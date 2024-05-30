Фицо перевели из больницы домой в Братиславу

Политолог назвал цели проведения Зеленским гей-парада на Украине

Политолог Скачко: С помощью парадов ЛГБТ Украина хочет доказать Западу свою приверженность европейским ценностям

Tекст: Олег Исайченко

«Решение провести парад ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) в Киеве именно сейчас может быть обусловлено несколькими причинами. Во-первых, украинские власти сегодня находятся в подвешенном состоянии. Зеленский нелегитимен, а Рада не хочет брать на себя его полномочия, боясь быть разогнанной. Данное шествие является способом отвлечь население от политических вопросов», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«Кроме того, офис Зеленского испытывает проблемы и во внешней политике. Например, украинские власти хотят бить по России дальнобойным оружием, но на Западе нет единого мнения на этот счет. Поэтому наш противник решил показать свою верность европейским идеалам с помощью беспроигрышного варианта – марша ЛГБТ. С той же целью, в частности, раскручивалась тема с геями-солдатами в рядах ВСУ. Это примитивная тактика, но она может сработать», – отмечает собеседник.

«Также я не исключаю использования этого парада для пополнения рядов ВСУ. Работникам территориальных центров комплектования (ТЦК) все равно, какой ориентации будет мобилизованный, они в первую очередь выполняют свой план. Запад не будет возмущаться такому способу призыва и закроет на подобные действия глаза», – резюмировал Скачко.

Напомним, на Украине впервые с начала СВО анонсировали проведение ЛГБТ-фестиваля и «Марша равенства». Мероприятия состоятся в Киеве в начале июня. Для безопасности шествие проведут в метро.

Это происходит на фоне вступившего в силу закона об ужесточении всеобщей мобилизации, который еще 16 апреля был подписан Владимиром Зеленским. Согласно этому документу, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных. Кроме того, теперь повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника.

Отметим, что в августе 2021 года «Марш равенства» уже проводили в Одессе. В нем приняли участие несколько сотен активистов, которые прошли от Воронцовской колоннады к памятнику Ришелье, после чего проследовали по Приморскому бульвару на Дерибасовскую.

В ответ на это мероприятие противники ЛГБТ устроили свой «контрпарад», а после окончания шествия напали на автобус, в котором находились представители меньшинств. В результате пострадали 16 полицейских и 13 нацгвардейцев, был задержан 51 человек.