Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.9 комментариев
Участники программы «Время героев» встретились с семьями
Ветераны и офицеры спецоперации проходят обучение в мастерской «Сенеж», вместе со своими родными они приняли участие в мастер-классах, побывали на зарядке и теперь их ждут выходные с семьями.
На площадке мастерской управления «Сенеж» для участников программы «Время героев» запланированы семейные выходные, которые слушатели проведут с родными 15-16 июня.
В программу включены совместные водные прогулки по озеру Сенеж, рыбалка, секция «Время с папой», студия «Самая красивая» для участниц программы и жен участников СВО, разнообразные мастер-классы, подъем на воздушных шарах и дискотека для всей семьи под музыкальное сопровождение от кавер-группы, следует из сообщения в Telegram-канале «СоловьевLife».
Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».