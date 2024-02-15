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    За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Трамп не император Адриан, но и не Байден

    Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Генетическая совместимость» ведет к социальному уродству

    После поражения нацизма евгеника вышла из моды – но нельзя сказать, что окончательно. Идея регулировать (в интересах всего общества) человеческое размножение всегда будет выглядеть соблазнительной.

    20 комментариев
    15 февраля 2024, 04:28 • Новости дня

    Усс-младший рассказал о побеге из-под ареста в Италии

    Сын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс опроверг причастность его семьи к оплате побега из-под ареста в Италии

    Усс-младший рассказал о побеге из-под ареста в Италии
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Сын бывшего красноярского губернатора Александра Усса Артем опроверг утверждения о том, что его побег из-под ареста в Италии оплатила семья.

    Усс передал через адвоката письменные ответы на вопросы о случившемся. Он рассказал, что побег для него самого был «внезапным», отметив, что он «бизнесмен, а не герой «бондианы». Усс отметил, что у него есть юридическое образование, так что он «видел единственную возможность защищать себя в суде и готовился к длительной и, возможно, многолетней борьбе», передает РБК.

    Кроме того, «оптимизм внушали явная политизированность преследования и слабая аргументация обвинения». Он подчеркнул, что до возможной экстрадиции в США оставались «долгие месяцы».

    «Вы сами представьте себе: во время новой холодной войны решиться на побег, находясь в самом центре Европы без авиасообщения с Россией в юрисдикции НАТО, наполненной американскими правоохранителями», – заявил он.

    Усс заявил: «Утром слышать учебные взлеты истребителей, подвергаться проверкам карабинеров иногда до восьми раз днем и ночью, которые, аналогично США, вправе открывать огонь на поражение. Это любого адекватного человека демотивирует».

    Он опроверг утверждения, что организацию побега оплатила его семья, но отказался комментировать «домыслы» об «истинных организаторах или участии государственных спецслужб», ведь «публично было сказано достаточно».

    Усс указал, что «считается оправданным» для США всюду задействовать «соответствующие методы в интересах своих граждан», об этом «гордо фильмы снимают». «Почему тогда Россия не вправе зеркально отвечать, если сочтет нужным?» – заявил он.

    Напомним, Артем Усс обвиняется в США в уклонении от санкций и отмывании денег. Бизнесмена задержали в Италии в октябре 2022 года по запросу американской стороны, в марте 2023 года он сбежал из-под домашнего ареста.

    12 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Выступление Трампа назвали «вторым ударом по НАТО» после интервью Путина Карлсону
    Выступление Трампа назвали «вторым ударом по НАТО» после интервью Путина Карлсону
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Выступление экс-президента США Дональда Трампа еще сильнее подорвало авторитет НАТО после интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, считает лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, Трамп «сделал мастерский ход, выдвинув свое предложение выйти из НАТО и тем самым разрушить альянс в разгар американской предвыборной кампании». Высказывания Трампа он назвал вторым ударом после интервью Такера Карлсона с Путиным, передают «Известия».

    Французский политик считает, что Трамп подрывает альянс. Из-за этого среди глобалистов началась паника, подчеркнул он.

    Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

    В Кремле отказались комментировать заявления Трампа о России и НАТО.

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    12 февраля 2024, 13:51 • Новости дня
    Американский блогер показал подбитые украинские РСЗО HIMARS
    Американский блогер показал подбитые украинские РСЗО HIMARS
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский блогер KeyStone Intel опубликовал в Сети фотографии поврежденных в ходе боевых действий на Украине ракетных систем залпового огня HIMARS, которые отправили на ремонт в США.

    Блогер сообщил, что у него, помимо опубликованных, есть и другие фото и видео поврежденных HIMARS.

    На снимках видны отверстия, характерные для осколочных повреждений металла, а также отсутствие колес и поврежденные кабины, отмечает «Царьград».

    Предположительно, установки будут ремонтировать на ремонтном заводе армии США Леттеркенни.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинское командование использует установки РСЗО HIMARS как дежурное орудие на Краснолиманском направлении.

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    12 февраля 2024, 21:46 • Новости дня
    Карлсон назвал Байдена президентом «не в своем уме»
    Карлсон назвал Байдена президентом «не в своем уме»
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Pres

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден некомпетентен и находится не в своем уме, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    «Я патриот Америки, и мне горестно видеть, что президент не в своем уме», – посетовал Карлсон, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, передает ТАСС. Он добавил, что американский лидер некомпетентен, однако никто не может открыто заявить об этом.

    Карлсон также рассказал, что визит в Москву помог ему осознать, что Россия, будучи самой большой страной в мире, еще и «чрезвычайно разнообразна с точки зрения языков, культуры и религии». Такой страной сложно руководить, и неспособный человек не смог бы делать этого, а у Путина получается, «нравится вам это или нет», заявил журналист.

    Ранее американцы в комментариях под интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону сравнили «блистательного» российского лидера и «бессвязного» президента США Джо Байдена.

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    12 февраля 2024, 09:59 • Новости дня
    Байден объяснил, почему «Украина важна»

    Байден заявил о якобы нацеленности России на «более крупные призы», чем Украина

    Байден объяснил, почему «Украина важна»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден высказал мнение, что Украина «важна», поскольку Россия якобы нацелена на «более крупные призы».

    Так американский лидер прокомментировал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) слова Дональда Трампа, который заявил, что не стал бы мешать России «атаковать» страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом.

    Байден счел это неким свидетельством того, что Россия якобы «нацелилась на более крупные призы», и отметил, что по этой причине «Украина важна».

    Между тем в комментариях президента США резко раскритиковали, призвав уделять внимание не Украине, а проблемам внутри собственной страны. Байдену посоветовали «не позориться» и отправиться в отставку, передает РИА «Новости».

    Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, Россия ни на кого нападать не собирается.

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    14 февраля 2024, 01:19 • Новости дня
    Reuters заявило об отказе США обсуждать с Россией прекращение огня на Украине

    Reuters заявило об отказе США рассматривать якобы сделанное Россией предложение о прекращении огня на Украине

    Reuters заявило об отказе США обсуждать с Россией прекращение огня на Украине
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как утверждает Reuters, Россия якобы направила США предложение о прекращении огня на Украине, но США его отвергли.

    Содержание якобы сделанного Москвой предложения Reuters не сообщает. Утверждается, что оно рассматривалось «в рамках контактов между посредниками двух стран». При этом источник в США «опроверг факт какого-либо официального контакта». По словам источника, американская сторона не собирается «участвовать в переговорах» без Украины, пишет «Российская газета».

    Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что Владимир Путин готов к переговорам по украинской тематике только для достижения целей спецоперации.

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    14 февраля 2024, 00:16 • Новости дня
    Число просмотров интервью Путина Карлсону достигло 200 млн
    Число просмотров интервью Путина Карлсону достигло 200 млн
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) посмотрели 200 млн раз.

    Более 1 млн пользователей поставили отметку «мне нравится», свыше 308 тыс. сделали репост. В YouTube видео набрало более 16,2 млн просмотров, передает РИА «Новости».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Путин согласился на интервью с Карлсоном. Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) ограничила распространение интервью на своей платформе. Карлсон заявил, что Путин готов к серьезному компромиссу по Украине.

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    14 февраля 2024, 21:57 • Новости дня
    CNN: Угроза нацбезопасности США может быть связана с Россией
    CNN: Угроза нацбезопасности США может быть связана с Россией
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некая угроза национальной безопасности США, о которой ранее заявил советник американского лидера Джейк Салливан, может быть связана с Россией, утверждает телеканал CNN.

    Как сообщил CNN со ссылкой на информированные источники и американского чиновника, имя которого не называется, угроза связана с «очень тревожными и дестабилизирующими возможностями РФ», передает РИА «Новости».

    При этом телеканал не приводит каких-либо доказательств.

    Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о планах провести брифинг для лидеров Конгресса, на котором расскажет о некой «угрозе национальной безопасности».

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    14 февраля 2024, 13:32 • Новости дня
    Кремль опроверг слухи о якобы желании России «заморозить» конфликт на Украине

    Песков опроверг заявления о якобы желании России «заморозить» конфликт на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Информация Reuters о том, что Россия будто бы обращалась к американской стороне, предлагая «заморозить» конфликт на Украине, недостоверны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля назвал сообщения неправдой, передает ТАСС.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что у Запада, объявившего войну России, нет серьезных предложений, они не хотят учитывать наши интересы, а потому варианты достичь договоренностей по Украине в настоящее время не просматриваются.

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    14 февраля 2024, 23:59 • Новости дня
    Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»

    Tекст: Антон Антонов

    Российский президент Владимир Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, прокомментировал высказывания Блинкена о том, что «его родственники, его прадед бежал из России от еврейских погромов», передает ТАСС.

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин.

    В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими. Если прадед Блинкена бежал от еврейских погромов из России – а в США из Киева тот уехал в 1904 году – получается, что «никакой Украины в 1904 году там не было».

    «Судя по всему, господин Блинкен наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу», – сказал Путин.

    Напомним, Морис (Меер) Блинкен был писателем (писал на идише) и переехал из Киева в США, когда город еще был в составе Российской империи.

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    13 февраля 2024, 00:59 • Новости дня
    Белый дом отказался проверять умственные способности Байдена

    В Белом доме заявили, что умственные способности Байдена не нуждаются в проверке, поскольку он их показывает каждый день

    Белый дом отказался проверять умственные способности Байдена
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Необходимости в оценке умственных способностей президента США Джо Байдена в рамках ежегодной диспансеризации нет, поскольку президент едеждневно доказывает их наличие, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Я провела бессчетные часы с президентом, я верю, что у него острый ум и он контролирует ситуацию», – приводит РИА «Новости» слова Жан-Пьер на брифинге.

    Она подчеркнула, что терапевт Байдена считает, что президент США ежедневно «доказывает и демонстрирует, как он думает и как функционирует», при этом он оперативно и с юмором отвечает на неожиданные вопросы прессы.

    При этом представитель офиса кандидата в сенаторы от штата Мичиган Майкла Гувера Ханна Эллиторп заявила РИА «Новости», что умственное состояние президента США Джо Байдена делает его непригодным для продолжения работы на посту главы государства, и такое развитие событий может поставить под угрозу национальную безопасность.

    «На карту поставлены американский суверенитет, независимость и национальная безопасность. Мы наблюдаем вторжение через наши границы, наша система правосудия превращается в оружие, а Байден вовлекает нас в многочисленные войны», – подчеркнула Эллиторп.

    Спецпрокурор США Роберт Хер констатировал, что «память Байдена была серьезно ограничена», а самого главу государства после череды состоявшихся бесед охарактеризовал как «сострадательного и благонамеренного пожилого человека с плохой памятью».

    Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова исполнять обязанности главы государства на фоне обеспокоенности возрастом президента страны Джо Байдена. По ее словам, те, кто следят за ней, понимают, что она способна руководить. Харрис, по данным издания, в последнее время занимается разными задачами, включая политику администрации по абортам и ситуацию с сектором Газа.

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    13 февраля 2024, 11:35 • Новости дня
    Американский журналист согласился с мнением Карлсона о Москве

    Американский журналист Хинкл согласился с мнением Карлсона о том, что Москва безопаснее городов США

    Tекст: Александра Юдина

    Американский журналист Джексон Хинкл согласился с мнением коллеги Такера Карлсона о том, что Москва производит приятное впечатление чистого и безопасного города, в отличие от любого города в Штатах.

    «Карлсон заявил, что Москва намного чище и безопаснее любого крупного города США. Полностью согласен», – передает ТАСС сообщение Хинкла в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Карлсон заявил, что Москва является более приятным городом, чем любой в США в вопросах чистоты, безопасности, эстетики и еды.

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    13 февраля 2024, 00:35 • Новости дня
    Маск назвал безумием идею не дать прекратить Трампу американскую помощь Украине

    Маск назвал безумием идею Маск назвал безумием идею не дать Трампу прекратить американскую помощь Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск считает безумием идею не допустить возможности прекратить помощь Украине при следующем президенте США, которую высказал сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.

    Сенатор заявил, что если пакетный закон о помощи Украине и Израилю в размере 95 млрд долларов примут в Конгрессе, а Дональд Трамп в случае избрания президентом США захочет приостановить помощь Украине, это станет нарушением закона и поводом для импичмента.

    «Это безумие», – написал Маск в своем микроблоге, опубликовав предложение Вэнса, передает ТАСС.

    Вэнс напомнил, что Трамп выражал готовность в течение суток обеспечить прекращение боевых действий на Украине.

    Ранее сообщалось, что лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что необходимо прекратить поддержку президента Украины Владимира Зеленского и начать переговоры.

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    12 февраля 2024, 05:35 • Новости дня
    Бывшего пресс-секретаря Пентагона повысили до помощника президента США

    Бывшего пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби повысили до помощника президента США

    Бывшего пресс-секретаря Пентагона повысили до помощника президента США
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома и бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби получил новую должность: он будет повышен до помощника президента США.

    Как сообщили в американской администрации, Кирби будет назначен советником Белого дома по коммуникациям в сфере нац безопасности и получит собственный штат подчиненных, которые начнут курировать обмен информацией между американскими ведомствами отдельно от СНБ, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Кроме того статус Кирби будет повышен с зампомощника до помощника президента США.

    Ожидается, что несмотря на повышение, Кирби продолжит выступать на регулярных брифингах в Белом доме.

    Кирби занимал должность пресс-секретаря Пентагона с января 2021 года, в мае 2022-го его назначили координатором по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома. С 2015 по 2017 год он также занимал должность руководителя пресс-службы Госдепартамента США.


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    15 февраля 2024, 03:41 • Новости дня
    США подчеркнули «потенциальную выгоду» от конфискации активов России

    Глава минфина США Йеллен заявила о «потенциальной выгоде» от нахождения «законного» способа конфискации активов России

    США подчеркнули «потенциальную выгоду» от конфискации активов России
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что все участники переговоров о возможной конфискации российских активов видят «потенциальную выгоду» от нахождения законного способа осуществить данный шаг.

    Йеллен пояснила, что способ должен быть законным «как с точки зрения международного, так и внутреннего законодательства стран». «Экономическую ценность этих активов» предлагается использовать «на постоянной основе» для поддержки Киева.

    Йеллен обсуждала эту тему с лидерами европейских стран, но убедить скептически настроенных собеседников ей не удалось, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Bloomberg сообщило, что в понедельник Йеллен в Вашингтоне провела переговоры с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард, до этого у нее состоялась беседа с канцлером Германии Олафом Шольцем. Йеллен подтвердила, что обсуждала использование российских активов. По ее словам, всем ясно, что «дальнейшая помощь Украине необходима».

    Напомним, Совет Евросоюза утвердил постановление, которое даст легальную базу для использования прибыли от замороженных активов России для Украины. СМИ сообщали, что в странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины.

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    15 февраля 2024, 01:28 • Новости дня
    В США заявили о планах России использовать ядерное оружие против спутников

    ABC связала заявления об угрозе нацбезопасности США с возможным применением Россией ядерного оружия против спутников

    В США заявили о планах России использовать ядерное оружие против спутников
    @ кадр из видео НТВ

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщения о некой угрозе нацбезопасности США могут быть связаны с возможностью применения Россией ядерного оружия против спутников, заявили американские СМИ.

    Журналистка Fox News Джеки Хайнрик со ссылкой на чиновника Пентагона заявила, что «угроза связана с космосом». Позднее ABC со ссылкой на источники заявила, что речь идет о возможном использовании ядерного оружия против спутников. Подчеркивается, что «это очень тревожный и деликатный вопрос», передает ТАСС.

    При этом New Tork Times со ссылкой на официальных лиц пишет, что заявления об угрозе могут быть сделаны с целью оказать влияние на законодателей, чтобы те утвердили запрос на дополнительное финансирование Украины.

    Напомним, глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер сообщил, что оповестил членов Конгресса о серьезной угрозе нацбезопасности. Как утверждают СМИ, «угроза» может быть связана с Россией.

    В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность.

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