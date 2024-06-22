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    Запад сделал Грузию «страной второго сорта»
    Эксперт объяснил теплое отношение россиян к трудовым мигрантам из Северной Кореи
    Появилось видео второго применения Россией планирующей авиабомбы ФАБ-3000
    «Аэрофлот» озвучил новые зарплаты пилотов
    Франция решила поддержать Ливан в его противостоянии с Израилем
    Украинские болельщики на матче Евро потребовали вернуть выборы в стране
    Минтруд предложил сократить квоты на мигрантов в 11 регионах
    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина
    Бельгия предупредила о «непредсказуемых последствиях» изъятия активов России
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Европа накренилась вправо

    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

    6 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский контракт на поставку СПГ ломает двухпартийный консенсус в США

    Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.

    5 комментариев
    22 июня 2024, 02:15 • Новости дня

    США ограничили удары по России американским оружием

    Tекст: Денис Тельманов

    Введенные администрацией США ограничения не позволяют наносить удары по ряду ключевых российских аэродромов. Об этом сообщили украинские военные.

    «Ключевые аэродромы, по которым нельзя наносить удары американским оружием, «дают России серьезное преимущество», – сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

    Украинские должностные лица рассказали изданию, что США ограничили применение своего оружия на расстоянии свыше 100 км от границы.

    Американские чиновники заявили, что утверждение украинской стороны о расстоянии более 100 км неверно, но отказались уточнить, о каком ограничении идет речь.

    Ранее США разрешили Украине использовать американское дальнобойное оружие для поражения любых российских сил, атакующих из-за границы.

    21 июня 2024, 19:20 • Новости дня
    Появилось видео второго применения Россией планирующей авиабомбы ФАБ-3000

    Появилось видео второго применения Россией планирующей авиабомбы ФАБ-3000 в зоне СВО

    Появилось видео второго применения Россией планирующей авиабомбы ФАБ-3000
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия второй раз за два дня применила в зоне специальной военной операции на Украине трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщают СМИ.

    Бомба была сброшена на здание в селе Липцы Харьковской области, в котором находились 70 солдат вооруженных сил и нацгвардии Украины, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка» и публикует видео удара.

    Накануне сообщалось, что Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000.

    Коментарии (81)
    21 июня 2024, 21:28 • Новости дня
    Херш рассказал о тайных переговорах Москвы и Вашингтона по урегулированию на Украине
    Херш рассказал о тайных переговорах Москвы и Вашингтона по урегулированию на Украине
    @ imago/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Значимые успехи украинских войск в ходе боевых действий маловероятны, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его словам, Москва и Вашигтон якобы провели приватные переговоры по урегулированию украинского конфликта.

    Вашингтон и Киев утверждают, что ВСУ смогли добиться успеха под Харьковом, однако в западных СМИ практически не освещалось то, что недавно ВС России окружили и захватили в плен бойцов 92-й штурмовой бригады – одного из элитных подразделений, отметил Херш в своем блоге на портале Substack, передает ТАСС.

    Журналист также раскритиковал внешнюю политику американского лидера Джо Байдена, который «продолжает направлять Украине миллиарды долларов» и желает, чтобы то же самое делали союзники США в НАТО.

    Байдену следует рассмотреть предложение президента России Владимира Путина по Украине, считает Херш. По его утверждению, Москва и Вашингтон «неформально обсуждали» уступки, на которые могут пойти Россия и Запад в вопросе урегулирования украинского конфликта, а заявление Путина якобы было сделано после секретных переговоров двух сторон, на которых затрагивалось возможное наступление армии России на Харьков.

    Ранее в США предрекли исчезновение Украины в течение года.

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    21 июня 2024, 16:25 • Новости дня
    Депутат Рады рассказала о прорыве ВС России к Торецку

    Украинский депутат обвинила в прорыве ВС России к Торецку руководство ВСУ

    Депутат Рады рассказала о прорыве ВС России к Торецку
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные прорвались в сторону города Торецка в Донецкой народной республике, это произошло из-за ошибок украинского военного руководства, заявила украинский депутат Марьяна Безуглая.

    Руководитель украинского Восточного фронта генерал Юрий Содоль несет ответственность за это, заявила Безуглая, передает «Страна.ua».

    Она отметила, что эти позиции удерживались ВСУ с 2014 года, но теперь бои идут в населенном пункте Шумы под Торецком. По словам парламентария, российские военные близки к выходу на трассу, которая ведет в Торецк.

    В этом регионе не подготовили фортификаций, хотя разведка предупреждала о возможном прорыве ВС России. За сутки до этого Содоль снял с места бригаду и завел туда подразделение, понесшее потери, продолжила Безуглая.

    Она задала гипотетический вопрос о том, контролирует ли ситуацию главком ВСУ Александр Сырский или же он «сообщник».

    Ранее Безуглая также критиковала и самого Сырского, а до этого – его предшественника Валерия Залужного.

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    21 июня 2024, 19:44 • Новости дня
    «Аэрофлот» озвучил новые зарплаты пилотов
    «Аэрофлот» озвучил новые зарплаты пилотов
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В среднем зарплата пилотов «Аэрофлота» с октября вырастет на 30%, сообщили в авиакомпании.

    Расчетная зарплата пилотов «Аэрофлота» за месяц при налете 70 часов на широкофюзеляжных самолетах для командиров воздушных судов (КВС) составит 624 тыс. рублей. Зарплата второго пилота составит 407 тыс. рублей, на узкофюзеляжных – 543 тыс. рублей и 283 тыс. рублей соответственно, пишет «Интерфакс».

    При выполнении полетов в общей сложности 85 часов зарплата КВС достигнет 820 тыс. рублей, для вторых пилотов 530 тыс. рублей.

    Ранее «Аэрофлот» решил ввести оплату покупки билетов по биометрии.


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    21 июня 2024, 20:05 • Новости дня
    Эксперт объяснил теплое отношение россиян к трудовым мигрантам из Северной Кореи

    Кореевед Ким Ен Ун: В России могли бы работать 100 тыс. трудовых мигрантов из КНДР

    Эксперт объяснил теплое отношение россиян к трудовым мигрантам из Северной Кореи
    @ AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    В России до сих пор помнят трудовых мигрантов из Северной Кореи, они законопослушные, высококвалифицированные, не пьют и работают исключительно по контракту, сказал газете ВЗГЛЯД кореевед Ким Ен Ун. Как ранее показал опрос газеты ВЗГЛЯД, более 43% проголосовавших будут рады возвращению трудовых мигрантов из Северной Кореи.

    «Многие хорошо помнят, как трудовые мигранты из Северной Кореи работали на Дальнем Востоке и в Московской области. Не было ни одного инцидента с их участием. Даже сейчас появляются заявки со стороны дальневосточных и других регионов с просьбами направить к ним северокорейских работников. Как показывает накопленный до 2017 года опыт, это вменяемая и квалифицированная рабочая сила», – отмечает Ким Ен Ун, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН.

    Эксперт подчеркивает, что между двумя странами наладилось железнодорожное сообщение, что открывает новые возможности для трудовой миграции из КНДР. Однако сейчас, согласно официальным данным, в России нет северокорейских трудовых мигрантов. По словам эксперта, десятки тысяч человек были выдворены согласно резолюции Совбеза ООН от декабря 2017 года, запрещающей наем северокорейских рабочих. Резолюция была принята в ответ на проведенное КНДР 29 ноября 2017 года испытание баллистической ракеты.

    «Президент России Владимир Путин сказал, что некоторые ограничительные меры в отношении КНДР могут быть пересмотрены с учетом современного уровня развития человечества. Нужно найти возможности для возобновления трудовой миграции из Северной Кореи. Есть разные способы, как это сделать, не нарушая резолюции СБ ООН», – полагает политолог.

    КНДР – социалистическая страна, поэтому трудовые мигранты выезжают на заработки исключительно группами по соответствующему разрешению правительства. «У каждой группы есть руководитель, а также повар, потому что меню специфическое. Предпочтительно, чтобы группа заселялась в одном комплексе. С каждым работником заключается контракт, по истечении которого он возвращается на родину. Примерно 40% от заработанного перечисляется государству», – отметил собеседник.

    По его словам, «как правило, перед отъездом каждый проходит строгий отбор». «В группу не попадает ни один уголовный элемент. Кроме того, никто из них не просит разрешения везти с собой жен, детей, тетушек, племянников и так далее», – пояснил спикер.

    Главная особенность трудовых мигрантов из КНДР – высокая дисциплина, квалификация, а также работоспособность и сухой закон. Также многие из корейцев тратили заработанные деньги на дефицитные на родине товары, в том числе на стиральные машины, телевизоры и другую бытовую технику.

    Еще одна особенность северокорейских трудовых мигрантов – отсутствие планов оставаться в России на ПМЖ. «Это очень удобно для России. Было бы хорошо возобновить приток рабочей силы из КНДР. В перспективе можно прилечь не менее 100 тыс. северокорейских строителей самых разных специальностей для работы на стройках Дальнего Востока и новых регионов, где огромный объем строительства», – считает Ким.

    Как показывает опрос газеты ВЗГЛЯД, более 43% проголосовавших хотят видеть в России трудовых мигрантов из Северной Кореи. Меньше всего участники голосования рады трудовым мигрантам из стран Закавказья (2.02%) и Средней Азии (2.12%). Около 20% рады рабочей силе из Молдавии и Украины (12.99%).

    Трудовые мигранты из КНДР впервые появились в России более полувека назад – в 1946 году, чтобы работать по контракту на Сахалине. Как отмечал посол РФ в КНДР Александр Мацегора, ежегодно Россия выдавала гражданам Северной Кореи от 12 до 15 тыс. рабочих виз, а максимальное число мигрантов из КНДР составляло до 37 тыс. человек. До санкций ООН на стройках в Приморском крае работало около 12 тыс. человек.

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    21 июня 2024, 19:59 • Новости дня
    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина

    Путин подарил Ким Чен Ыну портрет Ким Ир Сена

    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Среди подарков, которые президент России Владимир Путин передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну во время госвизита в КНДР, был портрет Ким Ир Сена.

    На фотографиях, опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи, среди подарков Путина Ким Чен Ыну можно заметить портрет в рамке с изображением молодого Ким Ир Сена – первого главы КНДР и деда нынешнего северокорейского лидера, передает «Газета.Ru».

    Ранее сообщалось, что Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз.

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    21 июня 2024, 14:17 • Новости дня
    Кремль отреагировал на условия США по ядерным переговорам с Москвой

    Песков: Американские чиновники не следят за заявлениями Путина

    Кремль отреагировал на условия США по ядерным переговорам с Москвой
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал условия Вашингтона по ядерным переговорам с Москвой, он заявил, что американские чиновники не следят за заявлениями Владимира Путина.

    По словам Пескова, Путин говорил о перспективах диалога, о готовности России к диалогу с США, передает РИА «Новости».

    Между тем в пятницу представитель Белого дома США Пранай Вадди заявил, что США используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. По словам Вадди, если у Москвы «есть любые предложения» по обсуждению стратегической стабильности на уровне лидеров двух стран, «они будут приветствоваться». США хотят устроить переговоры на «правильном уровне» правительств для обсуждения ядерных рисков и возобновления ДСНВ.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия готова вести с США диалог по вопросам стратегической стабильности, но он возможен только вместе с обсуждением украинского конфликта.

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    21 июня 2024, 14:38 • Новости дня
    В Германии испугались последствий удара мощной российской бомбы

    Focus: Бомба ФАБ-3000 способна нанести грандиозный ущерб

    В Германии испугались последствий удара мощной российской бомбы
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская авиабомба ФАБ-3000 может нанести грандиозный ущерб большой по площади территории, пишет немецкое издание Focus.

    Как подчеркнули в публикации, огромная разрушительная сила бомб может уничтожить большие территории и нанести серьезный ущерб, передает РИА «Новости»..

    Как пишет издание, ФАБ-3000 – одна из самых тяжелых бомб, которые используются в современных войнах, их применяют достаточно редко, так как для этого требуется тщательная подготовка,

    Ранее российские (ВКС) впервые применили в зоне специальной военной операции на Украине трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000.

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    21 июня 2024, 08:52 • Новости дня
    Кулеба придумал формат участия России в саммите по Украине

    Кулеба рассказал, в каком формате Россия сможет участвовать в новом саммите по Украине

    Кулеба придумал формат участия России в саммите по Украине
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Представители России смогут участвовать во втором саммите по Украине по формату Черноморской зерновой инициативы, выразил мнение глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

    По его словам, в ходе переговоров по Черноморской зерновой инициативе Украина вела переговоры с Турцией и ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией, такой формат подходит и к вопросу нового саммита по Украине, передает РИА «Новости».

    Кулеба также добавил, что Киев настроен на проведение следующего саммита мира в одной из стран Глобального Юга – не только в Саудовской Аравии.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что киевско-натовское мероприятие в Швейцарии закончилось для его организаторов провалом.

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    21 июня 2024, 11:31 • Новости дня
    Китай резко опротестовал заявление посла США в Грузии о финансировании Пекином армии России

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Посольство Китая в Грузии подвергло резкой критике заявление посла США в Грузии Робин Данниган о «финансировании Компартией Китая армии России», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В заявлении посольства сказано, что посол Америки «не проявила профессионализм», когда заявила, что Компартия Китая, владеющая большим пакетом в китайской компании СССС, которая будет строить порт в Анаклии в Грузии, якобы финансирует армию России.

    В интервью грузинскому ИА «Интерпрессньюс» Данниган назвала «Компартию Китая номером один в финансировании армии России».

    «Высказывания посла США о том, что Компартия Китая владеет компанией China Communications Construction Company и что эта компания и китайская Компартия являются финансистами номер один армии России, являются бессодержательными и серьезно несоответствующими», – заявила дипмиссия Пекина в грузинской столице.

    Посольство отметило, что это заявление Данниган противоречит «видению, установленному в Сан-Франциско президентами Си Цзиньпином и Джо Байденом».

    Вице-премьер, министр экономического развития Грузии Леван Давиташвили ранее заявил, что консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) (подконтракторы – China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International Co., Ltd) стал единственным претендентом на строительство в Анаклии самого глубоководного порта на Черном море.

    «Правительство Грузии будет владеть в Анаклийском порту через это агентство 51% акций», – сказал Давиташвили.

    По его словам, на первом этапе порт ежегодно будет пропускать 600 тыс. контейнеров – это 7,8 млн тонн, а ориентационная стоимость первой фазы составит 600 млн долларов. Первые инфраструктурные работы в Анаклии планируют уже на 2024 год. Также планируется создать в Анаклии индустриальную зону.

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    21 июня 2024, 19:04 • Новости дня
    Бельгия предупредила о «непредсказуемых последствиях» изъятия активов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфискация замороженных в Евросоюзе (ЕС) российских активов обернется непредсказуемыми последствиями, поэтому Бельгия выступает против этого, заявил глава Минфина страны Винсент ван Петегем.

    Последствия могут затронуть финансовую и юридическую плоскости, заявил Петегем журналистам в пятницу в Люксембурге, где проходило министерское совещание ЕС, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Бельгия настаивает на «распределении рисков» по кредиту Киеву, так как это «очень важный вопрос при создании этого инструмента, ключевой момент во всей дискуссии», добавил министр.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил о намерении России применить «все доступные инструменты» в случае решения Запада конфисковать ее активы.

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    21 июня 2024, 18:39 • Новости дня
    ЕС включил в новый пакет санкций запрет на частные перелеты россиян

    EUobserver: В 14-й пакет санкций ЕС вошел запрет на частные перелеты россиян

    ЕС включил в новый пакет санкций запрет на частные перелеты россиян
    @ Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз (ЕС) в рамках 14-го пакета антироссийских санкций запретит любые частные перелеты россиян, пишет EUobserver.

    По данным EUobserver, запрет подразумевает, что россияне не смогут совершать частные перелеты на деловые встречи или отдых в странах ЕС, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что запрет затронет любые перелеты, для которых российские юридические или физические лица могут сами определять место взлета и посадки.

    Накануне послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России.

    Коментарии (13)
    21 июня 2024, 20:07 • Новости дня
    Франция решила поддержать Ливан в его противостоянии с Израилем

    Breaking Defense: Франция выразила готовность поддержать ВС Ливана на границе с Израилем

    Франция решила поддержать Ливан в его противостоянии с Израилем
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Париж готов поддержать Ливан, если он решит разместить войска на южной границе с Израилем в рамках миссии по обеспечению безопасности, пишет издание Breaking Defense.

    «Мы должны быть готовы содействовать усиленному присутствию ВС Ливана на юге Ливана, чтобы способствовать обеспечению безопасности ливанского народа и суверенитета ливанского государства», – сообщил Breaking Defense неназванный французский чиновник, передает РИА «Новости».

    По словам собеседника агентства, Франция рассматривает различные варианты помощи Ливану, включая проведение конференции для мобилизации поддержки международного сообщества для операции на южной границе. Чиновник подчеркнул, что Бейрут и другие столицы обсуждают возможные меры по обеспечению безопасности на юге страны.

    Во вторник армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане.

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    21 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    ВС России ударом по Грибовке уничтожили около 200 военных ВСУ и наемников

    Около 200 военных ВСУ ликвидированы при ударе в Одесской области

    ВС России ударом по Грибовке уничтожили около 200 военных ВСУ и наемников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В результате удара по Грибовке Одесской области было уничтожено около 200 военных ВСУ, среди которых были иностранные инструкторы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Удар был нанесен по Грибовке, район Каролино-Бугаз, где расположены базы отдыха, при этом мирные жители не пострадали, передает РИА «Новости» слова Лебедева.

    «Конкретики в количестве (уничтоженных) иностранцев пока нет. Известно, что англоязычные», – сказал собеседник агентства.

    Ранее 12 июня в Одессе прогремел взрыв, на всей территории Украины звучала воздушная тревога.

    Коментарии (10)
    21 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus

    Песков назвал прикладным подарком привезенный Путиным второй Aurus Ким Чен Ыну

    Песков объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Подаренный президентом России Владимиром Путиным лидеру КНДР Ким Чен Ыну второй Aurus отличается от предыдущего, это вполне прикладной, хороший подарок, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил, что одна подаренная Путиным машина на удлиненной базе, а второй автомобиль Aurus – на короткой базе. По его словам, уже долгие годы корейцам приходится не по своей вине жить в определенном режиме, поэтому такой подарок имеет прикладное значение и необходим для использования главой государства, передает ТАСС.

    Кроме того, для межгосударственных отношений, для соседей это не дорогой подарок, добавил Песков.

    Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus, а также адмиральский кортик и чайный сервиз. После переговоров в резиденции Кымсусан Путин и Ким Чен Ын по очереди прокатили друг друга на Aurus.

    Коментарии (8)
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