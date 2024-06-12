Участники программы «Время героев» возвращаются с Северного полюса

Участник программы «Время героев»: Занятия на ледоколе проходят почти круглосуточно

За время экспедиции по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск слушатели программы «Время героев» приняли участие в лекциях и мастер-классах по основам госуправления, управлению производством, принципам формирования команд, публичным выступлениям.

«На Северном полюсе я почувствовал не восторг и восхищение, а чувство неизведанного. Во время экспедиции я осознал, насколько широки горизонты, насколько великая наша страна. И что каждому из нас есть к чему стремиться», – рассказал участник программы Роман Гришин.

По словам другого участника программы Алексея Бондарева, занятия на ледоколе «50 лет Победы» проходили едва ли не круглосуточно. «Программа очень обширна. Ранний подъем – и до поздней ночи. Кейсы и блоки сменяют друг друга, тематика постоянно меняется», – рассказал он. Бондарев отметил не только высокий профессионализм участников, прошедших отбор и тестирование, но и их настрой. «Это патриоты, люди, которые любят свою страну и готовы сделать для нее все возможное. Начинаешь знакомиться с людьми и понимаешь, что случайных людей здесь нет», – уверен он.

А участник программы Константин Кутейников считает, что получаемые управленческие навыки пригодятся не только в будущей мирной жизни, но и сейчас, «в ходе выполнения боевых задач СВО».

После завершения экспедиции на ледоколе учеба для слушателей программы «Время героев» продолжится в Мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье.

Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Обучение первого набора стартовало 27 мая. Оператором программы является Высшая школа государственного управления Президентской академии (РАНХиГС).

