По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
Песков: Киев не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность
Представитель Кремля Песков: Киев не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность
Киевский режим не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность, Россия принимает меры с учетом этого обстоятельства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, российское правительство учитывает в своей работе намерения Киева продолжать террористическую деятельность, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля также заметил, что российские спецслужбы уже принимают соответствующие меры.
Ранее стало известно, что США в марте тайно отправили Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS. По официальной версии Белого дома, Киев будет использовать их исключительно для ведения боев в рамках «суверенной украинской территории». Однако опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты посчитали, что Вашингтон отправил вооружение для того, чтобы ВСУ вновь попытались нанести удары вглубь территории России.
Кроме того, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на возможный удар по Крымскому мосту.