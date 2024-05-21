Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.17 комментариев
В Финляндии задумались переходе на европейскую ширину колеи железных дорог
Финские железные дороги могут переоснастить на стандарт железнодорожной колеи в Европе, заявила министр транспорта страны Лулу Ранне.
Власти Финляндии изучат, в какой срок, с помощью каких технологий и на какие средства можно перейти на европейскую ширину колеи, сказала Ранне, передает RT со ссылкой на Yle.
Глава ведомства отметила, что переход на другую ширину колеи важен для безопасности поставок.
В 2022 году занимавший тогда пост министра транспорта и коммуникаций страны Тимо Харакка заявлял, что Финляндия не последует предложению ЕК «по переходу с русского стандарта железнодорожной колеи на европейский».