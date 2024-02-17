Зеленский уклонился от ответа на вопрос о снижении призывного возраста на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

В ответ на вопрос журналиста, будет ли снижен с 27 до 25 лет призывной возраст на Украине, Зеленский начал рассказывать о сложностях в организации справедливой ротации военнослужащих с передовой, передает РИА «Новости».

«Вопрос справедливых мобилизаций, там самый главный момент – вопрос ротации людей, которые устали на фронте. Физически любой человек – не украинцы, это не зависит от нации – ты устаешь, ты должен восстанавливаться», – сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что бойцов на передовой должны заменять военнослужащие, прошедшие профессиональную подготовку, и от этой системы ротации зависит мобилизация: сколько человек на фронте и сколько в резерве, которые смогут выполнять те или иные функции. Зеленский также признался, что не может назвать число потерь украинской армии.

В конце января в Верховную раду Украины внесли новую версию законопроекта о мобилизации, предусматривающую в том числе снижение призывного возраста до 25 лет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключаются особенности этого законопроекта и какие выводы из него стоит сделать России.