В Кривом Роге поражен командный центр ГУР МО Украины

МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву

Tекст: Вера Басилая

По какой статье ведется розыск, не уточняется, однако источник ТАСС сообщил, что Лазареву обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России.

В июле 2022 года Лазареву включили в перечень физических лиц-иноагентов.

Ранее Лазарева заявила, что в глубине души радуется, когда видит новость об атаке украинским беспилотником на российские города.

После слов об атаках на российские города прокуратура Москвы организовала проверку в отношении Лазаревой.