Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.0 комментариев
В Киеве заявили о поставках F-16 из Дании «в ближайшее время»
Киев ожидает поставки истребителей-бомбардировщиков F-16 из Дании в ближайшее время, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с датским премьером Метте Фредериксен.
По его словам, была возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят на Украину в ближайшее время, передает ТАСС.
Ранее отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka заявил, что самолеты F-16 ВСУ будут уничтожены на открытых аэродромах, если не построить специальные укрытия под землей.