Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.0 комментариев
Европейский суд оштрафовал Венгрию за нарушение правил приема мигрантов
Суд Евросоюза принял решение оштрафовать Венгрию на 200 млн евро за нарушение правил приема мигрантов
Суд Евросоюза принял решение оштрафовать Венгрию на сумму 200 млн евро за нарушение европейских правил приема мигрантов, а также наложил штраф в размере 1 млн евро в день за каждый день просрочки.
Как отмечается в пресс-релизе, это беспрецедентное и очень серьезное нарушение европейского права, передает RT.
В суде подчеркнули, что Венгрия нарушает единство Европейского союза, поскольку не позволяет беженцам оставаться на территории страны до выяснения их правового статуса.
Напомним, в декабре прошлого года правительство Венгрии отклонило новые правила миграционной политики ЕС. В Будапеште заявили, что не будут подчиняться указаниям о том, кого впускать в страну.
Как сообщалось ранее, Венгрии пригрозили исключением из «Бухарестской девятки» за позицию по Украине.