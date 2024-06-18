Вместо того, чтобы лететь в Швейцарию, Байден устроил мегатусовку с актерами Голливуда – Джордж Клуни и Джулия Робертс призывают выступить единым фронтом против Трампа. Дедушка рыдает от умиления. Какая Украина, какой саммит? Где это, вообще?7 комментариев
Руанда отказалась поддержать коммюнике конференции по Украине
Руанда отказалась поддержать коммюнике конференции по Украине. Об этом свидетельствуют данные на сайте МИД Швейцарии, обновленные 17 июня.
Ранее из списка стран, поддержавших заявление, исчезли Ирак и Иордания, сообщает РИА «Новости».
Конференция по Украине прошла на прошлых выходных в швейцарском Бюргенштоке. В ней приняли участие 91 страна и восемь организаций. Россию на саммит не пригласили.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что конференция в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта обернулась полным фиаско, поскольку подобные «сходки» не могут служить основой для устойчивого мира.