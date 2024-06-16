В Киеве заявили о поставках F-16 из Дании «в ближайшее время»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, была возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят на Украину в ближайшее время, передает ТАСС.

Ранее отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka заявил, что самолеты F-16 ВСУ будут уничтожены на открытых аэродромах, если не построить специальные укрытия под землей.