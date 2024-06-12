Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.3 комментария
На Поклонной горе торжественно подняли флаг России
В столице у Музея Победы на Поклонной горе прошло торжественное поднятие государственного флага в честь Дня России, церемония проводилась в присутствии Героев Труда и лауреатов государственной премии 2023 года.
Кадеты, юнармейцы, суворовцы, участники движения «Волонтеры Победы», поисковики в парадных формах стояли колонной на лестнице, ведущей от флага к площади у Музея Победы, передает ТАСС.
Подъем государственного флага Российской Федерации сопровождался мелодией «Славься» Михаила Глинки в исполнении военного оркестра Московского гарнизона, далее прозвучал гимн России. В завершение церемонии состоялось возложение цветов к Вечному огню.
День России ежегодно отмечается 12 июня. Незадолго до церемонии поднятия Государственного флага президент России Владимир Путин наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий. Награды были вручены за достижения в области науки, правозащиты – за поддержку семей бойцов СВО, за вклад в развитие искусства.