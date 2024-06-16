Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.20 комментариев
Взрывы прогремели в районе Полтавы
В Полтавской области Украины прозвучала воздушная тревога, в районе Полтавы прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
Также воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях Украины. Позднее тревогу отменили, передает ТАСС.
В пятницу взрывы прогремели в Киеве. Также сообщалось, что в Кривом Роге поражен командный центр ГУР МО Украины.