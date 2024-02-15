Усс-младший рассказал о побеге из-под ареста в Италии

Сын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс опроверг причастность его семьи к оплате побега из-под ареста в Италии

Tекст: Антон Антонов

Усс передал через адвоката письменные ответы на вопросы о случившемся. Он рассказал, что побег для него самого был «внезапным», отметив, что он «бизнесмен, а не герой «бондианы». Усс отметил, что у него есть юридическое образование, так что он «видел единственную возможность защищать себя в суде и готовился к длительной и, возможно, многолетней борьбе», передает РБК.

Кроме того, «оптимизм внушали явная политизированность преследования и слабая аргументация обвинения». Он подчеркнул, что до возможной экстрадиции в США оставались «долгие месяцы».

«Вы сами представьте себе: во время новой холодной войны решиться на побег, находясь в самом центре Европы без авиасообщения с Россией в юрисдикции НАТО, наполненной американскими правоохранителями», – заявил он.

Усс заявил: «Утром слышать учебные взлеты истребителей, подвергаться проверкам карабинеров иногда до восьми раз днем и ночью, которые, аналогично США, вправе открывать огонь на поражение. Это любого адекватного человека демотивирует».

Он опроверг утверждения, что организацию побега оплатила его семья, но отказался комментировать «домыслы» об «истинных организаторах или участии государственных спецслужб», ведь «публично было сказано достаточно».

Усс указал, что «считается оправданным» для США всюду задействовать «соответствующие методы в интересах своих граждан», об этом «гордо фильмы снимают». «Почему тогда Россия не вправе зеркально отвечать, если сочтет нужным?» – заявил он.

Напомним, Артем Усс обвиняется в США в уклонении от санкций и отмывании денег. Бизнесмена задержали в Италии в октябре 2022 года по запросу американской стороны, в марте 2023 года он сбежал из-под домашнего ареста.

