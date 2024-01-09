Тотальная мобилизация станет жестом отчаяния властей Украины

Tекст: Николай Стороженко

Одним из подарков под елочку для украинцев стал правительственный законопроект об усилении мобилизации. Теперь же, спустя пару недель, антикоррупционный комитет Верховной рады (ВР) забраковал его и вернул в Кабмин: документ несет коррупционные риски.

Впрочем, еще до нового года многие выражали сомнение в том, что парламент будет голосовать за проект закона в нынешнем виде: «В этом законопроекте, на мой взгляд, есть нормы, которые противоречат конституции. Я прямо буду об этом писать, когда этот законопроект зайдет официально на согласование ко мне», – заявлял уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Так что, украинцам можно расслабиться?



А при чем тут закон и законность?

Еще в декабре было понятно, что с законопроектом этим явно что-то не то. Показательное дистанцирование Зеленского намекало на то, что вносили его больше с целью снизить популярность Залужного. А показательная отправка на доработку – это очень похоже на еще один старый прием под названием «Заведи козу – выведи козу» (сделай хуже, а потом верни как было).

Взять хотя бы формальные поводы: антикоррупционные риски, нарушение конституции. До СВО Украина уже была территорией вольного трактования и избирательного применения законов. Мешал ли закон превращать живущих на Украине русских в гонимую касту? Мешал ли закрывать телеканалы и интернет-ресурсы, вводить цензуру, арестовывать неугодных и фабриковать на них дела за «сепаратизм» и «госизмену»?

Ладно, это дело прошлое. Мешал ли закон проводить мобилизацию им. Зеленского до декабря 2023 года? Все эти многочисленные случаи похищений на улице, упаковки в скорые помощи, штампы «годен» для людей без конечностей, эпилептиков, диабетиков, ВИЧ-инфицированных. Причем даже без обязательной военной подготовки «...в течение 6-8 недель», о которой не устает талдычить телемарафон.

Нередко такие мобилизованные не успевают даже до фронта доехать: стресс, приступ, уноси готовенького. Начинается скандал, уже упомянутый Лубинец берет дело на личный контроль… И ничего. Мобилизация как шла, так и идет по принципу «прислали кого поймали». Просто потому, что законом там в принципе не пахнет. А новый он или старый – неважно.

Наконец, последние дни 2023 года дополнительно показали, что дело совсем не в законах. Речь о ситуации, в которой оказались многие украинцы, имевшие законное право выезда за пределы Украины (многодетные отцы, инвалиды, сопровождающие лицо с инвалидностью и т.п.). Всех их с 29 декабря начали разворачивать на границе, требуя неких дополнительных справок и разрешений от глав районных ТЦК.

Оперативно выяснилось, что пограничники требуют документы, предусмотренные еще не принятым законопроектом – тем, что назван неконституционным и отправлен на доработку. Парламент его даже не рассматривал, не голосовал, президент не подписывал. А нормы по факту уже работают. И санкционировано это конечно же Офисом Зеленского, иначе суды уже штамповали бы решения о незаконности действий ГПСУ.

Это «жжжж» – неспроста

Но если дело не в законе то и смысла затевать этот ералаш, получается, не было. Но это если смотреть на закон в привычном нам смысле: как некую новую или скорректированную норму. Но можно смотреть и иначе: как на отмашку, сигнал. За последние несколько недель говорящие головы в украинском телевизоре и уанете успели сделать массу резонансных заявлений – даже по тамошним меркам:

Экс-помощница Залужного Алла Мартынюк: «Все равно все умрут, умирайте героями»;

Нардеп Алексей Гончаренко: «...Во время Второй мировой даже дети на заводах делали снаряды, ну почему мы сегодня не можем этого сделать?»;

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко: «...Наши потери – 500 тыс., по 30 тыс. в месяц, народ заслужил услышать это от президента и главнокомандующего… это будет шок, но такой же шок привел 0,5 млн добровольцев в военкоматы 24 февраля»;

Начальник службы авиации и ПВО одной из штурмовых бригад Василий Самовар: «2024-й будет намного тяжелее, чем 2023-й и 2022-й, вместе взятые... Украинцам надо готовиться к тотальной мобилизации»;

Нардеп Инна Совсун: «...Должно быть заявление [президента – прим. ВЗГЛЯД] – друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин».

Это лишь наиболее яркие, перечислять можно и дальше. Скажем, активно разгоняется тезис о том, что шансы выжить выше в армии. Мол, в случае прорыва фронта и наступления ВС РФ мирное население поголовно ограбят, изнасилуют и убьют (вспоминаем аналогичную пропаганду в III Рейхе в 1945 году). А остатки ВСУ, в случае чего, организованно уйдут на Запад.

Набирают фольксштурм?

Если сложить все эти заявления вместе и наложить на законопроект, усиливающий мобилизацию, картинка получается такой. В 2022-2023 гг. большинство из тех, кто мог и хотел избежать участия в войне, сделали это. Поддельные документы, взятки, «Шлях», липовое волонтерство – что угодно.

Среди этой массы бежавших немало тех, кому нужно было бежать. Дети, внуки и прочие родственники политической и бизнесовой элиты, правящего класса современной Украины. Депутата ВР никакой ТЦК в армию не заберет, топ-чиновника или менеджера госкомпании тоже: «бронь». Но на родственников «бронь» не распространяется. И их нужно было эвакуировать до этапа, который, похоже, теперь наступает: той самой тотальной мобилизации по Василию Самовару.

Раз украинская пропаганда готовится задавить украинцев страхом («мы проигрываем, колоссальные потери, хватай скорей автомат»), значит, пришло время и для украинской версии «фольксштурма». Оно ведь идет рука об руку.

Еще до переполоха с законопроектом «айдаровец» Евгений Дикий озвучил свою формулу-минимум: мобилизация 500 тыс. человек к концу июня 2024 года и еще 1 млн – мобрезерв («...не виртуальный, а реальный, те, кто стоит на учете и знает, куда именно поедет, когда придет его очередь»). Т.е. 1 млн человек на низком старте, с собранным вещмешком, которых не нужно будет ловить в течение полугода, а можно будет собрать по свистку. По сути, это в 3-4 раза больше, чем озвучили в конце 2023 года Зеленский с Залужным. Да, качество этого ополчения будет низким, но оно и без того невысокое. Последние 30+ лет Украина в демографической яме, брать раз за разом сотни тысяч 30-летних попросту неоткуда.

И конечно же все это – в действующие соединения, ведь это новобранцев можно надергать на блокпостах. Офицеров ведь там не надергаешь. А раз так, то весь этот дополнительный призыв пойдет не в новые, а в действующие части (пополняя убыль от «мясных штурмов»). Кто сказал «забросали трупами»? Перед нами фактически жест отчаяния. Набрать пехоту любой ценой, законной или беззаконной. Последний шанс.





А вот хорошая завершающая иллюстрация. Герой этого видео недавно прославился в интернете: переплыл Тису прямо в одежде и сдался румынским пограничникам. Но в Венгрии, куда он отправился потом, его нашли «уклонисты-патриоты», о которых говорилось выше. И на полном серьезе предъявляют ему: ты как посмел сбежать, скотина?

Вот это и есть суть усиленной мобилизации по-украински: приближенные к власти в безопасности, ловите скорее смердов, пока и они не разбежались. А закон и законность тут лишь для красного словца.