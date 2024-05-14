Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Верховный суд оставил в силе приговор Кара-Мурзе
Верховный суд России отказался смягчить приговор журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом), осужденному на 25 лет колонии за госизмену.
Суд оставил приговор и апелляционное определение без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения, передает ТАСС.
Ранее первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор Кара-Мурзе. Его ранее приговорили к 25 годам лишения свободы за госизмену.