В Финляндии задумались переходе на европейскую ширину колеи железных дорог

Tекст: Алексей Дегтярев

Власти Финляндии изучат, в какой срок, с помощью каких технологий и на какие средства можно перейти на европейскую ширину колеи, сказала Ранне, передает RT со ссылкой на Yle.

Глава ведомства отметила, что переход на другую ширину колеи важен для безопасности поставок.

В 2022 году занимавший тогда пост министра транспорта и коммуникаций страны Тимо Харакка заявлял, что Финляндия не последует предложению ЕК «по переходу с русского стандарта железнодорожной колеи на европейский».