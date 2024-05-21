Кремль: Россия продолжает СВО, принимая меры против обстрелов в приграничье

Российские войска продолжили наступление в Харьковской области

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Харьковском направлении группировка войск «Север» продвинулась вглубь обороны противника. Отмечается, что уничтожены до 420 украинских военных, 15 единиц бронетехники, 155-мм гаубица М777, 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Мста-Б», 122-мм гаубицы Д-30 и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Как указали в Минобороны, на Донецком направлении группировки войск «Центр» и «Юг» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям 71-й пехотной, 47-й, 100-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Уничтожено более 1025 украинских военных, пять танков, шесть БМП, 20 автомобилей, 155-мм гаубицы М777 и FH-70, 152-мм гаубицы «Мста-Б» и Д-20, 122-мм САУ «Гвоздика» и РСЗО «Град», а также два склада боеприпасов.

В ведомстве уточнили, что на Луганском направлении группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, разгромив 63-ю механизированную бригаду ВСУ. Потери украинской стороны составили до 440 человек, два автомобиля, три гаубицы М777, 152-мм гаубица «Мста-Б», две САУ «Гвоздика».

В пресс-службе добавили, что на Запорожском направлении группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение 128-й бригаде теробороны ВСУ. Уничтожено до 105 украинских военных, две БМП, три автомобиля, 155-мм гаубица FH-70, 122-мм САУ «Гвоздика».

В Минобороны подчеркнули, что в Херсонской и Запорожской областях группировка войск «Днепр» нанесла поражение 37-й бригаде морской пехоты и 65-й механизированной бригаде ВСУ. Потери противника составили до 60 человек, пять автомобилей, три гаубицы М777, Д-20 и Д-30.

В сообщении говорится, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 112 районах. Средствами ПВО сбиты 103 беспилотных летательных аппарата, 62 из них самолетного типа, тактическая ракета «Точка-У», 12 ОТРК ATACMS, четыре УАБ Hammer, два ПРР HARM, девять РСЗО HIMARS и «Ольха», уточнили в ведомстве.

Всего с начала проведения СВО уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24 374 БПЛА, 522 ЗРК, 16 085 танков и ББМ, 1305 РСЗО, 9683 орудия полевой артиллерии, 21 815 единиц спецтехники.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Старица в Харьковской области.