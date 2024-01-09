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Тотальная мобилизация станет жестом отчаяния властей Украины
В украинском парламенте внезапно отвергнут скандальный законопроект об усиленной мобилизации. Значит ли это, что киевский режим отказался делать пушечное мясо из женщин и инвалидов? Вовсе нет, целый ряд сигналов свидетельствует об обратном. И никаких законов Зеленскому и Залужному для этого на самом деле не нужно.
Одним из подарков под елочку для украинцев стал правительственный законопроект об усилении мобилизации. Теперь же, спустя пару недель, антикоррупционный комитет Верховной рады (ВР) забраковал его и вернул в Кабмин: документ несет коррупционные риски.
Впрочем, еще до нового года многие выражали сомнение в том, что парламент будет голосовать за проект закона в нынешнем виде: «В этом законопроекте, на мой взгляд, есть нормы, которые противоречат конституции. Я прямо буду об этом писать, когда этот законопроект зайдет официально на согласование ко мне», – заявлял уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Так что, украинцам можно расслабиться?
А при чем тут закон и законность?
Еще в декабре было понятно, что с законопроектом этим явно что-то не то. Показательное дистанцирование Зеленского намекало на то, что вносили его больше с целью снизить популярность Залужного. А показательная отправка на доработку – это очень похоже на еще один старый прием под названием «Заведи козу – выведи козу» (сделай хуже, а потом верни как было).
Взять хотя бы формальные поводы: антикоррупционные риски, нарушение конституции. До СВО Украина уже была территорией вольного трактования и избирательного применения законов. Мешал ли закон превращать живущих на Украине русских в гонимую касту? Мешал ли закрывать телеканалы и интернет-ресурсы, вводить цензуру, арестовывать неугодных и фабриковать на них дела за «сепаратизм» и «госизмену»?
Ладно, это дело прошлое. Мешал ли закон проводить мобилизацию им. Зеленского до декабря 2023 года? Все эти многочисленные случаи похищений на улице, упаковки в скорые помощи, штампы «годен» для людей без конечностей, эпилептиков, диабетиков, ВИЧ-инфицированных. Причем даже без обязательной военной подготовки «...в течение 6-8 недель», о которой не устает талдычить телемарафон.
Нередко такие мобилизованные не успевают даже до фронта доехать: стресс, приступ, уноси готовенького. Начинается скандал, уже упомянутый Лубинец берет дело на личный контроль… И ничего. Мобилизация как шла, так и идет по принципу «прислали кого поймали». Просто потому, что законом там в принципе не пахнет. А новый он или старый – неважно.
Наконец, последние дни 2023 года дополнительно показали, что дело совсем не в законах. Речь о ситуации, в которой оказались многие украинцы, имевшие законное право выезда за пределы Украины (многодетные отцы, инвалиды, сопровождающие лицо с инвалидностью и т.п.). Всех их с 29 декабря начали разворачивать на границе, требуя неких дополнительных справок и разрешений от глав районных ТЦК.
Оперативно выяснилось, что пограничники требуют документы, предусмотренные еще не принятым законопроектом – тем, что назван неконституционным и отправлен на доработку. Парламент его даже не рассматривал, не голосовал, президент не подписывал. А нормы по факту уже работают. И санкционировано это конечно же Офисом Зеленского, иначе суды уже штамповали бы решения о незаконности действий ГПСУ.
Это «жжжж» – неспроста
Но если дело не в законе то и смысла затевать этот ералаш, получается, не было. Но это если смотреть на закон в привычном нам смысле: как некую новую или скорректированную норму. Но можно смотреть и иначе: как на отмашку, сигнал. За последние несколько недель говорящие головы в украинском телевизоре и уанете успели сделать массу резонансных заявлений – даже по тамошним меркам:
Экс-помощница Залужного Алла Мартынюк: «Все равно все умрут, умирайте героями»;
Нардеп Алексей Гончаренко: «...Во время Второй мировой даже дети на заводах делали снаряды, ну почему мы сегодня не можем этого сделать?»;
Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко: «...Наши потери – 500 тыс., по 30 тыс. в месяц, народ заслужил услышать это от президента и главнокомандующего… это будет шок, но такой же шок привел 0,5 млн добровольцев в военкоматы 24 февраля»;
Начальник службы авиации и ПВО одной из штурмовых бригад Василий Самовар: «2024-й будет намного тяжелее, чем 2023-й и 2022-й, вместе взятые... Украинцам надо готовиться к тотальной мобилизации»;
Нардеп Инна Совсун: «...Должно быть заявление [президента – прим. ВЗГЛЯД] – друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин».
Это лишь наиболее яркие, перечислять можно и дальше. Скажем, активно разгоняется тезис о том, что шансы выжить выше в армии. Мол, в случае прорыва фронта и наступления ВС РФ мирное население поголовно ограбят, изнасилуют и убьют (вспоминаем аналогичную пропаганду в III Рейхе в 1945 году). А остатки ВСУ, в случае чего, организованно уйдут на Запад.
Набирают фольксштурм?
Если сложить все эти заявления вместе и наложить на законопроект, усиливающий мобилизацию, картинка получается такой. В 2022-2023 гг. большинство из тех, кто мог и хотел избежать участия в войне, сделали это. Поддельные документы, взятки, «Шлях», липовое волонтерство – что угодно.
Среди этой массы бежавших немало тех, кому нужно было бежать. Дети, внуки и прочие родственники политической и бизнесовой элиты, правящего класса современной Украины. Депутата ВР никакой ТЦК в армию не заберет, топ-чиновника или менеджера госкомпании тоже: «бронь». Но на родственников «бронь» не распространяется. И их нужно было эвакуировать до этапа, который, похоже, теперь наступает: той самой тотальной мобилизации по Василию Самовару.
Раз украинская пропаганда готовится задавить украинцев страхом («мы проигрываем, колоссальные потери, хватай скорей автомат»), значит, пришло время и для украинской версии «фольксштурма». Оно ведь идет рука об руку.
Еще до переполоха с законопроектом «айдаровец» Евгений Дикий озвучил свою формулу-минимум: мобилизация 500 тыс. человек к концу июня 2024 года и еще 1 млн – мобрезерв («...не виртуальный, а реальный, те, кто стоит на учете и знает, куда именно поедет, когда придет его очередь»). Т.е. 1 млн человек на низком старте, с собранным вещмешком, которых не нужно будет ловить в течение полугода, а можно будет собрать по свистку. По сути, это в 3-4 раза больше, чем озвучили в конце 2023 года Зеленский с Залужным. Да, качество этого ополчения будет низким, но оно и без того невысокое. Последние 30+ лет Украина в демографической яме, брать раз за разом сотни тысяч 30-летних попросту неоткуда.
И конечно же все это – в действующие соединения, ведь это новобранцев можно надергать на блокпостах. Офицеров ведь там не надергаешь. А раз так, то весь этот дополнительный призыв пойдет не в новые, а в действующие части (пополняя убыль от «мясных штурмов»). Кто сказал «забросали трупами»? Перед нами фактически жест отчаяния. Набрать пехоту любой ценой, законной или беззаконной. Последний шанс.
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А вот хорошая завершающая иллюстрация. Герой этого видео недавно прославился в интернете: переплыл Тису прямо в одежде и сдался румынским пограничникам. Но в Венгрии, куда он отправился потом, его нашли «уклонисты-патриоты», о которых говорилось выше. И на полном серьезе предъявляют ему: ты как посмел сбежать, скотина?
Вот это и есть суть усиленной мобилизации по-украински: приближенные к власти в безопасности, ловите скорее смердов, пока и они не разбежались. А закон и законность тут лишь для красного словца.