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    Премьер Британии приблизил срок своего поражения
    Экономист: Россия и США готовятся к имущественной войне
    Опубликовано видео последствий ракетного удара по полигону ВСУ под Львовом
    Европейский суд по правам человека отклонил все жалобы Саакашвили
    Вертелецкий стал пятым задержанным высокопоставленным офицером Минобороны
    Орбан назвал следующие этапы развития конфликта на Украине
    Еврокомиссар объяснил упоминание инцидента с Фицо в разговоре с премьером Грузии
    Вучич обернулся флагом Сербии после принятия резолюции о Сребренице
    В ВСУ согласились с необходимостью уступки территорий для окончания конфликта
    Мнения
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Научную среду пора менять под «альтернативных» ученых

    Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.

    32 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Русская идея – это идея цветущей сложности

    Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Вотунихи» поменялись местами

    Волшебный ореол Запада померк – но главное: мы избавились наконец от комплекса отстающих и догоняющих. У нас далеко не рай земной. Но во многих отношениях у нас – лучше.

    22 комментария
    24 мая 2024, 08:57 • Новости дня

    Бортников объяснил, почему Киев перешел к тотальному террору

    Бортников: Власти Украины начали тотальный террор

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские власти не имеют реальных возможностей для достижения своих целей на поле боя, а потому перешли к тотальному террору, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности стран – участниц СНГ в Бишкеке.

    Глава ФСБ отметил, что киевский режим систематически обстреливает мирное население и гражданскую инфраструктуру регионов России, а также проводит диверсионные вылазки в приграничные территории, передает ТАСС.

    При содействии стран НАТО, продолжил Бортников, на Украину перебрасываются террористы из других регионов мира, в том числе с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана. Часть боевиков используют для террористической экспансии на пространство содружества, указал глава ФСБ.

    Ситуация в СНГ и в целом в мире, по его оценке, остается напряженной. США, Британия и их союзники по НАТО стремятся сохранить доминирование, для чего применяют весь своей арсенал «гибридной» войны против несогласных.

    Как отмечали ранее в Кремле, киевский режим не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность, Россия принимает меры с учетом этого обстоятельства.

    23 мая 2024, 20:05 • Новости дня
    Орбан назвал следующие этапы развития конфликта на Украине
    Орбан назвал следующие этапы развития конфликта на Украине
    @ EyePress News/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следующим этапом конфликта на украинской территории может стать поставка Киеву оружия, способного бить вглубь России, а также отправка туда контингента НАТО, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    Этот этап может означать вовлечение западноевропейских государств или войск НАТО в конфликт на украинской территории, что даже многие бывшие премьер-министры, поддерживающие Украину, считают чрезмерным, сказал Орбан в интервью Blikk, передает ТАСС.

    Ранее лидер американских демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил, что не исключен ввод американских военных на Украину, чтобы избежать падения киевского режима.

    До этого итальянское издание Repubblica указывало, что НАТО «в очень конфиденциальной форме» установило для себя «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство альянса в конфликт.

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    23 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    Опубликовано видео последствий ракетного удара по полигону ВСУ под Львовом
    Опубликовано видео последствий ракетного удара по полигону ВСУ под Львовом
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились кадры, сделанные, как утверждается, на Яворовском полигоне в Львовской области Украины после ракетного удара ВС России в марте этого года.

    В результате удара по пункту дислокации ВСУ погибли порядка 100 военнослужащих, из которых не менее 30 были иностранными наемниками, говорится в сообщении под видео, которое опубликовал Telegram-канал Dambiev, передает «Газета.Ru».

    В ролике показаны сгоревшие палатки и двухъярусные армейские кровати.

    Ранее появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области.

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    23 мая 2024, 21:17 • Новости дня
    В ВСУ согласились с необходимостью уступки территорий для окончания конфликта

    Полковник ВСУ: Украине придется уступить территории для окончания конфликта с Россией

    В ВСУ согласились с необходимостью уступки территорий для окончания конфликта
    @ ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киеву, возможно, потребуется пойти на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией, заявил командир 57-й мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник Александр Бакулин.

    Конфликт может закончиться сделкой между Украиной и Россией, в рамках которой Киеву придется уступить часть территорий, предположил Бакулин в интервью телеканалу ABC News, передает РИА «Новости».

    В качестве примера он привел итоги Советско-финской войны 1939-1940 годов. Тогда Финляндия потеряла некоторые территории, но сохранилась как страна, отметил полковник.

    «Мы находимся в аналогичном положении, но я надеюсь, что мы не потеряем свою землю», – сказал он.

    По словам Бакулина, украинским войскам удалось «стабилизировать» положение на поле боя, однако ситуация в Харьковской области «очень тяжелая».

    Ранее в США призвали Украину срочно отказаться от части территорий.

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    23 мая 2024, 11:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил рекомендацию украинским СМИ не оскорблять российских военных

    Политолог Скачко: В Киеве поняли, что придется отвечать за «орков» и «русню»

    Эксперт объяснил рекомендацию украинским СМИ не оскорблять российских военных

    Tекст: Анастасия Куликова

    Попытка украинских властей отказаться от «языка ненависти» в местной прессе выглядит запоздалой. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее украинские власти рекомендовали СМИ не оскорблять российских военных.

    «Призыв нацсовета Украины к прессе отказаться от оскорблений в адрес российских военных почти наверняка продиктован не беспокойством о престиже журналистов или качестве материалов. Дело, скорее, в том, что в Киеве предчувствуют поражение. Там понимают, что за «орков», «русню» и подобную лексику им придется отвечать», – считает украинский политолог Владимир Скачко.

    Он называет подобные рекомендации, которые появились лишь на третьем году конфликта, запоздалыми. «С одной стороны, решение правильное, но в контексте всего происходящего оно выглядит позорно», – добавил спикер. По мнению Скачко, украинские журналисты могут руководствоваться новыми правилами, но многое будет зависеть от того, кто и сколько им заплатит.

    «На Украине есть особо одаренные работники СМИ. Такие люди собственную несостоятельность компенсируют руганью. Вероятно, они будут до конца изрыгать всякую гадость про российских военных и русских в целом», – допускает политолог. Вместе с тем украинскому журналисту характерна сервильность, отметил он. «Это особенность профессии в несвободном украинском обществе», – пояснил собеседник.

    А вот чего ждать не стоит, так это смены риторики политиков, добавляет аналитик. «Делая оскорбительные заявления в адрес России, они, с одной стороны, пытаются засветиться перед западными инвесторами и показать тем, какие они сильные и смелые. С другой стороны, чувствуют безнаказанность. Но ответственность в любом случае рано или поздно придется нести», – заключил Скачко.

    Ранее нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал журналистам страны отказаться от использования «агрессивной и неэтичной» лексики в адрес российских военных. Рекомендации прописаны в «Предложениях к критериям отнесения информации к разжигающей ненависть, рознь и жестокость».

    «Использование некорректной лексики в отношении представителей Российской армии, военной и политической администрации не способствует объективному и открытому информированию общественности и может ухудшить восприятие медиа как надежного источника информации», – говорится в тексте документа. Поясняется, что даже при военном положении СМИ следует соблюдать этические и профессиональные стандарты. Агрессивная лексика, отметил нацсовет, может трактоваться другими сторонами как «содействие эскалации войны».

    Напомним, заявления о том, что «украинцы – люди, а русские – нет» звучали неоднократно, в частности от Сары Эштон-Чирилло, занимавшей пост спикера теробороны ВСУ. На Украине оскорбляли и жителей Донбасса. Так, еще в 2019 году украинский журналист Юрий Молчанов обвинил коллег в нежелании населения региона возвращаться на Украину: «Мы говорим тем, кто живет в Донбассе: идите к нам, у нас лучше. А лучше ли? Пойдут ли они к тем, кто пять лет называл их мразями, подонками, обещал их уничтожить, обнести колючей проволокой? И это не российская пропаганда, все это было на наших каналах».

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    23 мая 2024, 13:54 • Новости дня
    В Совфеде оценили планы Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Сенатор Долгов: Варшава рискует стать стороной конфликта, если решит сбивать российские ракеты над Украиной

    В Совфеде оценили планы Польши сбивать российские ракеты над Украиной
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Обсуждаемая в Варшаве идея использовать польские ПВО для защиты украинского воздушного пространства абсолютно безрассудна. Если Польша приступит к реализации инициативы, это сделает ее стороной конфликта и приведет к трагическим последствиям. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Он призвал поляков вспомнить уроки истории.

    «Польское руководство продолжает придерживаться разнузданной риторики по отношению к конфликту вокруг Украины», – сказал сенатор Константин Долгов. Он отметил, что уровень истерии и русофобии в Польше зашкаливает.  Тем не менее идею использовать системы ПВО Польши для защиты украинского воздушного пространства собеседник счел «болтанием языком».

    «Я думаю, политики в Варшаве не осознают той опасности, которой они подвергают свою страну и своих граждан, выступая с подобными предложениями. Отсюда и такие безответственные идеи», – пояснил парламентарий. 

    Долгов допускает, что поляков подзуживают немцы. Он напомнил, что ранее с инициативой защищать Украину средствами ПВО с территории Польши выступали депутаты Бундестага. «Германия исторически сыграла немалую роль в бедах поляков. То, что немцы занимаются провокационным подстрекательством, должно натолкнуть чиновников в Варшаве на определенные размышления», – считает спикер.

    При этом сенатор подчеркивает: если Польша приступит к реализации плана и начнет сбивать ракеты над Украиной, это сделает ее стороной конфликта. «Эти действия будут рассматриваться нами как враждебный акт и, разумеется, станут основанием для серьезного ответа», – добавил Долгов. Вместе с тем, как отметил собеседник, никакие польские средства ПВО не окажут серьезного влияния на ход военной операции.

    Сенатор на этом фоне призвал польское руководство вспомнить уроки истории. «Каждый раз, когда Варшава вынашивала какие-то агрессивные и провокационные замыслы, для поляков это заканчивалось трагически. Это повторялось много раз. Если они хотят повторения, то выбирают верный путь», – иронично заключил Долгов.

    Ранее спикер МИД Польши Павел Вронский заявил, что Варшава рассматривает возможность использования своих систем противовоздушной обороны для защиты украинского воздушного пространства возле границ двух стран. «Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений по данному делу нет», – цитирует его ТАСС.

    Вронский отметил, что оценить подобный шаг должны эксперты по международному праву и технические специалисты. Последним также предстоит согласовать условия, при которых польские ПВО могут сбивать ракеты над Украиной. Представитель МИД Польши подчеркнул, что речи о физическом переносе польских средств ПВО на Украину не идет. «Нет возможности того, чтобы польская система ПВО была вне границ страны», – отметил дипломат.

    По словам Вронского, обсуждение возможности для польских ПВО сбивать ракеты над Украиной началось после того, как 24 марта в воздушное пространство Польши на 39 секунд залетела ракета, запущенная, как утверждали польские военные, «дальней авиацией РФ». МИД Польши вызвал в связи с инцидентом российского посла Сергея Андреева, чтобы вручить ему ноту протеста. Дипломат отклонил приглашение из-за того, что польская сторона не предоставила никаких доказательств. Политолог Федор Лукьянов назвал тогда неявку российского посла в МИД Польши ответом на действия послов ЕС.

    Напомним, Владимир Зеленский попросил соседние государства, входящие в НАТО, сбивать цели над Украиной. Он сообщил, что обратился с такой идей к США, Польше и другим партнерам. «Мы готовы подписать все бумаги, что если будет сбита российская ракета над Украиной, то страны НАТО не будут нести ответственность за ущерб, причиненный падением или взрывом. Но все боятся эскалации», – говорил Зеленский в интервью агентству Reuters.

    Идею защищать Украину комплексами ПВО, расположенными в Польше и Румынии, ранее озвучивали также в германском Бундестаге. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько эффективно государства НАТО смогут отражать российские удары по Украине со своих территорий.

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    23 мая 2024, 14:52 • Новости дня
    Швейцария призвала к участию России в мирном урегулировании на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Россия должна участвовать в мирном процессе по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на ее решение не участвовать в запланированной на 15-16 июня конференции, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

    По его словам, Россия должна участвовать в мирном процессе, мирный процесс не может быть односторонним, передает ТАСС.

    Кассис отметил, что Швейцария с самого начала хотела видеть Россию на конференции в Бюргенштоке, однако Москва не планировала участвовать в событии, на котором речь пойдет «только об украинском мирном плане».

    Глава МИД назвал такой подход неверным, так как в приглашениях указано о планах «обсуждать как мирный план Владимира Зеленского, так и другие мирные предложения».

    Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.

    Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

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    23 мая 2024, 12:22 • Новости дня
    Экс-сотрудник ОБСЕ Боссхард назвал «формулу мира» Киева цирком

    Продвижение «формулы мира», сочиненной киевским режимом, – это цирк, заявил независимый военный аналитик по вопросам стратегии отставной подполковник армии Швейцарии Ральф Боссхард.

    Президент США Джозеф Байден в будущем станет «хромой уткой» на мировой политической арене, заявил Боссхард в интервью «Донецкому агентству новостей».

    Отмечается, что Боссхард долгое время служил в Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Европе.

    Собеседник указал, что в Швейцарии его коллеги выражали недовольство искажением отчетов, поступавших из Киева в Вену.

    «Между отчетами, которые они писали и отправляли в штаб-квартиру ОБСЕ в Киев, и отчетами, которые получили в конце концов делегации в Вене, была достаточно большая разница. Происходила, конечно, фильтрация и манипуляция уже в Киеве, потом, думаю, тоже в Вене», – сказал он.

    Боссхард отметил, что украинская сторона хотела решить проблему в Донбассе военным путем, вне зависимости от наличия там наблюдателей ОБСЕ.

    Также он указал на неэффективность европейской дипломатии. В пример полковник привел спор между Ираном и Израилем, в котором, по его словам, решающую роль играют отдельные страны Ближнего Востока, Россия, Китай, а не Германия, Британия или Франция.

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    23 мая 2024, 13:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Андреевку в ДНР
    Российские войска освободили Андреевку в ДНР
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки подразделения «Южной» группировки ВС России освободили поселок Андреевка в Донецкой народной республике, сообщило российское Минобороны.

    Подразделения также улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны у Константиновки, Раздоловки и Часова Яра в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли за сутки свыше 490 человек, две боевые бронированные машины, американскую САУ М109 Paladin, пушку «Гиацинт-Б», четыре гаубицы Д-20, а также британское орудие L-119.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 68-й егерской, 24-й механизированной бригад ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР.

    Также подразделения группировки отразили пять атак украинских штурмовиков 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад у Очеретино, Соловьево и Уманского в ДНР.

    ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 405 человек, четыре бронемашины, включая три американских БТР MaxхPro.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М777, САУ М109 Paladin, САУ «Акация», гаубица Д-20, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и две американские легкие буксируемые гаубицы М102.

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    23 мая 2024, 14:57 • Новости дня
    Захарова: ЕС в полной мере ощутит ответ России на передачу доходов от активов Киеву

    Захарова: ЕС в полной мере ощутит ответ России на передачу доходов от ее активов Киеву

    Захарова: ЕС в полной мере ощутит ответ России на передачу доходов от активов Киеву
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва располагает полным арсеналом ответных мер в отношении недружественных государств, поэтому Евросоюз всецело ощутит ответ в случае передачи киевскому режиму доходов от российских активов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Можно даже не сомневаться, что в Европейском союзе в полной мере прочувствуют на себе эффективность наших ответных действий [в случае передачи доходов от российских активов]», – сказала дипломат в ходе брифинга, передает ТАСС.

    Ранее США захотели использовать активы России как залог для кредитов на помощь Киеву.

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    23 мая 2024, 14:21 • Новости дня
    Состав с техникой ВСУ поражен под Харьковом
    Состав с техникой ВСУ поражен под Харьковом
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Железнодорожный состав с военной техникой украинской армии попал под ракетный удар на станции Люботин недалеко от Харькова.

    Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело», передает «Российская газета». Также сообщается о мощном ракетном ударе по железнодорожной станции в самом Харькове. Предположительно, поражен главный сортировочный узел Основа в южной части города, который обслуживает шесть направлений.

    На территории Харьковской области действует воздушная тревога. В столице региона в районе 11.00 прозвучало по меньшей мере десять взрывов, сообщил мэр города.

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок назвала «весьма драматичным» положение ВСУ под Харьковом.

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    23 мая 2024, 13:36 • Новости дня
    Экономист: США пытаются избежать прямой конфискации российских активов

    Экономист Лизан: Заигрывания Вашингтона с изъятием российских активов расшатывают принципы международного права

    Экономист: США пытаются избежать прямой конфискации российских активов
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    США пытаются найти в международном праве предлог для изъятия российских активов. Их попытки преподнести мировой общественности воровство в красивой обертке тщетно. Вашингтон рискует разрушить нормы глобальной финансовой системы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Энтони Блинкен предложил использовать замороженные активы России в качестве залога для кредитов Украине.

    «Заявление Блинкена полностью укладывается в канву размышлений Запада о том, как профинансировать Украину и не нарушить международное право. Но на решение проблемы озвученная инициатива не тянет.  Выглядит она по меньшей мере спорно», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «США пытаются избежать прямой конфискации замороженного капитала. Блинкен намекает на то, что ВСУ будут получать деньги от стран ЕС, а наши активы используют лишь в качестве залога. Однако если офис Зеленского не сумеет рассчитаться по долгам, необходимую сумму из российских сбережений все-таки изымут. Проблема просто откладывается на 5–10 лет», – отмечает он.

    «К тому же сама постановка вопроса размывает представление о праве собственности. Невозможно отдать в качестве залога по кредиту чужую квартиру без согласия собственника. Фактически мировому сообществу пытаются преподнести практики воровства в красивой обертке. Столь вольные интерпретации юридических норм со стороны еще сыграют с США злую шутку», – акцентирует собеседник.

    При этом интерес западных стран к российским активам объясняется стремительным ухудшением положения дел ВСУ на фронте, считает аналитик. «Исход конфликта становится все более очевидным. Никто не хочет спонсировать убыточное предприятие из собственного кармана. Однако «давать заднюю» поздно – слишком много было поставлено на кон. Вот и приходится Вашингтону и Брюсселю изыскивать обходные схемы», – резюмирует Лизан.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил использовать замороженные российские активы в качестве залога при выдаче кредитов Украине. Он также приветствовал предложение ЕС тратить доходы от средств России на поддержку ВСУ. Однако Штаты, по его словам, хотят найти способ задействовать «основную сумму».

    Глава Госдепартамента отметил, что одним из вариантов является использование активов как «залога при выдаче займа, долговых обязательств». По мнению Блинкена, это поможет получить «значительные средства» для дальнейшей передачи офису Зеленского. Добиться прогресса по данному вопросу дипломат надеется уже к встрече лидеров стран G7.

    При этом он подчеркнул, что для реализации инициативы требуется согласие всех стран, в которых находятся замороженные активы. Ранее Совет ЕС принял постановление, обязывающее все финансовые институты союза, где имеется более 1 млн евро российских капиталов, начать дважды в год перечислять доходы от их реинвестирования Еврокомиссии, напоминает ТАСС.

    Впоследствии ведомство должно будет направить 90% поступивших средств на вооружение для ВСУ, а 10% – на программы экономической помощи Украине. Таким образом в ЕС планируют собрать до 3 млрд евро за год. Первое изъятие намечено на июль текущего года.

    В России попытки Запада передать Украине замороженные активы получают резко негативную оценку. Так, ранее Сергей Лавров назвал действия США и ЕС воровством. По его мнению, Вашингтону и Брюсселю стоит серьезно подумать перед тем, как в очередной раз перечеркивать принцип неприкосновенности собственности.

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    23 мая 2024, 19:10 • Новости дня
    Орбан: На Украине западники ведут войну против русских через посредника

    Орбан призвал к переговорам России и США для определения безопасности в Европе на 20-30 лет

    Орбан: На Украине западники ведут войну против русских через посредника
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для мирного урегулирования украинского конфликта хватило бы переговоров между Москвой и Киевом, параллельно должны пройти переговоры между Россией и США для определения безопасности в Европе на 20-30 лет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан порталу Blikk.hu.

    По словам политика, за Украиной стоит весь Запад. «Здесь западники ведут войну против русских через посредника», – передает слова Орбана ТАСС. По его словам, «параллельно будут вестись два совершенно разных процесса».

    Премьер-министр считает, что между Москвой и Киевом должен быть налажен контакт, однако за ним должен проходить еще один процесс переговоров – между Россией и США. Этот диалог будет касаться не только Украины, но и всей европейской безопасности на ближайшие 20-30 лет.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, с кем Россия может договориться.

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    23 мая 2024, 13:01 • Новости дня
    В Харькове заявили о 15 взрывах за 15 минут

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Харькове в четверг произошло около 15 взрывов за короткий временной промежуток, заявил руководитель контролируемой Киевом Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

    В городе произошло порядка 15 взрывов за 15 минут, заявил Синегубов в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.

    Ранее в четверг сообщалось, что в Харькове произошло около десяти взрывов. Мэр города Игорь Терехов отметил, что повреждения получила транспортная инфраструктура.

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    23 мая 2024, 13:51 • Новости дня
    Захарова: Рамштайн провалился для Киева

    Захарова: Рамштайн провалился для Киева, США столкнулись с проблемами ВПК

    Захарова: Рамштайн провалился для Киева
    @ Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Очередное заседание контактной группы по военному содействию Киеву (Рамштайн) не принесло Украине желаемых результатов и обнажило проблемы военно-промышленного комплекса США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Запад из последних сил всячески пытается продемонстрировать некую поддержку того курса, который он предначертал Украине, передает ТАСС.

    По словам дипломата, США столкнулись с потоком призывов со стороны Киева «каким-то образом все-таки вытащить их буквально уже с того света».

    Захарова обратила внимание на то, что США сталкиваются с потолком возможностей своего ВПК и пытаются найти выход, привлекая производственные ресурсы зарубежных партнеров для поддержки киевского режима.

    Она также отметила, что среди союзников Киева «в его успех вообще уже никто не верит». Никто не готов к новому опасному витку эскалации и никто не хочет брать на себя ответственность за происходящее.

    Ранее в ходе пресс-конференции на военной базе Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин признал продвижение ВС России на Украине.

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    23 мая 2024, 10:34 • Новости дня
    NYT: Блинкен предложит Байдену разрешить Киеву удары по территории России

    NYT: Блинкен предложит Байдену разрешить Киеву удары по территории России американским оружием

    NYT: Блинкен предложит Байдену разрешить Киеву удары по территории России
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует предложить президенту Джо Байдену снять запрет на нанесение Киевом ударов американскими вооружениями по российской территории, пишет The New York Times.

    По данным газеты, в Белом доме идут активные дебаты по поводу снятия запрета на нанесение украинцами ударов по местам запуска ракет, передает ТАСС.

    Издание подчеркивает, что российские военные делают успехи именно по той причине, что ВСУ не разрешено использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории.

    New York Times сообщает, что после «отрезвляющего визита в Киев» Блинкен намерен предложить президенту США Джо Байдену снять такое ограничение.

    Ранее Блинкену в Конгрессе США не дали закончить выступление об ударах ВСУ по России.

    Напомним, группа американских конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по объектам в глубине территории России американским оружием. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддерживает это требование. СМИ сообщали, что украинские власти обратились к Вашингтону с соответствующей просьбой, но получили отказ.

    Коментарии (2)
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