Путин: Задумка хозяев Украины, чтобы бремя непопулярных решений несла власть в Киеве

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Я думаю, и это не связано никак с конституцией, что, может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины, они находятся за океаном, заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений», – передает ТАСС слова Путина во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

Он отметил, что в числе таких решений в том числе дальнейшее понижение призывного возраста.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, не дал прямого ответа на вопрос об изменении призывного возраста в стране.