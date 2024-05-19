В Одессе прогремел взрыв

Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».26 комментариев
Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».26 комментариев
Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.7 комментариев
Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.54 комментария
Один из лучших летчиков ВСУ Василюк ликвидирован в зоне СВО
Василюк служил в 831-й бригаде тактической авиации ВСУ, был начальником штаба и первым заместитель командира авиационной эскадрильи. Погиб в ходе воздушного боя: Су-27, которым управлял летчик, был подбит российским истребителем, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале, передает «Газета.Ru».
В марте российские военные ликвидировали суперснайпера ВСУ Владимира Основенко.
Эксперт Матвийчук: Россия создаст условия, при которых Украина сама сдаст Харьков
Матвийчук считает, что сейчас российские войска создают условия, при которых Харьков падет сам: для этого нужно заблокировать город, чтобы отрезать его от поставок боеприпасов, вооружения и личного состава, а также полностью захватить господство в небе, передает Life.ru.
По его словам, для ВСУ сложилась очень опасная ситуация на Харьковском направлении, особенно это касается города Волчанска и села Липцы, они рискуют попасть в большой котел.
Военный эксперт также отметил, что ситуация в Харьковской области дает возможность ВС России развить наступление на Запорожском, Херсонском и Авдеевском направлениях, так как ВСУ вынуждены будут распылять силы и перебрасывать их на новые участки.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день планов брать Харьков нет. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.
Генерал ВСУ Кривонос: Украинские чиновники выставили на посмешище Зеленского в Харькове
Чиновники «приезжали и пиарились» на оборонительных сооружениях ВСУ под Харьковом, но российское наступление в этом регионе показало, что «ничего мощного там нет», заявил Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей», передает «Газета.Ru».
По его словам, в результате Зеленский был «выставлен на посмешище».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как события под Харьковом обозначили стратегический маневр ВС России.
Путин: Для России легитимность Зеленского имеет значение в случае подписания документов
«Для нас это (легитимность Зеленского после 20 мая – прим. ВЗГЛЯД), конечно, имеет значение, потому что, если речь дойдет, дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями. Это факт очевидный», – приводит его слова ТАСС.
По словам российского лидера, источником сегодняшней власти в Киеве является государственный переворот.
При этом на вопрос о легитимности, по словам Путина, прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины. Путин уточнил, что «в Конституции [Украины] есть всякие варианты».
Путин заявил, что Россия не будет напрашиваться на мирные переговоры по Украине, если страну не хотят там видеть. «Политика, она ведь не терпит сослагательного наклонения. «Если бы…» – продолжать дальше не будем, вы знаете, что бы было в других случаях. Но этого «если бы» нет, они нас не приглашают. Более того, говорят, что они нас там не видят. <…> Ну не видят, не надо», – сказал российский лидер.
Цель саммита по украинскому урегулированию в Швейцарии, как подчеркнул Путин, заключается в том, чтобы собрать «массовку» из стран, а затем объявить принятые резолюции коллективным решением и предъявить России «ультиматум». «Такого развития событий не будет», – подчеркнул российский лидер.
Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».
«У нас есть база для переговорного процесса – то, о чем мы договорились в Стамбуле… Под выдержкой из этого объемного документа была поставлена подпись главы украинской делегации. Он ее парафировал. У нас же документ лежит, подпись его стоит», – приводит его слова РИА «Новости».
Россия, подчеркнул Путин, не отказывалась от переговоров с Украиной – в отличие от Киева. Он напомнил, что это политики из Киева «вышли из переговорного процесса», как только были отведены войска из-под Киева. «Нас в очередной раз обманули», – передает ТАСС слова президента.
«Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело. Кому и в какой степени можем доверять. И конечно, анализируем сейчас все, что происходит в этом плане, на этом направлении», – поделился президент России.
«Очень важно, что мы не собираемся обсуждать «с центра поля» то, чего мы не знаем. Я же сказал, мы долго, почти полтора месяца, вели кропотливые переговоры сначала в Минске, потом в Стамбуле. Достигли определенных компромиссов. Украинская сторона поставила подпись под выжимкой из этих документов. Он сам по себе толстый, такой здоровый. На выжимке принципиальные вопросы изложены и были парафированы украинской стороной. Мы над этим работали. Теперь какие-то формулы, основанные на чем? На хотелках, а не на реальной ситуации? Это невозможно обсуждать» – сказал Путин.
«Это вина мира. Они дали возможность России. Но теперь мир может помочь», – заявил Зеленский в интервью ABC, передает ТАСС.
Также политик дал понять, что его разочаровал визит американского госсекретаря Энтони Блинкена, он заявил, что киевскому режиму требуется помощь сейчас.
Новые обещания Вашингтона о военной помощи Киеву Зеленский оценил критически, поскольку выделяемые деньги «не дают Украине», а тратятся на американских фабриках для американских рабочих мест.
До этого он заявлял, что Россия займет Харьков, если Украина не получит две системы ПРО Patriot.
Зеленский заявил, что Украине необходимо 150 самолетов F-16 для «паритета» в воздухе
По словам Зеленского, он «хочет видеть поставки», в частности американской системы Patriot для защиты Харьковской области, передает ТАСС.
Он пожаловался западным СМИ на то, что российские войска могут обстреливать Украину из любого оружия со своей территории, что дает ей большое преимущество. Зеленский считает, что Запад хочет окончания конфликта, а Украина – «справедливого мира» для себя, пишет РБК.
Также он сообщил о проблемах с «укомплектованностью» и «нравственным духом» в украинских рядах и отметил, что ВС России «продвигаются все глубже».
Ранее WSJ сообщало, что украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по российской территории, однако получили отказ.
WP: Starlink ВСУ перестал работать во время наступления России под Харьковом
Бригада ВСУ, дислоцированная под Харьковом, использовала разведывательные дроны для наблюдения за ВС России, однако утром 10 мая трансляции с них прервались из-за радиоэлектронных помех, пишет WP, передает RT.
В итоге украинские военнослужащие были лишены возможности отслеживать движение российских войск, рассказал командир подразделения ВСУ.
Отмечается, что сбой в работе Starlink произошел впервые с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года.
Ранее генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что сильнейшие солнечные вспышки класса X нарушили работу некоторых спутников Starlink, обеспечивающих связью Вооруженные силы Украины.
Генерал Клермон: Продвижение ВС России под Харьковом удивило Францию
По его словам, продвижение ВС России под Харьковом стало сюрпризом не только для ВСУ, но и для остальных, поскольку об этом не предупреждала даже разведка США, передает РИА «Новости».
Клермон уточнил: трудно сказать, знали ли американцы о планах российских военных.
Французский также военный подчеркнул, что сейчас ситуация благоволит России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ перебрасывают подразделения в Харьковскую область из-за сложной обстановки на фронте.
Рябков назвал власти США «политическими гопниками» и не исключил понижения уровня дипломатических отношений
Рябков сказал, что Россия никогда не прибегала первой к такого рода мерам по отношению к странами НАТО, но подобные шаги, по его мнению, «возможны, если западная группа пойдет по пути эскалации», передает ТАСС.
Речь идет не только о поддержке Украины Западом, но и, например, о российских активах или «других действиях в экономической сфере». Рябков при этом признался, что «не готов рассуждать», что может послужить «спусковым крючком».
Он сказал, что безбашенность Запада дает российской стороне «все резоны просчитывать такие варианты». По его словам, в руководстве США и других ключевых стран Запада «довольно много собралось деятелей, которые являются, по большому счету, провокаторами». Рябков, извинившись «за жаргон», назвал их «политическими гопниками, которые в ряде случаев просто идут по беспределу».
По словам Рябкова, эти политики не осознают, что в России «проявляют исключительную выдержку», действуя «строго в тех рамках, которые заданы руководством страны и определены с точки зрения целей и задач СВО», а также «в преломлении к той работе, которую ведет» МИД.
Рябков заверил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а рассуждения об этом на Западе являются полнейшим абсурдом. По его словам, «есть такие модники тоже в западной группе, наряду с гопниками, которые внедряют множество таких, как им кажется, свежих идей».
Напомним, Рябков заявлял, что Россия может понизить уровень отношений с США, если российские активы в странах G7 будут конфискованы.
Подполье сообщило об ударе ВС России по порту города Южный в Одесской области
Подпольщик со ссылкой на своих одесских «коллег» сообщил, что прилет был по месту, где готовят безэкипажные плавсредства. Кроме того, в порту в Южном была зафиксирована работа HIMARS дальнобойными ракетами, передает РИА «Новости».
Ранее Лебедев сообщил, что Российская армия нанесла удар по воинской части ВСУ в поселке Дачное, расположенном в пригороде Одессы. Кроме того, ВС России нанесли удар по складу ГСМ и ракетному цеху в Николаеве.
Военный эксперт Леонков назвал цели массированной атаки украинских дронов
«В ночь на 16 мая ВСУ уже пытались нанести по Крыму комбинированный удар с использованием беспилотников и ракет ATACMS. Я не исключаю, что это была некоторая подготовка к нынешней массированной атаке», – считает военный эксперт Алексей Леонков. Он объясняет: сначала противник провел разведку, затем произвел расчеты, а уже этой ночью запустил дроны и безэкипажные катера (БЭК).
Собеседник при этом напомнил, что комплексы противовоздушной обороны не обеспечивают стопроцентную защиту, а противник, когда рассчитывает такие массированные атаки, всегда ставит целью перегрузить ПВО.
По его мнению, любопытны также цели, которые ставили перед собой ВСУ. «Ударами по Крыму и Краснодарскому краю они, вероятно, рассчитывали нанести ущерб Черноморскому флоту. Также я допускаю, что противник хотел нарушить процессы отгрузки нефтепродуктов. Что касается Новороссийска, там расположен один из крупных торговых морских портов, где идет погрузка, в том числе пшеницы», – детализировал спикер.
«В Курской области противник пытается дотянуться до АЭС. А в Белгородской области ВСУ почти всегда целятся в топливно-энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты», – добавил он. При этом Леонков связывает массированную атаку с недавним визитом на Украину Энтони Блинкена.
«Госсекретарь США обещал новую военную помощь, но, видимо, требовал и каких-то результатов. В условиях, когда линия боевого соприкосновения меняется не в пользу ВСУ, особенно на Харьковском направлении, у офиса Зеленского остается только один вариант – атаковать регионы России», – пояснил аналитик.
«Очевидно, что эти попытки не способны изменить ситуацию на фронте. Единственное, к чему они приводят – это то, что добровольцев, желающих противостоять противнику, в России становится только больше», – указал эксперт.
Массовый налет дронов на Крым и Краснодарский край не случайно совпал с недавним визитом Блинкена в Киев, также пишет в своем Telegram-канале политический обозреватель Андрей Медведев. «Там ему показали производство БПЛА. Ночью продемонстрировали их боевое применение, спектр возможностей», – уверен он.
«Как только Запад окончательной поймет, что миллиард долларов, потраченный на дроны, принесет более серьезный результат, чем миллиард, потраченный на танки, война станет иной. И проблем у нас прибавится кратно», – считает эксперт. По его мнению, беспилотники могут заменить и артиллерию, и фронтовую авиацию.
«Думать, что у противника не хватит на это возможностей, крайне опасно. У Украины нет проблем с поставкой комплектующих. Причем, судя по последним событиям, Киев будет все чаще наносить удары по гражданским объектам в России и просто по мирным людям. Басаевщина чистой воды», – полагает он.
Эксперт убежден, что офис Зеленского осознанно идет к практике террора. «Надо просто быть к этому готовыми, и заранее вырабатывать тактику и методы противодействия», – заключил Медведев.
Силы ПВО в ночь на 17 мая уничтожили и перехватили 102 беспилотника над территорией России. По данным Минобороны, над Крымом сбит 51 аппарат, над Краснодарским краем – 44, над Белгородской областью – шесть, над Курской – один. Кроме того, ночью морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота поражены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.
Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении массированной атаки на город. По его словам, были сбиты десятки беспилотников и уничтожено более пяти БЭК. По данным спасательной службы города, никто не пострадал. Однако обломки сбитых БПЛА упали на подстанцию «Севастополь», в результате в части города пропало электричество. Утром губернатор сообщил об отмене занятий в школах, колледжах и детских садах из-за перебоев со светом.
Ночью силами ПВО также было подавлено более десятка БПЛА над Новороссийском. По информации оперативного штаба региона, два беспилотника пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, там произошел пожар. На данный момент его локализовали.
Напомним, 16 мая ВСУ попытались атаковать Крым пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что «военные отразили атаку ВСУ». Пострадавших нет, повреждены дома в СНТ и автомобиль. Сенатор Сергей Цеков в разговоре с изданием Lenta.Ru назвал действия противника ожидаемыми. Он напомнил, что США поставили Украине дальнобойные ракеты, дальность которых составляет 300 км. «Мы понимаем, что Украина, проигрывая, как они любят говорить, на поле боя, наносит удары запугивания по гражданским объектам на территории Российской Федерации», — отметил Цеков.
Медведев: Безопасность России невозможна без «санитарной зоны» на Украине до Польши
Натовские стратеги хотят, чтобы под контролем России оказалась практически вся Украина, раз предоставляют Киеву все более дальнобойное оружие, считает Медведев.
Он напомнил слова Путина, что для спокойной жизни нашей стране придется создать санитарную зону, чтобы киевский режим не смог обстреливать города России, включая вернувшиеся территории.
По его словам, у ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG, дальность удара не менее 550 км, а значит «гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей или уже в самой Польше».
Политик уверен, что если такой зоны не будет, даже в случае подписания с Киевом документов безопасность России не будет обеспечена. Он также призвал западных лидеров «хорошо рассчитывать дальность» ударов того вооружения, которое предоставляется Киеву.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день планов брать Харьков нет. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.
Газета ВЗГЛЯД выяснила у экспертов, какой должна быть буферная зона России в Харьковской области.
Госдеп назвал «невероятно отчаянным» положение ВСУ
Патель подчеркнул, что в США уверены, что военная помощь сможет привести к изменениям на поле боя в это «сложное время», передает РИА «Новости».
Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что в альянсе осведомлены о сложной для Украины ситуации на поле боя, вызванной задержками поставок оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил весь мир в неудачах ВСУ под Харьковом.
В Генштабе ВС России сообщили о передаче Киеву странами НАТО и их союзниками 800 танков и 30 тыс. БПЛА
В статье «Деятельность НАТО как главный источник военных угроз России» для издаваемого Минобороны журнала «Военная мысль» Костюков счел военную помощь Украине главной военной угрозой, исходящей от НАТО. На оказание военной помощи Киеву страны НАТО и их союзники потратили свыше 132 млрд долларов (США – более 63 млрд), передает ТАСС.
Кроме указанной военной техники Киев получил более 3,5 тыс. боевых бронированных машин, около 1,5 тыс. артиллерийских орудий, более 250 ЗРК, 7,7 тыс. ПЗРК, до 290 тыс. противотанковых средств.
Украине передано высокоточное оружие большой дальности – ракеты Storm Shadow/SCALP-EG и ATACMS, планируется передать истребители F-16, говорится в статье. Киев получает от НАТО данные о действиях российских сил в режиме времени, близком к реальному, для этого используют «не только военные, но и коммерческие космические аппараты» – до 500 единиц. Кроме того, НАТО усилило активность воздушной разведки у российских границ.
В статье не исключается, что корабли военно-морских сил США и других стран НАТО могут в перспективе провести провокации, связанные с не согласованным с Россией заходом в акваторию Северного морского пути.
Напомним, глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что участники Североатлантического альянса должны поставлять Украине все необходимое оружие, хоть и в ущерб обязательствам перед НАТО.