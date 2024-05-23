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    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Научную среду пора менять под «альтернативных» ученых

    Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.

    20 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Русская идея – это идея цветущей сложности

    Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Вотунихи» поменялись местами

    Волшебный ореол Запада померк – но главное: мы избавились наконец от комплекса отстающих и догоняющих. У нас далеко не рай земной. Но во многих отношениях у нас – лучше.

    21 комментарий
    23 мая 2024, 23:01 • Новости дня

    Шольц: Европейское ядерное оружие «нереалистично»

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность создания собственного ядерного арсенала Европейского Союза. Свою позицию он изложил в авторской статье для британского издания The Economist.

    «Не будет никакого «европейского ядерного оружия» – это попросту нереалистично», – заявил Шольц, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Германия не намерена ставить под сомнение суверенитет Франции в вопросах ядерного сдерживания, но приветствует акцент Парижа на европейском измерении своих сил ядерного сдерживания.

    Вместо этого Шольц призвал к укреплению обычных вооруженных сил ЕС, развитию ПВО, ПРО, космических и кибернетических возможностей, а также средств для нанесения ударов вглубь территории противника.

    Канцлер также подтвердил приверженность Германии принципу коллективной обороны в рамках НАТО и подчеркнул необходимость продолжения поддержки Украины. По его словам, Россия рассчитывает на то, что Запад устанет помогать Киеву, но это ошибка. Шольц призвал западных партнеров «вновь и вновь повторять, что помощь Украине является необходимым вкладом в нашу собственную безопасность».

    При этом он заверил, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не будет предпринимать действий, которые могут втянуть альянс в прямой конфликт.

    21 мая 2024, 08:36 • Новости дня
    Германия согласилась поддержать план США по замороженным активам России
    Германия согласилась поддержать план США по замороженным активам России
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия выразила готовность поддержать план США по использованию будущих доходов от замороженных российских активов для предоставления помощи Украине в размере 50 млрд долларов, передает Bloomberg.

    План США предполагает использование процентов от замороженных активов, а не их основной суммы, что было воспринято европейскими столицами, включая Берлин, более позитивно, передает ТАСС сообщение агентства.

    Ожидается, что предложение США станет ключевым вопросом на встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран Группы семи (G7), которая пройдет с 23 по 25 мая в Италии. Окончательного же решения по данному вопросу, как полагают немецкие чиновники, следует ожидать не ранее июня, а реализация предложения может быть отложена до следующего года.

    Согласие Германии может стать решающим шагом на пути к предоставлению Киеву нового существенного пакета помощи со стороны США и их союзников.

    Ранее Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями для мировой валютной системы от планов западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

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    21 мая 2024, 21:23 • Новости дня
    В ЕК назвали сроки первых изъятий доходов от активов России

    Еврокомиссия: Первое изъятие доходов от активов России состоится в июле

    В ЕК назвали сроки первых изъятий доходов от активов России
    @ Daniel Kalker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Первая экспроприация доходов от реинвестирования замороженных активов России у банков Евросоюза произойдет в июле, сообщили в Еврокомиссии.

    В ЕК уточнили, что после первых изъятий в июле, последующие платежи будут происходить дважды в год, передает ТАСС.

    Ранее в Совете ЕС решили, что отдавать 90% доходов от реинвестиции российских активов обязаны все финансовые структуры, где заморожено более 1 млн евро российских средств.

    МВФ выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями для мировой валютной системы от планов западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

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    22 мая 2024, 12:37 • Новости дня
    ЕС решил не возвращать России доходы от замороженных активов даже после снятия санкций
    ЕС решил не возвращать России доходы от замороженных активов даже после снятия санкций
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз не намерен переводить России доходы от ее замороженных активов даже после отмены санкций. Об этом говорится в полном тексте постановления Совета ЕС об экспроприации доходов от реинвестирования активов России для финансирования поставок оружия Киеву, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

    В документе указано, что «Неожиданные и экстраординарные доходы (образовавшиеся ввиду санкционного запрета ЕС на финансовые транзакции в Россию) не должны передаваться Центробанку России, по применимым правилам, даже после прекращения запрета на транзакции», передает ТАСС.

    Таким образом, ЕС фактически присваивает себе доходы от замороженных российских активов.

    Совет ЕС считает, что доходы «не являются суверенными активами», поэтому на них не распространяются правила защиты таких активов.

    Ранее сообщалось, что первая экспроприация доходов от реинвестирования замороженных активов России у европейских банков планируется в июле.

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    23 мая 2024, 06:57 • Новости дня
    Захарова выразила беспокойство «за состояние Бербок»

    Захарова после заявления главы МИД Германии о России и Украине выразила беспокойство «за состояние Бербок»

    Захарова выразила беспокойство «за состояние Бербок»
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Запад якобы «отстаивает мир», а Россия «не желает говорить».

    Захарова отметила, что, по словам Бербок, «половина мира каждый день работает только над тем, чтобы отстаивать мир», а глава Российского государства Владимир Путин «совсем не желает говорить».

    Официальный представитель МИД России заявила, что «начинает волноваться за состояние Бербок». «То ли у нее что-то с памятью, то ли с логикой, то ли…» – заявила Захарова в Telegram.

    Она решила напомнить Бербок факты, известные «всему миру», а не только его «половине».

    Во-первых, указала Захарова, «натовское ОПГ» поставляет оружие в зону конфликта. По ее словам, если под «отстаиванием мира» Бербок имела в виду такие шаги стран Запада, то речь немецкому МИДу писал искусственный интеллект, имеющий доступ только к пресс-релизам Госдепа.

    Во-вторых, Захарова отметила, что Москва пошла на переговоры, как только Киев запросил их в 2022 году. Однако Борис Джонсон, занимавший пост главы правительства Великобритании, «уговорил» Украину эти переговоры прервать.

    В-третьих, «под давлением США в сентябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с Москвой». «Так о чем же это, Анналена?» – заявила Захарова.

    Напомним, Путин заявил, что Россия не будет напрашиваться на мирные переговоры по Украине. Киев и его союзники хотят предъявить России «ультиматум». «Такого развития событий не будет», – подчеркнул российский лидер. По словам Путина, базой для переговорного процесса по Украине являются стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

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    23 мая 2024, 14:57 • Новости дня
    Захарова: ЕС в полной мере ощутит ответ России на передачу доходов от активов Киеву

    Захарова: ЕС в полной мере ощутит ответ России на передачу доходов от ее активов Киеву

    Захарова: ЕС в полной мере ощутит ответ России на передачу доходов от активов Киеву
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва располагает полным арсеналом ответных мер в отношении недружественных государств, поэтому Евросоюз всецело ощутит ответ в случае передачи киевскому режиму доходов от российских активов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Можно даже не сомневаться, что в Европейском союзе в полной мере прочувствуют на себе эффективность наших ответных действий [в случае передачи доходов от российских активов]», – сказала дипломат в ходе брифинга, передает ТАСС.

    Ранее США захотели использовать активы России как залог для кредитов на помощь Киеву.

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    23 мая 2024, 05:27 • Новости дня
    Премьер Грузии призвал к деолигархизации США и ЕС

    Премьер Грузии Кобахидзе выразил надежду на деолигархизацию США и ЕС в ближайшие годы

    Премьер Грузии призвал к деолигархизации США и ЕС
    @ EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США и ЕС намерены принять меры в отношении Грузии в связи с ее законопроектом об иноагентах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на ЕС и США влияют определенные силы и им необходима деолигархизация.

    Как заявил Кобахидзе, он с «оптимизмом» рассчитывает на то, что «в первую очередь Европейский союз добьется успеха в деолигархизации». По его словам, сейчас есть «серьезные проблемы», а суверенитет стран испытывает «давление», передает РИА «Новости» со ссылкой на грузинский Первый канал.

    Однако, по его словам, имеется «серьезный повод для оптимизма по поводу того, что в ближайшие годы ЕС удастся освободиться от этого пагубного влияния и что Европейский союз и США будут деолигархизированы». Руководство Грузии при этом сознательно не уточняет, о ком идет речь. Однако, как заявил Кобахидзе, это «конкретные субъекты из «партии глобальной войны».

    Кобахидзе, аргументируя необходимость закона об иноагентах, заявил, что власти не желают «украинизации» страны, «майдана» и «второго фронта» против России. Он подчеркнул, что «это главная причина разногласий», поэтому «нет места дискуссиям», стране требуется прозрачность финансирования неправительственных организаций.

    По его словам, Венецианская комиссия, которая призвала «отменить закон в его нынешнем виде», «вошла в абсурд, когда ее заставили написать, что прозрачность не нужна, так как у комиссии больше не было аргументов».

    Тем временем госсекретарь США заявил, что ожидает «действий» со стороны Запада в ответ на законопроект об иноагентах в Грузии. В частности, «ЕС изучает воздействие на процесс присоединения Грузии». По мнению США, проект закона «явно противоречит желанию подавляющего большинства грузин двигаться в сторону интеграции в ЕС», передает ТАСС.

    Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «наложила вето на «русский» закон». Парламент Грузии намерен преодолеть вето президента. Власти Грузии требуют от критиков закона аргументов и говорят, что пока не слышали их.

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    22 мая 2024, 14:25 • Новости дня
    В Германии назвали пустым визит Бербок на Украину

    Spiegel: Бербок прибыла в Киев, не пообещав военной помощи Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе визита в Киев не предложила Украине никакой военной помощи, пишет немецкое издание Der Spiegel.

    Бербок прибыла на Украину с пустыми руками и лишь выразила сочувствие в связи со сложившейся в стране катастрофической ситуацией, пишет Der Spiegel, передает РИА «Новости».

    Это говорит о том, что оружейная политика ФРГ провалилась, считает автор статьи. Созданная по инициативе Бербок и главы Минобороны Германии Бориса Писториуса программа Immediate Action on Air Defence (IAAD) для укрепления ПВО Украины не принесла значимых результатов, поясняет издание. Отмечается, что ни один из партнеров ФРГ не захотел передавать украинской стороне системы ПВО.

    Кроме того, украинские чиновники на встрече с Бербок старались не затрагивать сложные темы.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Киеве, посетил один из местных музыкальных клубов и выступил на сцене с музыкальным номером.

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    23 мая 2024, 16:25 • Новости дня
    МИД осудил отказ Берлина признавать блокаду Ленинграда геноцидом

    Россия осудила отказ Берлина признавать блокаду Ленинграда геноцидом народов СССР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия осуждает и отвергает позицию властей Германии по отказу признать блокаду Ленинграда геноцидом народов СССР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что Германия упорно отказывается официально признавать актами геноцида народов СССР преступления против человечности, совершенные Третьим рейхом в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    Она указала, что отказ признавать геноцидом блокаду Ленинграда следует из недавнего ответа МИД ФРГ на ноту посольства России в Германии с соответствующим требованием.

    «Решительным образом осуждаем и отвергаем позицию германских властей по данному вопросу, она вызывает устойчивое чувство отвращения, потому что она аморальна», – сказала дипломат.

    Напомним, в марте Россия потребовала от германской стороны официально признать актами геноцида народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха.

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    21 мая 2024, 16:44 • Новости дня
    ЕК признала зависимость Европы от России в энергетике
    ЕК признала зависимость Европы от России в энергетике
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз пока не достиг полной независимости от Москвы в области энергетики, так как продолжает получать российский газ, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

    «Независимы ли мы полностью? Нет», – приводит его слова ТАСС.

    Мамер отметил, что ЕС пока импортирует «какое-то количество газа», однако больше, по его словам, «не испытывает прежнего давления». Он заявил, что ЕС предпринимает шаги по диверсификации своих источников энергии, но это процесс, который займет время.

    Напомним, страны ЕС стали крупнейшими импортерами российского СПГ в апреле.

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    22 мая 2024, 10:33 • Новости дня
    Израиль отозвал послов из Ирландии и Норвегии в ответ на признание Палестины

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Израиля Исраэль Кац распорядился немедленно отозвать послов страны из Ирландии и Норвегии для консультаций.

    По его словам, такая мера стала ответом на решение этих государств признать Палестину в качестве суверенного государства, передает РИА «Новости».

    Кац отметил, что такие шаги со стороны других стран будут иметь «тяжелые последствия».

    Напомним, 22 мая Испания, Ирландия и Норвегия решили официально признать палестинское государство.

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    21 мая 2024, 12:48 • Новости дня
    В МИД заявили об отъезде из Латвии 1 тыс. россиян из-за дискриминации

    Tекст: Александра Юдина

    Порядка 1 тыс. россиян были вынуждены покинуть Латвию из-за невыносимых условий, созданных для них латвийскими властями, заявил начальник отдела департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Константин Гузь.

    По его словам, латвийские власти «создают невыносимые условия», чтобы россияне самостоятельно покинули страну – на начало этого года речь идет о порядка 1 тыс. человек, передает ТАСС.

    Гузь также отметил, что в Литве ведется проверка лиц, получивших литовские паспорта в «порядке исключения».

    Ранее из Латвии депортировали российского военного пенсионера Бориса Каткова, его встретили в Калининграде. Там ему выделили двухкомнатную служебную квартиру. Катков продолжает работать в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Канта.

    Также латвийские власти аннулировали постоянный вид на жительство двум 71-летним супругам, жителям Риги, страдающим врожденной глухонемотой. Такое решение они обосновали тем, что пенсионеры не смогли пройти экзамен по латышскому языку.

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    23 мая 2024, 01:53 • Новости дня
    Машина врезалась в ворота генконсульства России в Бонне
    Машина врезалась в ворота генконсульства России в Бонне
    @ Генконсульство России в Бонне/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Легковой автомобиль, водитель которого, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, врезался в ворота генконсульства России в Бонне, сообщила дипмиссия.

    Генконсульство сообщило в Telegram, что ворота были повреждены. Через несколько минут по вызову прибыла полиция, водителя задержали, он не сопротивлялся. Был зафиксирован «нанесенный имуществу загранучреждения ущерб», машину эвакуировали. Российская сторона выразила надежду, что полиция проведет «быстрое и профессиональное расследование».

    В мае группа неизвестных в День Победы 9 мая совершила нападение на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге.

    В марте 2022 года, как рассказывал пресс-секретарь посольства Никита Исакин, в присутствии сотрудников ирландской полиции к воротам посольства «подъехал большой грузовик, отъехал назад и полностью снес ворота посольства». В мае 2024 года водителя частично оправдали в суде Дублина.

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    20 мая 2024, 23:35 • Новости дня
    Боррель подчеркнул необходимость исполнять решения МУС

    Боррель заявил об обязанности ратифицировавших устав МУС государств исполнять решения суда

    Tекст: Антон Антонов

    Все государства, ратифицировавшие устав Международного уголовного суда, обязаны исполнять решения МУС, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что принял к сведению ходатайство прокурора МУС об ордере на арест Яхьи Синвара, Мухаммеда ад-Дейфа, Исмаила Хании, Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Он указал, что мандат МУС касается самых тяжких преступлений, предусмотренных международным правом.

    Напомним, прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров движения ХАМАС. Прокурор считает, что все они причастны к военным преступлениям. Эксперты уверены, что МУС выдаст ордера.

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    22 мая 2024, 22:43 • Новости дня
    Германия выступила против конфискации замороженных активов России

    Власти Германии выступили против конфискации замороженных активов России и заявили о нетронутом фонде активов ЦБ

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство Германии против того, чтобы замороженные активы России конфисковали и направили на поддержку Украины, сообщил официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт.

    Хебештрайт подчеркнул, что точка зрения кабмина «остается прежней: речь идет о доходах от замороженных активов», а не о «самих активах», передает ТАСС.

    В ЕС решили изымать прибыль от замороженных российских активов раз в два года. Евросоюз не намерен переводить России доходы от ее замороженных активов даже после отмены санкций.

    В немецком Минфине при этом указали, что «фонд активов российского Центробанка остается нетронутым». Как подчеркнули в ведомстве, это позволяет сохранять в силе «фундаментальные международно-правовые принципы, такие как иммунитет государства». Указывается, что такова «нынешняя позиция» Берлина.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия изучит последствия изъятия ее средств в Евросоюзе и даст ответ, который будет отвечать ее интересам. Он назвал экспроприацией любой вариант изъятия российских средств в ЕС.

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    22 мая 2024, 09:12 • Новости дня
    Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство

    Politico: Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство

    Tекст: Александра Юдина

    Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство 22 мая, пишет газета Politico.

    По данным издания, власти Испании и Ирландии сегодня примут решение о признании палестинской государственности, передает РИА «Новости».

    Также в среду официально признать Палестину решила Норвегия.

    По информации телерадиокомпании NRK, соответствующее заявление объявят власти страны 22 мая.

    Издание отмечает, что пока неизвестно, присоединятся ли к признанию Палестины Бельгия, Словения и Мальта.

    Напомним, в данный момент Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран – Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия – сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция – в 2014 году.

    Как сообщалось ранее, президент Франции Макрон и лидер КНР Си Цзиньпин выступили за создание палестинского государства.

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