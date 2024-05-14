Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.6 комментариев
Молдавия и Евросоюз решили расширить обмен разведданными
FT: Молдавия и Евросоюз решили укрепить партнерство в сфере обороны
Кишинев и Брюссель на фоне возможных «угроз» со стороны России намерены подписать соглашение об укреплении партнерских отношений в оборонной сфере, пишет Financial Times (FT).
Документ, подписание которого ожидается на следующей неделе, предусматривает увеличение обмена разведданными между Молдавией и Евросоюзом, а также проведение совместных военных учений, пишет FT, передает «Коммерсант».
По данным издания, соглашение также позволит Молдавии участвовать в программе совместных закупок вооружений для ЕС. Документ нацелен на консолидацию участия республики в оборонных мероприятиях ЕС и на расширение сотрудничества в сфере защиты от зарубежного вмешательства, кибератак и терроризма, пишет газета.
Ранее власти Молдавии потребовали вывода российских войск из Приднестровья.