Захарова: Конференция по Украине в Швейцарии обернулась полным фиаско

Tекст: Дарья Григоренко

В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, в Киеве и в западных столицах «лезли из кожи вон», чтобы представить саммит о мире на Украине в швейцарском Бюргенштоке «в качестве события чуть ли не вселенского масштаба». Но, по словам дипломата, на деле такое стремление «выдать желаемое за действительное обернулось полным фиаско».

«Провал швейцарских «посиделок» был предсказуем. Иначе и не могло произойти, поскольку киевский нацистский режим и его западные кукловоды изначально не собирались заниматься поиском путей мирного урегулирования украинского кризиса. Мир на Украине их не интересует, им нужна дальнейшая конфронтация, эскалация и масштабирование боевых действий с целью реализации несбыточной мечты о нанесении России «стратегического поражения»», – говорится в сообщении.

Захарова уточнила, что «Западу и Киеву нужно прекратить заниматься очковтирательством и ухищрениями, чтобы, вводя в заблуждение международную общественность и меняя местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу».

Она пояснила, что всем уже нужно понять, что разумной альтернативы мирному плану президента России не существует. «Чем быстрее они это осознают, тем раньше начнется процесс реального урегулирования и завершения боевых действий. В противном случае условия начала переговоров для них будут гораздо хуже», – отмечается в комментарии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конференция в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта, которая прошла без российского участия, не принесла никаких результатов.

