Шольц: Европейское ядерное оружие «нереалистично»

Tекст: Денис Тельманов

«Не будет никакого «европейского ядерного оружия» – это попросту нереалистично», – заявил Шольц, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Германия не намерена ставить под сомнение суверенитет Франции в вопросах ядерного сдерживания, но приветствует акцент Парижа на европейском измерении своих сил ядерного сдерживания.

Вместо этого Шольц призвал к укреплению обычных вооруженных сил ЕС, развитию ПВО, ПРО, космических и кибернетических возможностей, а также средств для нанесения ударов вглубь территории противника.

Канцлер также подтвердил приверженность Германии принципу коллективной обороны в рамках НАТО и подчеркнул необходимость продолжения поддержки Украины. По его словам, Россия рассчитывает на то, что Запад устанет помогать Киеву, но это ошибка. Шольц призвал западных партнеров «вновь и вновь повторять, что помощь Украине является необходимым вкладом в нашу собственную безопасность».

При этом он заверил, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не будет предпринимать действий, которые могут втянуть альянс в прямой конфликт.