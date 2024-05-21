Песков напомнил о позиции Путина касательно легитимности Зеленского

Песков напомнил о позиции Путина касательно вопроса легитимности Зеленского

Tекст: Александра Юдина

По его словам, позиция Москвы была изложена президентом России, все это четко слышали, она не изменилась, передает ТАСС.

Накануне в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

Ранее в соответствии с нормами, записанными в конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.

В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.

