Кандидатура главкома ВСУ зависит от задач США на Украине

Эксперты связали кадровый переполох в Киеве с поиском новой стратегии для ВСУ в Вашингтоне

Tекст: Илья Абрамов,

Алёна Задорожная

На Украине и отчасти в России продолжается активное обсуждение недоотставки главкома ВСУ Валерия Залужного и его замены на нынешнего главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова. И хотя Владимир Зеленский попытался дистанцироваться от этой темы, его противостояние с главкомом стало основной точкой, особенно в глазах западных СМИ и политиков.

Как пишет киевский политолог Константин Бондаренко, ссылаясь на источники из близкого окружения Залужного, накануне генерал в самом деле встречался с Зеленским: «Действительно, президент требовал писать рапорт на увольнение, Залужный потребовал подписать указ об увольнении. Зеленскому нужна добровольная отставка, Залужному – ответственность Зеленского за принятое решение».

По его словам, эти отношения «зашли слишком далеко, и челночная дипломатия британских и американских советников вряд ли увенчается успехом», поэтому «вопрос отставки – это вопрос ближайшего времени». Он также оценил шансы Буданова заменить Залужного в роли главкома ВСУ.

Политолог призвал не забывать, что глава ГУР МО на протяжении длительного времени находился в тройной конфронтации: с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, с самим Залужным и с непосредственным начальником в лице главы Минобороны Украины Рустемом Умеровым. Ввиду того, что Буданов – «профессиональный диверсант», его возможный приход на пост главкома ВСУ изменит стратегию украинских войск.

В частности, появится акцент на многочисленные диверсионные действия, использование малых групп с целью атак на определенные объекты российской инфраструктуры, и все это будет сопряжено с переходом ВСУ к обороне. Не стоит забывать и о том, что «Буданов считается «любимчиком» генерал-лейтенанта Скотта Берриера», то есть шефа РУМО (Разведывательное управление министерства обороны США).

«Я бы не недооценивал Буданова, несмотря на молодой возраст и склонность к излишнему пиару. Кроме прочего, он мастер блефа, и уже прошел школу административных интриг, демонстрируя умение держать удар – подчас тройной удар. Более интересно, кто может сменить Буданова на посту руководителя ГУР МО. Но об этом позже. Пока ждем, кто кого обыграет: Зеленский Залужного или Залужный Зеленского», – добавил Бондаренко.

В свою очередь российский политолог Евгений Минченко считает, что возможное назначение Буданова станет маркером начала полномасштабной диверсионной войны со стороны Украины. «А параллельно Зеленский будет требовать у союзников и покровителей более дальнобойное вооружение для переноса атак максимально вглубь России. После позиционного тупика на фронтах это, похоже, наиболее очевидное решение», – допустил политолог.

В то же время Financial Times пишет, что отставка Залужного неизбежна: вопрос лишь в том, кто его заменит. При этом украинские источники считают, что подобный шаг «подорвет моральный дух в армии» и «вызовет бурю негодования среди рядовых украинских военных и гражданского общества».

Напомним, публичное обострение отношений между Зеленским и Залужным началось в середине осени 2023 года. Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомним, оспорил это мнение, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

Позже в The New York Times написали о «подрыве авторитета» Залужного из-за того, что Зеленский уволил главу ССО Украины Виктора Хоренко «через голову» главкома, то есть в обход стандартной процедуры. В середине ноября в Раде уже обвиняли Залужного в провале контрнаступления. Спустя время Зеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой.

Вскоре Залужный понес еще одну кадровую потерю в лице своего помощника, который погиб при странных обстоятельствах, а с конца ноября в Раде неоднократно призывали к отставке генерала из-за коррупции и неспособности представить план ведения боевых действий на 2024 год. Лидером этого процесса по согласованию с офисом Зеленского была «чорнорота жінка» Марьяна Безуглая.

Что касается Кирилла Буданова, который с декабря 2023 года находится в розыске МВД России, то он известен не только как организатор многочисленных терактов и диверсий, но и как человек, склонный к избыточному (даже по украинским меркам) пиару, из-за чего он получил «желтую карточку» в виде отравления супруги. Кроме того, на Украине считают Буданова причастным к неудачным операциям по захвату острова Змеиный и Запорожской АЭС.

Также среди украинских аналитиков циркулирует версия о том, что политическое противоборство в Киеве – лишь отголосок и следствие противостояния различных групп в Лондоне и Вашингтоне, которые после провала «контрнаступа» ВСУ пытаются избрать новую стратегию борьбы с Россией.

В этом и лежит корневая причина кадрового переполоха в Киеве, который пока поставлен на паузу.

Так, если Залужного можно рассматривать как классического генерала, мыслящего категориями общевойсковых сухопутных операций, то Буданов может сделать ставку на «окапывание» ВСУ по всей линии фронта, а вместо проведения наступательных операций противник перейдет к постоянным дальнобойным ударам по российской инфраструктуре и активизации террористической активности.

У обоих сценариев с точки зрения Запада есть свои плюсы и минусы. Например, реализация плана Залужного – слишком дорогое удовольствие, которое требует регулярных поставок техники и боеприпасов в таких масштабах, на фоне которых поставки 2022-2023 годов покажутся пустяком. Однако в условиях политического кризиса в США и экономического кризиса в ЕС такой сценарий маловероятен.

Что касается перехода ВСУ в глухую оборону с параллельным ростом террористической и диверсионной активности (на земле, в акваториях Черного и Азовского морей, а также в воздухе), то этот сценарий Западу обойдется экономически дешевле. Но и риски неконтролируемого развития конфликта при таком раскладе высоки, что не соответствует интересам Белого дома, который настаивает на нежелательности расползания украинского конфликта за пределы собственно Украины.

Таким образом, как считают эксперты, на Западе сейчас пытаются определиться со стратегией дальнейшего противоборства с Россией, что неминуемо отражается на политической активности внутри самой Украины. «Поэтому мы продолжаем наблюдать за сериалом «Зеленский против Залужного», – считает Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке.

«Личные перспективы Зеленского находятся под большим сомнением как внутри, так и на Западе, поэтому он видит в Залужном прямого конкурента. В то же время главком обладает довольно высоким авторитетом в армии, чем Зеленский похвастаться не может. И если Залужный покинет свой пост, он может начать политическую борьбу с Зеленским», – полагает военный эксперт.

«Если же представить, что главкомом ВСУ станет Буданов, то мы можем увидеть следующий рисунок действий противника: львиная часть состава ВСУ, находящаяся на фронте, перейдет к оборонительным действиям. Остальная же часть, преимущественно обученные солдаты, будут заниматься диверсионной деятельностью, направленной против России»,

– допускает собеседник. «К слову, это стремление противника вызывает опасения даже в западных кругах. Ведь Буданов наверняка будет заниматься тем, чем он привык заниматься – а это теракты и диверсии. Если посмотреть на его послужной список, станет понятно, что у он не может мыслить иначе», – считает Кошкин.

На отсутствие полноценного военного опыта у Кирилла Буданова указывает и военный эксперт Александр Артамонов. «Но характер военно-террористической деятельности ВСУ зависит не от кандидатуры Буданова или Залужного. Это связано с тем, что де-факто украинскими военными руководит совмещенное англо-американское командование», – пояснил он.

«ВСУ готовы наносить удары по нашим городам, особенно если они получат ракеты Taurus. Поэтому, на мой взгляд, Залужного пока оставят, поскольку он хотя бы в состоянии командовать ВСУ, в то время как Буданов больше взвода собрать воедино просто не сможет. Он профессиональный диверсант и террорист. Не более того», – говорит спикер.

Несколько иначе на ситуацию смотрит политолог Лариса Шеслер. «Все то, что мы видели вокруг «отставки» Залужного, ярко иллюстрирует неустойчивость украинской политической системы. И то, как будут воевать ВСУ, зависит не столько от Вашингтона или Лондона, сколько от России», – полагает она.

«Если США и Британия смогут продавить некую форму заморозки конфликта, тогда у Украины будет широкое поле для проведения диверсионных атак. Более того, ценность самого Залужного стремительно снизится, а на его место действительно могут назначить Буданова. Если же Россия будет непреклонна в своей позиции, то ни Западу, ни ВСУ перевести ход событий в террористическую плоскость не удастся», – прогнозирует Шеслер.