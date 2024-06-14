Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.4 комментария
В Кривом Роге поражен командный центр ГУР МО Украины
Командный центр Главного управления разведки Минобороны Украины, который располагался в здании отделения полиции Кривого Рога, поражен российским ударом, сообщили в силовых структурах.
Как сообщил источник ТАСС, в Кривом Роге поражен расположенный в здании полиции командный центр ГУР.
Ранее взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.