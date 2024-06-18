Руанда отказалась поддержать коммюнике конференции по Украине

Tекст: Денис Тельманов

Ранее из списка стран, поддержавших заявление, исчезли Ирак и Иордания, сообщает РИА «Новости».

Конференция по Украине прошла на прошлых выходных в швейцарском Бюргенштоке. В ней приняли участие 91 страна и восемь организаций. Россию на саммит не пригласили.

Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что конференция в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта обернулась полным фиаско, поскольку подобные «сходки» не могут служить основой для устойчивого мира.