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    15 комментариев
    13 июня 2024, 14:22 • Новости дня

    Песков заявил, что обязательные поставки оружия НАТО Украине ничего не изменят

    Представитель Кремля Песков заявил, что обязательные поставки оружия НАТО Украине ничего не изменят

    Tекст: Александра Юдина

    Предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга сделать поставки оружия Украине обязательными для стран-членов ничего не изменит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, оружие Киеву альянсом и так поставляется, поэтому вряд ли новое решение что-либо изменит, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля отметил, что Москва в курсе, что «в альянсе есть некоторые страны, которые заявляли о своем нежелании» участвовать в обязательной помощи Киеву.

    Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг призвал дать больше систем ПВО Киеву, в том числе комплексы Patriot.

    12 июня 2024, 16:46 • Новости дня
    Французский полковник: Россия добилась своего под Харьковом

    Французский полковник Дарра: Россия добилась своего под Харьковом

    Французский полковник: Россия добилась своего под Харьковом
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская оборона в Харьковской области ослаблена действиями российских военных, заявил отставной французский полковник Бертран Дарра.

    ВС России смогли «добиться своего», заявил Дарра в интервью LCI, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что российские силы в Харьковской области смогли ослабить украинские подразделения и рассредоточить их с других участков фронта. Это позволило остальным российским частям наступать на позиции ВСУ.

    Полковник добавил, что эвакуация из Харькова нарушила логистику армии Украины и создала трудности для киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как ВСУ пытаются остановить продвижение российских сил на Харьковском направлении.

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    12 июня 2024, 21:01 • Новости дня
    Эксперт: Украина обманула Румынию, чтобы использовать ее базы для F-16

    Эксперт: Украина обманула Румынию, чтобы использовать ее авиабазы для F-16

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим намеревается эксплуатировать румынские авиационные базы для боевых вылетов истребителей F-16, для этого она обманула руководство Румынии, заявил эксперт из Британии Александр Меркурис.

    Украина намерена эксплуатировать F-16 с румынских аэродромов, такой план у нее был изначально, заявил Меркурис, передает радио Sputnik.

    Чтобы успокоить румынских союзников, Киев придумал историю о том, что самолеты будут переправляться с румынской территории и вооружаться на Украине, после чего вводиться в бой.

    Переданные Украине F-16, по прогнозу эксперта, будут уничтожены, как и авиабазы, на которых их расположат.

    Ранее военный обозреватель Михаил Ходаренок предполагал, что переданные Украине F-16 будут запускать с территории Польши или Румынии.

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    12 июня 2024, 21:47 • Новости дня
    В G7 решили выделить 50 млрд долларов Украине за счет активов России
    В G7 решили выделить 50 млрд долларов Украине за счет активов России
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники G7 смогли договориться о выделении киевскому режиму 50 млрд долларов, об этом заявили в Елисейском дворце в среду вечером.

    Лидеры G7 договорились выделить 50 млрд долларов Украине за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Идея о выделении этих средств принадлежит США, кредит предполагается гасить за счет средств, полученных от замороженных российских активов, сказали в Елисейском дворце.

    Ранее Белый дом заявлял, что в G7 разрабатывают план «по изъятию» замороженных российских активов.

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    13 июня 2024, 03:27 • Новости дня
    Маск призвал объявить НКО на Украине террористической организацией

    Маск предложил признать террористической организацией украинскую медиакомпанию за список «трампистов и коммунистов»

    Маск призвал объявить НКО на Украине террористической организацией
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Медиакомпанию TEXTY – украинскую некоммерческую организацию, которая связана с правительством США – нужно признать террористами за составление черного списка американских политиков, критикующих помощь Киеву, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    На прошлой неделе TEXTY представила список людей и организаций, которые выступают против американской поддержки Украины. В список вошли Маск, экс-президент США Дональд Трамп, ряд влиятельных конгрессменов, журналист Такер Карлсон, психолог Джордан Петерсон и другие – всего 391 человек и 76 организаций, передает РИА «Новости».

    Сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс и член Палаты представителей республиканец Мэтт Гетц потребовали от госсекретаря США Энтони Блинкена «ответов» в связи публикацией списка американцев, названных «трампистами и коммунистами» за их «сопротивление предоставлению большего количества американских денежных средств», сообщает Fox News.

    Конгрессмен-республиканец Эндрю Клайд заявил, что профильный комитет Палаты представителей принял решение отменить финансирование украинской организации, передает ТАСС.

    Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «это хороший первый шаг», но «их следует добавить в список подсанкционных террористических организаций».

    Напомним, в мае Маск высказал сомнения в демократических процессах на Украине, отреагировав на сообщение о продлении полномочий президента Владимира Зеленского.

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    12 июня 2024, 20:28 • Новости дня
    Столтенберг: Страны НАТО будут обязаны отправлять оружие Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участников Североатлантического альянса обяжут поставлять оружие киевскому режиму, заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

    Не все страны НАТО поставили оружие Киеву, обязательность поставок позволит сделать их более надежными и масштабными, а также создать командную структуру с общим финансированием, сказал Столтенберг, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали, что НАТО может создать пост специального представителя по Украине, который займется координацией поддержки Киева.

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    13 июня 2024, 09:56 • Новости дня
    Стало известно об отступлении ВСУ с позиций на юго-западе Красногоровки в ДНР

    Кимаковский: ВСУ покинули позиции на юго-западе Красногоровки

    Стало известно об отступлении ВСУ с позиций на юго-западе Красногоровки в ДНР
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска под натиском российской артиллерии и ВКС покинули позиции в юго-западной части Красногоровки ДНР, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ вынуждены были уйти из юго-западной части Красногоровки, на этом участке фронта украинские войска несут существенные потери, передает ТАСС.

    Ранее Кимаковский сообщил об освобождении центральной части Красногоровки.

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    13 июня 2024, 10:35 • Новости дня
    Медведев призвал превратить жизнь на Западе в кошмар в ответ на санкции

    Зампред Совбеза Медведев призвал превратить жизнь на Западе в кошмар в ответ на санкции

    Tекст: Александра Юдина

    В ответ на санкции Запада нужно превратить жизнь недружественных стран в сплошной кошмар, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что Россия успешно научилась жить и развиваться под западными санкциями, количество которых «измеряется десятками тысяч».

    При этом Медведев заверил, что необходимо остро на них реагировать, так как США и их «союзнички» объявили России войну без правил. В этой связи зампред призвал действовать по принципу «никаких правил в отношении врага! Пусть получат все сполна за вред России, и как можно больнее!»

    В частности, политик имеет в виду причинение ущерба «во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений», а также в западных важнейших технологиях. Зампред призвал беспощадно «изничтожать энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европу разрывают противоречия из-за санкций против России.

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    13 июня 2024, 04:24 • Новости дня
    Киев призвал отстранить от ОИ россиянку за пост о погибшем в ходе СВО отце

    Киев призвал не допускать россиянку Кудаеву к участию в Олимпиаде за пост о погибшем в ходе спецоперации на Украине отце

    Tекст: Антон Антонов

    Национальный олимпийский комитет Украины обратился к Международному олимпийскому комитету с призывом не допускать к участию в Олимпиаде-2024 россиянку Динару Кудаеву за то, что она назвала героем своего отца, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.

    Также Киев просит отстранить от Олимпиады еще двух членов сборной России по борьбе Ольгу Хорошавцеву и Наталью Малышеву, которые выразили поддержку Кудаевой. Украина заявляет, что российские спортсменки якобы «не отвечают достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета».

    Отец Кудаевой погиб 9 мая 2024 года. 25 мая она опубликовала в соцсетях его фотографию с подписью «Ты мой герой», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Киев хочет, чтобы от Олимпиады отстранили борца сборной Белоруссии Ирину Курачкину. В качестве причины для предлагаемого отстранения указано ее участие в совместных мероприятиях с сыном президента Белоруссии Виктором Лукашенко.

    Напомним, директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд заявил, что МОК не будет требовать от российских и белорусских спортсменов подписывать документ об осуждении специальной военной операции.

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    12 июня 2024, 19:55 • Новости дня
    Пасынок главкома ВСУ: Сырский никогда не считал себя украинцем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пасынок главнокомандующего украинской армией Александра Сырского Иван заявил, что его отчим себя «точно никогда не считал» украинцем, и никогда плохо не говорил о России или Донбассе.

    Семья Сырских всегда считала себя русскими, и Александр «плохого слова о России или Донбассе» не говорил, сказал собеседник RT.

    Александр Сырский женился на матери Ивана, когда тому не исполнилось и трех лет. Молодой человек узнал, что Сырский не является его биологическим отцом только в 19 лет.

    Все это время мужчина был Ивану «как настоящий отец, воспитывал строго», поскольку это семья военных.

    Александр Сырский, по мнению его пасынка, «очень властный, гордый и целеустремленный».

    Иван отметил, что его еще в младших классах возили к родителям Сырского в Подмосковье и во Владимир.

    Семья Сырского «была ошарашена», когда узнала о назначении Александра главкомом ВСУ, по словам собеседника, он даже не хотел учить украинский язык.

    «Карьера, наверное, оказалась дороже», – предположил пасынок.

    Иван пояснил, что не собирается общаться с отчимом и считает его предателем.

    Ранее Иван Сырский участвовал в автопробеге в честь Дня Победы в Сиднее.

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    12 июня 2024, 16:16 • Новости дня
    Депутат в парламенте Швейцарии устроил драку из-за визита спикера Рады

    Депутат в парламенте Швейцарии устроил драку из-за визита спикера Рады Украины Стефанчука

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В швейцарском парламенте местный депутат от самой крупной партии «Демократический союз центра» (UDC) Томас Аекси устроил драку с полицией из-за того, что проход заблокировали из-за фотосессии спикера украинской Рады Руслана Стефанчука.

    Полицейские обеспечивали безопасность Стефанчука во время фотосессии, когда на них напал Аекси, передает РИА «Новости» со ссылкой на парламентскую пресс-службу.

    Сам депутат пояснил, что «не дал себя остановить», и отметил, что парламентская работа имеет приоритет над зарубежными государственными визитами во время сессии.

    Другой швейцарский депутат Кристиан Вассерфален заявил, что «это неправильно», когда парламентариям мешают работать вооруженные автоматами полицейские.

    Стефанчук посетил Швейцарию 12 июня с официальным визитом.

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    13 июня 2024, 05:55 • Новости дня
    Постпред США при НАТО объяснила слова Байдена об Украине вне альянса

    Постпред США при НАТО Смит заявила о несоответствии Украины требованиям альянса

    Постпред США при НАТО объяснила слова Байдена об Украине вне альянса
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит прокомментировала заявление американского президента Джо Байдена о том, что Украина может остаться вне НАТО.

    По мнению Смит, Байден «имел в виду», что Украине нужно провести «определенную работу» по «выполнению критериев». От Киева ждут реформ, которые требуются для вступления в НАТО, сказала она. Члены НАТО, как заявила Смит, взаимодействуют с украинской стороной, чтобы помочь Киеву «добиться дальнейшего прогресса», передает ТАСС.

    Напомним, на вопрос о том, чем закончится ситуация на Украине и как будет выглядеть мир в этой стране, Байден ответил, что «мир заключается в том, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину». При этом он отметил, что Украина может остаться вне НАТО, но США продолжат снабжать ее оружием.


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    13 июня 2024, 11:36 • Новости дня
    Столтенберг назвал «самообороной» нанесение ударов по России при помощи F-16

    Столтенберг: НАТО не считает эскалацией применение F-16 и западного оружия на территории России

    Столтенберг назвал «самообороной» нанесение ударов по России при помощи F-16
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО считает применение Украиной западного оружия, а также истребителей F-16 на территории России самообороной, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны НАТО.

    Столтенберг заявил, что самооборона включает поражение военных целей на территории России, в том числе при помощи F-16. Однако он призвал быть осторожными относительно сроков подготовки пилотов для F-16, поскольку необходимо еще и обучить персонал, передает ТАСС.

    Столтенберг также заявил, что министры обороны НАТО обсудят варианты ответа альянса «на акты саботажа и кибератаки», которые якобы совершает Россия. По его словам, в ряде стран НАТО «произошли попытки поджогов».

    Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО обяжут поставлять оружие киевскому режиму.

    Напомним, что начальник авиации командования воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    12 июня 2024, 21:07 • Новости дня
    МОК: Украина передала много данных по российским спортсменам

    МОК: Украина предоставила много данных по российским и белорусским спортсменам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим предоставил большое количество информации о российских и белорусских атлетах в Международный олимпийский комитет, заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

    МОК долго проверяет спортсменов из России и Белоруссии на «нейтральный статус», поскольку делает все очень тщательно, для этого всю информацию предоставляют киевские власти, сказал Адамс, передает ТАСС.

    Ранее украинский национальный олимпийский комитет и украинское министерство молодежи и спорта обязали своих спортсменов при взаимодействии с россиянами и белорусами на Олимпиаде докладывать о нарушении ими нейтрального статуса.

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    12 июня 2024, 15:52 • Новости дня
    Министр обороны Словакии обвинил предшественника в госизмене из-за передачи Украине МиГ-29

    Министр обороны Словакии Калиняк обвинил предшественника Надя в госизмене из-за передачи Украине МиГ-29

    Министр обороны Словакии обвинил предшественника в госизмене из-за передачи Украине МиГ-29
    @ IMAGO/Rafal Klimkiewicz/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На бывшего словацкого министра обороны Ярослава Надя планируют подать заявление правоохранителям из-за передачи киевскому режиму истребителей МиГ-29 в 2023 году, сообщил действующий глава минобороны страны и вице-премьер Роберт Калиняк.

    Минобороны подаст заявление в правоохранительные органы, сказал Калиняк, передает РИА «Новости».

    По его словам, действия Надя ослабили вооруженные силы страны, это идет вразрез с конституцией, и должно быть квалифицировано как государственная измена.

    Калиняк отметил, что замены переданным истребителям не пришло.

    Ранее секретарь минобороны Словакии Игор Мелихер заявлял, что передача словацких МиГ-29 Украине в 2023 году была незаконной, будут приняты «юридические меры».

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    13 июня 2024, 10:03 • Новости дня
    FT: Всемирный банк задействуют в передаче Украине кредита под залог активов России

    Financial Times: Всемирный банк будет задействован в передаче Украине кредита под залог активов России

    Tекст: Александра Юдина

    Всемирный банк (ВБ) будет задействован в предоставлении Украине кредита под залог доходов от замороженных российских активов России, пишет Financial Times.

    По данным газеты, речь идет в первую очередь об американской доле в общей сумме стран G7, которая, как ранее проинформировало агентство AFP, может составить 50 млрд долларов, передает ТАСС.

    Как отмечает издание, пока что страны G7 только обсуждают технические детали этого решения. Так, одной из проблем является то, что страны ЕС не могут гарантировать, что действующие санкции против России будут действовать всегда.

    Также неясно, какую часть общей суммы возьмет на себя каждая из стран G7. Известно, что некоторые чиновники, участвующие в обсуждении, предлагают распределять доли в соответствии с объемом ВВП, другие же – на основе объема замороженных активов, которые находятся в той или иной стране.

    В среду вечером в Елисейском дворце заявили, что участники G7 смогли договориться о выделении киевскому режиму 50 млрд долларов.

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      3 комментария
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Запад оказался далек от своих идей

      Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

      0 комментариев
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Москва ставит Узбекистан во главу угла

      Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

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