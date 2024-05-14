Молдавия и Евросоюз решили расширить обмен разведданными

FT: Молдавия и Евросоюз решили укрепить партнерство в сфере обороны

Tекст: Валерия Городецкая

Документ, подписание которого ожидается на следующей неделе, предусматривает увеличение обмена разведданными между Молдавией и Евросоюзом, а также проведение совместных военных учений, пишет FT, передает «Коммерсант».

По данным издания, соглашение также позволит Молдавии участвовать в программе совместных закупок вооружений для ЕС. Документ нацелен на консолидацию участия республики в оборонных мероприятиях ЕС и на расширение сотрудничества в сфере защиты от зарубежного вмешательства, кибератак и терроризма, пишет газета.

Ранее власти Молдавии потребовали вывода российских войск из Приднестровья.