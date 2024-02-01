Новый законопроект о мобилизации взбесил украинских националистов

Новые правила мобилизации выгонят украинцев из-за рубежа и из больниц

Tекст: Андрей Резчиков

Накануне в Верховную раду Украины была внесена новая версия законопроекта о мобилизации. В случае принятия все военнообязанные должны явиться в военкоматы в течение 60 дней с момента публикации закона для уточнения данных. Также снижается призывной возраст с 27 до 25 лет, что стало одной из главных целей этой инициативы.

Все предлагаемые меры направлены на то, чтобы властям было проще мобилизовать население. Также вводятся электронные повестки и электронный кабинет военнообязанного. Украинцев в возрасте от 18 до 60 лет обяжут иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя военкомата или полиции. Кроме того, медучреждениям придется в трехдневный срок оповещать военкоматы о пребывании в стационаре лиц в возрасте 18-25 лет.

Появятся новые сложности и при выезде за границу. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет придется дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета. А те, кто уже покинул страну, должны будут подать свои данные в течение 30 дней после принятия закона и публикации постановления кабмина.

Постановке на воинский учет будут подлежать (если раньше не состояли на нем) бывшие заключенные, которые отбывали наказания за тяжкие (особо тяжкие) и нетяжкие преступления. Законопроект позволит призвать в рамках мобилизации осужденных лиц с испытательным сроком. Исключение составят осужденные за совершение преступлений против основ нацбезопасности.

Второе высшее образование перестанет быть основанием для отсрочки, но ее сохранят депутаты и руководящие чиновники, судьи, сотрудники органов военного управления, и работники предприятий и организаций, получившие бронь.

Кроме того, в законопроекте закреплены нормы о постановке на воинский учет женщин-медиков и фармацевтов. Остальные представительницы слабого пола смогут вставать на учет по желанию, в таком случае их будут привлекать к работам по обеспечению обороны.

По данным американской газеты The Washington Post, разногласия между Зеленским и главкомом вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным в очередной раз обострились в том числе из-за вопроса мобилизации: Залужный обозначил цифру в 500 тыс. человек, но Зеленский называл ее непрактичной и указывал на нехватку обмундирования и оружия. На этой неделе, напомним, появились слухи об отставке Залужного, но позже они были опровергнуты.

Впрочем, как считают эксперты, подобные утечки в WP скорее призваны обелить репутацию Зеленского. Внутри Украины недовольство растет даже среди радикальных националистов. Так, близкий к Петру Порошенко депутат Рады Алексей Гончаренко раскритиковал законопроект, заявив в соцсетях, что «нас всех развели и кинули». Он пообещал не голосовать за этот документ и указал на отсутствие в нем четких сроков службы, которую политик сравнил с «рабством».

Парадокс, но подобная точка зрения популярна среди радикальных националистов (не считая тех публичных персон, которые напрямую связаны с офисом Зеленского). По их мнению, «война с агрессором» должна продолжаться несмотря ни на что, однако она не должна влиять на демобилизацию служащих и полноценную ротацию войск, чего нет на Украине с февраля 2022 года.

Напомним, первую версию законопроекта правительство Украины вносило в конце декабря прошлого года, к тому времени в стране уже официально признали провал летнего контрнаступления и нехватку живой силы на поле боя. Зеленский заявлял о желании Генштаба дополнительно призвать в армию в ближайшее время около полумиллиона человек.

Первая версия законопроекта вызвала возмущение в обществе и разногласия среди политиков. Многие наблюдатели обратили внимание на то, что одна из поправок предлагала призывать граждан с инвалидностью третьей группы, то есть получать повестки могли бы люди с такими физическими ограничениями как отсутствие глаза, пальцев, почки, легкого, под исключение попадали лишь лица с ростом ниже 130 сантиметров. Также шла речь о постановке чуть ли не всех женщин на воинский учет.

Новая версия, в которой не оказалось этих скандальных пунктов, предусматривает возможность ограничения прав уклонистов через суд, в том числе запрет на выезд за рубеж и блокировку банковских счетов. Сохраняется норма об отмене срочной службы и введении с 2025 года базовой общевойсковой подготовки с 18 лет. Она будет проводиться при вузах в течение трех месяцев, женщины смогут пройти ее по желанию.

Одно из ключевых предложений первой версии касалось изменения нижней планки мобилизационного возраста, эта норма осталась неизменной во второй версии (25 лет). Также предлагалось разделить граждан на две категории – «годен» и «не годен» к военной службе, убрав промежуточное звено – «ограниченно годен». Все военнообязанные, которые были признаны ограниченно годными, должны будут пройти повторный медосмотр в течение девяти месяцев.

«Я не нашел принципиальных отличий в новой версии законопроекта о мобилизации. Мы прекрасно понимаем, что и первую версию собирались принять быстренько, особо не обсуждая, но все это наложилось на трения между Залужным и Зеленским, которые пытались переложить друг на друга ответственность за мобилизацию. Если бы не эти трения, то закон приняли бы в первоначальном виде», – говорит Владимир Корнилов, донецкий политолог.

«Веяние возможных выборов заставило целый ряд партий сбитых летчиков вроде Юлии Тимошенко и Петра Порошенко снова немного активизироваться и начать изображать из себя оппозицию. Только поэтому первый законопроект завернули, но в принципе все понимали, что его будут принимать в таком же или несколько измененном виде», – пояснил собеседник.

«Инициатива снизить призывной возраст с 27 до 25 лет направлена на то, чтобы расширить сектор возможного призыва молодых людей на службу. Главная задача, которая ставится перед законопроектом – это набор людей», – убежден Андрей Кошкин, военный эксперт, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова. По его словам,

именно Запад ждет от Украины выполнение плана по мобилизации дополнительных сотен тысяч человек, чтобы получить «желаемый результат» на поле боя. «Запад поставляет боевую технику, а Украина – людей. Эта схема всем хорошо известна», – подчеркнул спикер.

«Количественное соотношение войск на поле боя имеет значение. Но без соответствующего вооружения и качественной подготовки пополнение мало изменит ситуацию. Однако некоторые положения этого документа говорят о том, что Украина планирует серьезно готовиться к будущим сражениям», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

По его словам, ВСУ даже с учетом мобилизации планируют держать «жесткую оборону с одновременным накоплением сил и средств». При этом он не согласен с прогнозами о том, что ВСУ смогут увеличиться на полмиллиона человек к весне этого года. «С учетом подготовки этот процесс займет не меньше полугода. Однако мобилизация будет сложной задачей для Украины, потому что сторонники Зеленского растеряли боевой дух», – отметил специалист.

Козюлин полагает, что мобилизация еще 500 тыс. человек ударит по украинской экономике, «которая и так находится в плачевном состоянии». «Мобилизации будут подлежать те, кто наиболее востребован на рынке труда. Людей будут брать из промышленности и сельского хозяйства. Такого удара экономика может и не пережить», – предупредил собеседник.

По мнению эксперта, России нужно учитывать возможное увеличение ВСУ и в ответ «тоже придется наращивать количественный состав». «Я не сомневаюсь, что в Минобороны России внимательно следят за тем, как будет реализована эта реформа на Украине», – добавил спикер.

По оценкам председателя Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Ларисы Шеслер, мобилизационный потенциал ВСУ значительно ниже, чем декларируют власти страны и составляет около двух-трех млн человек. Впрочем, это и без того значительный резерв даже с поправкой на массовый улонизм. По ее прогнозу,

офис Зеленского «попытается набрать еще 300-400 тыс. солдат».

«Сегодня мобилизация на Украине провалилась на всех этапах. Во-первых, огромное число мужчин призывного возраста не состоят на воинском учете. Во-вторых, у сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) возникает множество проблем при вручении повесток, так как люди не живут по месту регистрации. В-третьих, качество призывников достаточно низкое», – напомнила Шеслер.

В то же время Корнилов считает, что большинство украинцев, проживающих за рубежом, постараются проигнорировать требование вставать на консульский учет. Однако в такой ситуации украинцы утратят возможность продлевать старые загранпаспорта и, оказавшись в положении нелегальных мигрантов, могут быть выдворены из ЕС на Украину. «Это вызывает серьезную панику среди выехавших украинцев», – добавил политолог.

Кошкин согласен, что украинцы за границей вряд ли захотят массово вставать на учет, однако предпринимаемые сейчас шаги в первую очередь направлены на то, чтобы не допустить новой волны уехавших. «Украинские власти хотят, чтобы граждане, которые должны идти на фронт, не выезжали за рубеж. Посмотрим, удастся ли им это реализовать», – поясняет специалист.