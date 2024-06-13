Европейский суд оштрафовал Венгрию за нарушение правил приема мигрантов

Суд Евросоюза принял решение оштрафовать Венгрию на 200 млн евро за нарушение правил приема мигрантов

Tекст: Максим Попов

Как отмечается в пресс-релизе, это беспрецедентное и очень серьезное нарушение европейского права, передает RT.

В суде подчеркнули, что Венгрия нарушает единство Европейского союза, поскольку не позволяет беженцам оставаться на территории страны до выяснения их правового статуса.



Напомним, в декабре прошлого года правительство Венгрии отклонило новые правила миграционной политики ЕС. В Будапеште заявили, что не будут подчиняться указаниям о том, кого впускать в страну.



Как сообщалось ранее, Венгрии пригрозили исключением из «Бухарестской девятки» за позицию по Украине.





