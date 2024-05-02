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В киевском метро демонтировали название станции «Дружбы народов»
Название станции метрополитена в Киеве «Дружбы народов», переименованной в «Зверинецкую» еще год назад, демонтировано, сообщили в администрации города.
Как говорится в сообщении, со стены станции сняли старое название и установили две из четырех надписей с новым названием, передает ТАСС.
Там добавили, что всего для станции было изготовлено 52 новых символа, но работы по их монтажу ведутся лишь ночью, когда нет движения поездов.
В «Зверинецкую» станция метро «Дружбы народов» была переименована в мае 2023 года
Напомним, 13 января 2023 года заместитель мэра города и секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко сообщил, что власти Киева объявили о переименовании семи городских объектов в рамках кампании по «дерусификации», в список попала станция метро «Дружба народов», которая будет называться «Зверинецкая».