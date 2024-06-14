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По делу о побеге Усса арестовали живущего в Женеве российского бизнесмена
По делу о побеге сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артема задержали 54-летнего основателя разработчика системы «Право.ру» Дмитрия Чиракадзе и российского гражданина, постоянно проживающего в Женеве.
Бизнесмена арестовали в рамках расследования прокуратуры Милана, его задержали в римском аэропорту Фьюмичино «Леонардо да Винчи», передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
Чиракадзе, как считает следствие, координировал выходцев с Балкан, которые вывезли Артема Усса из Милана, а также устанавливал связи с его родными.
Также ордер на арест выписан на супругу Усса, которая была вместе с ним в Италии, но уехала из страны сразу после его побега.
Артем Усс обвиняется в США в уклонении от санкций и отмывании денег. Бизнесмена задержали в Италии в октябре 2022 года по запросу американской стороны, в марте 2023 года он сбежал из-под домашнего ареста.
Также он опровергал заявления о том, что его побег из-под ареста в Италии оплатила семья.