Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.10 комментариев
Песков напомнил о позиции Путина касательно легитимности Зеленского
Песков напомнил о позиции Путина касательно вопроса легитимности Зеленского
Позицию Москвы касательно легитимности работы Владимира Зеленского на посту президента Украины четко озвучил российский лидер Владимир Путин, после 20 мая мнение Кремля остается прежним, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, позиция Москвы была изложена президентом России, все это четко слышали, она не изменилась, передает ТАСС.
Накануне в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.
Ранее в соответствии с нормами, записанными в конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.
В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.