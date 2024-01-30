Кто спас Залужного от отставки

Tекст: Дмитрий Бавырин

Само желание президента Украины отправить главкома ВСУ в отставку для мировых СМИ уже давно доказательств не требует. Обычно это объясняют «разногласиями» между Зеленским и Залужным, которых официально никто не подтверждал – наоборот, власти Украины старательно опровергали «домыслы» на этот счет.

Но с тех пор, как генерал Залужный написал статью о тупике, в который попала армия Украины, опровержений больше никто не слушает – ни на Украине, ни в России, ни на Западе. Везде исходят из того, что президент хочет сменить главкома – и вечером в понедельник час как будто бы пробил.

Ссылаясь на собственные источники (иногда на два-три сразу), об увольнении Залужного написали десятки публичных деятелей. Шумихе, которая быстро стала информационной бурей, положил начало бывший депутат-неонацист Борислав Береза, но вскоре к ней подключились действующие депутаты, политологи и журналисты. Среди них были как бессмысленные «органчики», так и те, кто старается дорожить репутацией. Но в надежность своих «источников» верили абсолютно все.

В подробностях попадались противоречия, но общая картина совпадала у большинства. Зеленский вызвал Залужного и предложил ему перейти на должность посла, либо, по другой версии, вообще ничего не предложил, кроме как написать заявление «по собственному». Как бы там ни было, главком отказался. Ситуация говорила в пользу его увольнения, но многие «источники» уточняли, что указ об этом не подписан.

В качестве нового главкома чаще всего называли того, кого сватали на эту роль прежде – главу военной разведки Кирилла Буданова, которого в России обвиняют в организации терактов против мирного населения, а в интернете называют «мамкиным пирожком».

Для украинского политического класса и кураторов Киева за рубежом смена главкома означала перестройку сложившихся схем, кроме того, Залужный популярен у населения, поэтому истерика нарастала как снежный ком, а действующие лица и их представители подозрительно отмалчивались.

Первое опровержение последовало от министерства обороны, но ситуацию оно разрядило только частично из-за странной формулировки и места публикации – Telegram-канала. «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», – отрапортовало ведомство.

Речь как будто бы о Залужном, но не факт, что о Залужном. Ранее курсировали слухи и об уходе министра обороны Рустема Умерова. За это зацепились все, кто продолжал утверждать, будто отставка главкома состоялась.

Точку поставил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, с которым в данном случае бесполезно спорить: отставки не было. А что тогда было и с чем связано затянувшееся молчание официальных лиц, осталось не проясненным. Есть несколько версий.

Произошедшее не было обычным вбросом фейка. Слишком разные люди, говоря о смене главкома, были полностью уверены в своих словах, а те из них, кто пытался найти подтверждения по другим источникам, быстро его находили.

Но оно могло быть информационной спецоперацией, когда слух намеренно запускается через несколько значимых каналов влияния, а потом самораскручивается на волне общественного интереса.

Популярно мнение, будто таким образом команда президента «прощупывала» общественное мнение и изучало реакцию на отставку генерала. Это хорошо вяжется с помешанностью Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака на пиаре, политтехнологиях и информационных войнах. Однако сторонники такой версии затрудняются сказать, что именно показал «тест» и что вообще мог показать за отведенное ему время. Те спикеры, которые успели выступить, отреагировали так, как ожидалось.

Для примера процитируем бывшего президента Петра Порошенко: «Это выстрел в десятку по национальному единству. Лучшее, что еще можно сделать – немедленно опровергнуть слухи. Не подписывать указ, если есть проект. Не обнародовать и порвать его, если подписан».

Может, так оно и было: взяли да порвали. Многое зависит от того, а почему Зеленский вообще хочет отставки Залужного? Все распространенные объяснения имеют слабые места.

Считается, что президент боится генерала как политического конкурента, а также ревнует к его популярности. Однако отставкой главкома он своими руками выпихнет его в политику и под свет софитов, сделает более опасным для себя, чем сейчас, когда у Залужного полно других дел. При этом велика вероятность, что опала сделает генерала еще популярнее, по крайней мере, он вернется в информационное пространство, где теперь почти не показывается из-за ревнивого Зеленского.

Некоторые полагают, что Зеленский также боится потерять контроль над армией из-за своевольного главкома. Но замена Залужного на непопулярного в войсках Буданова в период «мясорубки» на фронте – верный путь к потере контроля над армией, а в случае Зеленского и к бунту, на которые всегда была щедра Украина.

Представляется логичным, что кто-то должен ответить за провал пресловутого «контрнаступа ВСУ». Но уже сейчас понятно, что такой номер у Зеленского не пройдет: обелить себя, сделав популярного главкома «козлом отпущения», не получится.

У нынешнего президента Украины вообще скудный набор возможных действий. Даже обычно оптимистичная европейская дипломатия больше не видит «света в конце украинского туннеля», а издание американского истеблишмента The Washington Post признает, что «надежды Украины на победу над Россией ускользают».

В таких условиях Зеленскому остается либо капитулировать, либо застрелиться, либо продолжать прежнюю политику с внутренней верой в чудо. Если он выбирает третий вариант, необходимо, чтобы веру в чудо разделяли и подчиненные, и население, и спонсоры Украины.

Залужный, констатировавший «тупик» в боевых действиях, в чудеса официально не верит и самим фактом своего наличия на посту главкома подрывает усилия президента по сколачиванию «секты перемоги».

«Дайте нам еще оружия, денег и людей в расход, тогда наша армия все сможет», – как бы увещевает президент.

«Не-а, не сможем», – как бы отвечает армия голосом Залужного.

Для Зеленского это весомый повод уволить Залужного, почти что вопрос жизни и смерти. Но есть нюанс: согласовывать такие отставки нужно с теми людьми, для глаз которых и предназначается мистификация с «главкомом победы». В первую очередь это американцы.

Американцы люди рациональные. Для них то, что главком не разделяет фантазий Зеленского, заведомо неубедительный довод. Для них главное, что думают они сами.

Если верить западным СМИ, Залужный часто не соглашался с той стратегией действий, на которых настаивали США. Однако у Вашингтона выстроились с ним хорошие рабочие отношения, генерал оказался удобным конфидентом и для Пентагона, и для Комитета начальников штабов, поэтому принято считать, что Америку он на своем месте устраивает. Как говорят злые языки, значительно больше, чем эгоцентричный Зеленский – на своем.

Поэтому именно Вашингтон мог (по большому счету только он и мог) отменить отставку главкома. Если приписать американцам эту роль, все произошедшее накануне приобретает структурную логику.

Зеленский предложил Залужному уйти по доброй воле. Тот отказался и пересказал разговор ближнему кругу. Но до указа об отставке дело не дошло: все то время, пока офис президента наблюдал за истерикой в СМИ, из Вашингтона выбивали благословение на смену командующего. Это входило в описание ситуации со стороны ряда источников, которые перевозбудили Украину.

Кстати говоря, Буданова считают креатурой британцев. А одним из тех, кто говорил об «инфе 100%» и упомянул фамилию главы разведки как нового главкома, стал депутат Алексей Гончаренко. Его в работе на британцев давно не подозревают: стыдно подозревать, когда вполне уверен.

Желание установить оперативный контроль за украинской армией, для которой британцы столько сделали, вполне соответствует лондонской спеси, изысканности в интригах и желанию объединить вокруг себя все антироссийские страны Европы.

Однако американцы даже при президенте Байдене с его когнитивными проблемами своего не упустят и ради британцев не подвинутся. Отставки Залужного могли желать в Киеве и Лондоне, но для Вашингтона не было резонов менять его на Буданова. Для них это ухудшение управляемости Украиной в неподходящий момент – период разборок с Конгрессом, бунта в Техасе и предвыборной кампании.

Если исходить из того, что в США, от которых Зеленский абсолютно во всем зависит, отставку главкома не благословили, отпадают вопросы, чего ждала пресс-служба президента и почему такое количество источников были уверены в своей правоте.

При разгадывании загадок киевского двора всегда нужно исходить из того, что Украина – не суверенное государство. И пока она находится в таком состоянии, совершенно не важно, кто сидит в генштабе – Залужный или Буданов, а кто на Банковой – Зеленский или все тот же Залужный.

Договариваться о будущем Украины все равно придется с США.