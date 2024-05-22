Участник драки со стрельбой в Москве признался в выстрелах по людям и нападении с ножом

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина в ходе ответов на вопросы заявил, что ударил человека ножом, когда тот якобы хотел стрелять, передает ТАСС.

Он добавил, что подобрал выпавшее оружие, из которого стреляли, после чего произвел два выстрела в человека, «чтобы он не дрался». Пистолет после этого он оставил себе.

Другой участник драки заявил, что не имел при себе оружия во время драки, и пояснил, что не помнит, сколько человек участвовало в конфликте. Третий сказал, что не знает русский язык, и не понимает, за что его задержали.

Вечером во вторник в Москве произошла драка с участием 15 мужчин, которая переросла в стрельбу. Двое пострадавших с ножевыми ранениями были обнаружены недалеко от места происшествия. Три человека доставлены в полицию для разбирательства. Правоохранители задержали семерых активных участников конфликта.

Причиной конфликта могло стать сделанное касательно женщины замечание, отмечали в прокуратуре Москвы.