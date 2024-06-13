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Песков заявил, что обязательные поставки оружия НАТО Украине ничего не изменят
Представитель Кремля Песков заявил, что обязательные поставки оружия НАТО Украине ничего не изменят
Предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга сделать поставки оружия Украине обязательными для стран-членов ничего не изменит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, оружие Киеву альянсом и так поставляется, поэтому вряд ли новое решение что-либо изменит, передает ТАСС.
Также представитель Кремля отметил, что Москва в курсе, что «в альянсе есть некоторые страны, которые заявляли о своем нежелании» участвовать в обязательной помощи Киеву.
Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг призвал дать больше систем ПВО Киеву, в том числе комплексы Patriot.