Путин поручил Белоусову максимально «открыть» Минобороны

Tекст: Дарья Григоренко

Путин, обращаясь к Белоусову, отметил, что «надо открыть министерство обороны настолько, насколько это возможно», передает ТАСС.

«Имея в виду специфику министерства обороны, тем не менее по максимуму раскрыть министерство обороны для того, чтобы впитать все самое лучшее, все самое современное, все, что можно и нужно использовать для успешной работы на поле боя нашими ребятами, нашими бойцами, нашими героями специальной военной операции», – указал глава государства.

Путин подчеркнул, что именно такой работой ранее занимался бывший министр обороны Сергей Шойгу, поэтому, по словам российского лидера, важно, чтобы Белоусов продолжил ту работу, которая была начата.

Он также добавил, что Белоусову необходимо продолжать заниматься экономикой. «Вы знаете, это не формальное дело, но надеюсь, что с позиции министра обороны он будет иметь в виду то, чем занимался всю жизнь – экономикой. Это очень важно», – подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что назначение Андрея Белоусова министром обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут.