«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Путин: Задумка хозяев Украины, чтобы бремя непопулярных решений несла власть в Киеве
Задумка хозяев Украины в том, чтобы бремя непопулярных решений несла нынешняя киевская власть, заявил президент России Владимир Путин.
«Я думаю, и это не связано никак с конституцией, что, может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины, они находятся за океаном, заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений», – передает ТАСС слова Путина во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
Он отметил, что в числе таких решений в том числе дальнейшее понижение призывного возраста.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, не дал прямого ответа на вопрос об изменении призывного возраста в стране.