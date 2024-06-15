Участники программы «Время героев» встретились с семьями

  • Новость часаХаррис назвала «капитуляцией Киева» новые мирные предложения России
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    Ответ на инициативу Путина выдал проигрышную позицию Запада
    Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом
    Под Угледаром часть группировки ВСУ попала в окружение
    Стали известны подробности убийства высмеивавших россиян украинских блогерш
    Французский политик заявил о провокации НАТО в ответ на предложение России о мире
    Захарова сыронизировала по поводу предложения Харрис дать Киеву 1,5 млрд долларов
    В Киеве предрекли судьбу переданных Западом Украине самолетов F-16
    В США обнародовали проект секретного договора между Россией и Украиной
    Журналист CNN сказал, что его удивило на борту «Адмирала Горшкова» на Кубе
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева От митингов «несогласных» до окопов под Донецком

    Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

    Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия верит в Большой смысл

    Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.

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    15 июня 2024, 21:07 • Новости дня

    Участники программы «Время героев» встретились с семьями

    Ветераны и офицеры спецоперации проходят обучение в мастерской «Сенеж», вместе со своими родными они приняли участие в мастер-классах, побывали на зарядке и теперь их ждут выходные с семьями.

    На площадке мастерской управления «Сенеж» для участников программы «Время героев» запланированы семейные выходные, которые слушатели проведут с родными 15-16 июня.

    В программу включены совместные водные прогулки по озеру Сенеж, рыбалка, секция «Время с папой», студия «Самая красивая» для участниц программы и жен участников СВО, разнообразные мастер-классы, подъем на воздушных шарах и дискотека для всей семьи под музыкальное сопровождение от кавер-группы, следует из сообщения в Telegram-канале «СоловьевLife».

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    15 июня 2024, 13:50 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом

    Минобороны: Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом

    Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировок войск «Север» и «Запад» в ходе наступления на Харьковском направлении продвинулись вглубь обороны ВСУ и нанесли поражение украинским войскам, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что на Северном направлении уничтожены живая сила и техника 71-й егерской бригады и 125-й бригады территориальной обороны в районе Волчанска и Терновой.

    Также отбиты семь контратак 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии.

    Потери ВСУ составили до 350 человек, два танка, три автомобиля, гаубицу Д-30 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

    Кроме того, на Западном направлении рсийские войска заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 14-й, 63-й, 116-й механизированным бригадам, 117-й бригаде теробороны и 13-й бригаде нацгвардии около Синьковки, Петропавловки, Дроновки, Григоровки и Червоной Дибровы.

    ВСУ потеряли до 495 человек, три БМП.

    Уничтожены две гаубицы М777, гаубица FH-70, гаубица 2А65 «Мста-Б», САУ 2С1 «Гвоздика», гаубица Д-30 и РСЗО «Град».

    Общее количество потерь ВСУ за день составило более 845 человек.

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    15 июня 2024, 11:25 • Новости дня
    Под Угледаром часть группировки ВСУ попала в окружение
    Под Угледаром часть группировки ВСУ попала в окружение
    @ Maxym Marusenko/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ в районе Владимировки под Угледаром оказались в окружении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, в районе села Владимировка часть группировки ВСУ оказалась в окружении, передает ТАСС.

    Он добавил, что пути снабжения на этом участке фронта находятся под огневым контролем российских сил.

    Ранее ВС России отбросили ВСУ на 1 км от Работино.

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    15 июня 2024, 10:25 • Новости дня
    Российские военные ударили по ангару ВСУ в Николаевской области

    Подполье: Российские военные ударили по ангару ВСУ в Николаевской области

    Российские военные ударили по ангару ВСУ в Николаевской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ударили по ангару ВСУ, детонация хранившихся в нем боеприпасов была слышна в городе Николаеве, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, зафиксированы прилеты в Николаевской области, в Баштанском районе «прилетело в ангар», где что-то долго горело и детонировало, передает РИА «Новости».

    Накануне ВС России ударили по складам хранения ракет Storm Shadow на Украине.

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    15 июня 2024, 10:49 • Новости дня
    Рогов рассказал, как потеря Работино отразилась на боевом духе ВСУ

    Рогов: Потеря Работино надломила боевой дух ВСУ

    Рогов рассказал, как потеря Работино отразилась на боевом духе ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Потеря села Работино надломила боевой дух ВСУ на запорожский линии фронта, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По словам Рогова, у противника резко упал морально-боевой дух, психологическое состояние военнослужащих ВСУ сразу надломилось, передает РИА «Новости».

    Рогов рассказал, что противник ради исправления ситуации привлек на помощь психологов и журналистов, но это не помогло.

    Ранее сообщалось, что ВС России отбросили ВСУ на 1 км от Работино.

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    15 июня 2024, 17:14 • Новости дня
    В США предложили России вести переговоры по Украине с Залужным

    Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия могла бы вести переговоры о мире с Сырским или Залужным

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин мог бы вести переговоры о мире на Украине с главой Рады Русланом Стефанчуком, главкомом ВСУ Александром Сырским или генералом Валерием Залужным, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    Эксперт предположил, что Путин из-за утраты легитимности Зеленским мог бы вести переговоры с другими представителями украинской власти, в том числе, с Залужным, которого могут вернуть на должность, передает РИА «Новости».

    Как отметил Джонсон, Владимир Зеленский больше не уполномочен заключать соглашения с другими государствами, поскольку его легитимность закончилась.

    Ранее Путин заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского не удастся восстановить никакими ухищрениями.

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    15 июня 2024, 11:40 • Новости дня
    Forbes: Киев держит истребители на уязвимом аэродроме Долгинцево

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ продолжают размещать боевые самолеты на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге, несмотря на то, что он неоднократно подвергался атакам российских сил, выразил мнение для Forbes обозреватель Дэвид Экс.

    По его словам, на снятом российским беспилотником видео заметно, как «Ланцет» атакует припаркованный Су-25 и взрывает его, передает РИА «Новости».

    Экс подчеркнул, что непонятно, почему украинские ВВС продолжают рисковать своими самолетами, оставляя их на уязвимом аэродроме.

    Аналитики отмечают, что уничтожение Су-25 является серьезным ударом по украинским воздушным силам.

    Ранее во вторник Минобороны сообщило, что ВС России за сутки поразили Су-25 и Су-27 на аэродромах базирования.

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    15 июня 2024, 15:07 • Новости дня
    Нанесен удар по военному аэродрому Миргород

    Tекст: Кристина Цыцура

    Нанесен очередной удар по аэродрому Миргород в Полтавской области, сообщила «Военная хроника».

    «Повторный удар по аэродрому Миргород», – передает RT со ссылкой на сообщение.

    В конце мая российские войска нанесли удар по аэродрому и промзоне в украинском Миргороде.

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    15 июня 2024, 18:33 • Новости дня
    Ермак допустил переговоры с Россией на втором «саммите мира»

    Глава офиса Зеленского Ермак заявил о возможных переговорах с Россией на втором «саммите мира»

    Ермак допустил переговоры с Россией на втором «саммите мира»
    @ IDA MARIE ODGAARD/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина будет искать возможности передать России наработки по «мирному плану», возможно, на втором «саммите мира», заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

    По словам Ермака, не будет «никакого компромисса с независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью», но Украина не возражает против переговоров с Россией на втором «саммите мира», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев считает новое мирное предложение Москвы ультиматумом.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.

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    15 июня 2024, 20:26 • Новости дня
    Харрис назвала «капитуляцией Киева» новые мирные предложения России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин призывает не к переговорам, а к капитуляции Киева, заявила вице-президент США Камала Харрис на конференции по Украине в Швейцарии.

    По словам Харрис, представленное предложение Путина об урегулированию конфликта на Украине, администрация США расценивает как призывы к капитуляции Киева, передает ТАСС.

    Ранее Харрис заявила, что Вашингтон выступает за урегулирование конфликта на Украине на условиях Киева.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как президент России Владимир Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.

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    15 июня 2024, 20:10 • Новости дня
    В Киеве предрекли судьбу переданных Западом Украине самолетов F-16

    Экс-полковник СБУ: Переданным Западом Украине F-16 грозит уничтожение на открытых аэродромах

    В Киеве предрекли судьбу переданных Западом Украине самолетов F-16
    @ U.S. Air Force/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Самолеты F-16 ВСУ будут уничтожены на открытых аэродромах, если не построить специальные укрытия под землей, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka.

    По словам Старикова, аэродромы на Украине уже уничтожаются ракетными ударами, которые в будущем помешают истребителям F-16 взлететь.

    Эксперт отметил, что для безопасности самолетов необходимо построить специальные бункеры, передает РИА «Новости».

    Ранее начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах. По его словам, размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    15 июня 2024, 15:20 • Новости дня
    В Германии назвали «абсолютно конкретными» предложения Путина по Украине

    Журналист Кеппель: Путин предложил четкие шаги для завершения конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сделал абсолютно конкретные шаги для урегулирования украинского конфликта, но Киев их отверг, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем YouTube-канале.

    Кеппель также назвал воровством решение стран G7 выделить Украине 50 млрд долларов за счет активов России, и предположил, что такие действия приведут к более серьезной конфронтации, передает РИА «Новости».

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предложения президента России Владимира Путина по Украине «не были сделаны всерьез» и не смогут работать.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку конференции по Украине в Швейцарии.

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    15 июня 2024, 15:01 • Новости дня
    Сбой в движении поездов произошел из-за взрыва на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    На востоке Украины произошел сбой в движении поездов после взрыва на одной из высоковольтной подстанций, сообщило украинское Минэнерго.

    Также были обесточены бытовые потребители, потому что была повреждена одна из высоковольтных подстанций Украины, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что часть потребителей уже подключена, однако восстановительные работы продолжаются.

    Ранее российская армия нанесла массовый удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса.

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    15 июня 2024, 15:11 • Новости дня
    В Кремле отказались отправить послание участникам конференции в Швейцарии

    Песков: Кремлю нечего передать участникам конференции по Украине в Швейцарии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия надеется, что в следующий раз конфликт на Украине будет обсуждаться на более конструктивном мероприятии, и передавать послания участникам конференции в Швейцарии не будет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, Кремль ничего не хочет передавать тем, кто соберется на конференцию по Украине в Швейцарии, Москва готова собраться и обсудить предметно на более обещающем мероприятии, передает ТАСС.

    Швейцария проведет 15–16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Российская сторона не будет принимать участие в саммите.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.

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    15 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Российская группировка «Юг» уничтожила более 630 солдат и три склада боеприпасов ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военнослужащие ВС России за сутки уничтожили более 630 солдат ВСУ, боевую машину пехоты и пять автомобилей.

    Также были уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов в ДНР. Отражена контратака 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ также в районах населенных пунктов в ДНР.  Отражены пять контратак штурмовых групп 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ.

    Потери противника составили до 320 военнослужащих и несколько боевых машин.

    Ранее ВС России нанесли удар по ангару ВСУ в Николаевской области.


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    15 июня 2024, 18:21 • Новости дня
    Украинские пограничники открыли стрельбу по бежавшим в Венгрию уклонистам

    Украинские пограничники открыли стрельбу при задержании уклонистов на границе с Венгрией

    Tекст: Вера Басилая

    Пограничникам на западе Украины пришлось применить оружие, чтобы задержать четверых уклонистов, пытавшихся бежать в Венгрию, сообщили в западном региональном управлении госпогранслужбы Украины.

    В сообщении говорится, что украинцы заплатили проводникам по 5,5 тыс. долларов, чтобы сбежать в Венгрию от призыва на Украине, но по нарушителям границы открыли огонь. Украинские пограничники несколько раз выстрелили в воздух, чтобы задержать уклонистов, передает РИА «Новости».

    По данным украинской погранслужбы, границу с Венгрией пытались пересечь три группы нарушителей: три жителя Киевской и двое жителей Черниговской области, а также четверо жителей Закарпатья, по которым стреляли пограничники.

    Ранее сообщалось, что украинский грузовик с военными номерами прорвался в Венгрию через поля.

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