В киевском метро демонтировали название станции «Дружбы народов»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, со стены станции сняли старое название и установили две из четырех надписей с новым названием, передает ТАСС.

Там добавили, что всего для станции было изготовлено 52 новых символа, но работы по их монтажу ведутся лишь ночью, когда нет движения поездов.

В «Зверинецкую» станция метро «Дружбы народов» была переименована в мае 2023 года

Напомним, 13 января 2023 года заместитель мэра города и секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко сообщил, что власти Киева объявили о переименовании семи городских объектов в рамках кампании по «дерусификации», в список попала станция метро «Дружба народов», которая будет называться «Зверинецкая».