Приговор Кара-Мурзе оставили в силе

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    Глобальному Югу навязывают условия киевского режима
    СМИ назвали сферу превосходства России над США
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    Опубликовано видео из дома, где маньяк 14 лет удерживал женщину
    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна
    Патрушев: СВО начала формировать феномен «мирового большинства»
    Молдавия расторгла соглашение о партнерстве с ФСБ
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    В Запорожской области нашли тайник с оружием стран НАТО
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

    13 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

    7 комментариев
    Новости
    18:07Приговор Кара-Мурзе оставили в силе

    Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор, вынесенный Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом – прим. ВЗГЛЯД), которого ранее приговорили к 25 годам лишения свободы за госизмену.

    17:59Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна

    Киевский режим договорился с Хорватией об использовании ее портов для провоза зерна с Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

    17:50Молдавия расторгла соглашение о партнерстве с ФСБ

    Служба информации и безопасности Молдавии сообщила, что расторгла соглашение о партнерстве с ФСБ России, уведомив об этом российскую сторону.

    17:42Эксперты: Модуль «Обучение служением» призван развить у студентов патриотизм

    С предстоящего учебного года в 100 российских вузах появится новый образовательный модуль «Обучение служением». Методические рекомендации по введению курса уже направлены Минобрнауки в учебные заведения.

    17:34В Татарстане отменили коронавирусные ограничения

    Власти Татарстана отменили ограничения и меры поддержки, введенные на фоне пандемии коронавируса, в том числе запрет на посещение религиозных объектов и масочный режим.

    17:25Штраф за переход ж/д путей в неположенном месте в Москве повышен в 15 раз

    Штрафы за переход железнодорожных путей с 31 июля увеличиваются в 5–15 раз, сказано в законе. В Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области он составит 1,5 тыс. рублей.

    17:18СМИ назвали сферу превосходства России над США

    Соединенные Штаты отстают от России в производстве полярных ледоколов, которые могут преодолевать толстый слой льда, сообщили американские СМИ.

    17:10Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

    Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    17:02Турецкий пляж закрыли из-за морских мин

    В Турции на пляже курорта Черного моря Шиле около Стамбула нашли 28 неразорвавшихся морских мин, его закрыли, сообщили власти региона.

    16:54Опубликовано видео из дома, где маньяк 14 лет удерживал женщину

    Следственный комитет России опубликовал видеозапись из дома в Челябинской области, где маньяк 14 лет держал похищенную женщину.

    16:46В Запорожской области нашли тайник с оружием стран НАТО

    В Запорожской области предотвращено несколько диверсий, обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, сообщил источник в силовых структурах.

    16:38Патрушев: СВО положила начало формирования феномена «мирового большинства»

    Российская специальная военная операция (СВО) положила начало новому феномену – мировому большинству, а победа России над Западом на Украине станет мощным импульсом к дальнейшей смене глобального баланса сил в пользу полицентричного миропорядка, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

    16:30Российские ПВО за сутки уничтожили украинский Су-25 и 12 ракет HIMARS

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и сбили украинский самолет Су-25, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    16:23Иностранцам запретили владеть контрольным пакетом в российских новостных агрегаторах

    Президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому будет ограничена доля иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России, более 50% акций в них должны принадлежать гражданам РФ.

    16:15Российские войска заняли выгодные позиции на Купянском направлении

    Штурмовые отряды российской группировки «Запад» продолжили наступательные действия в районе Куземовки в ЛНР и заняли более выгодные позиции, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    31 июля 2023, 18:07

    Приговор Кара-Мурзе оставили в силе

    Суд отклонил жалобу на приговор Кара-Мурзе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор, вынесенный Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом – прим. ВЗГЛЯД), которого ранее приговорили к 25 годам лишения свободы за госизмену.

    Сообщается, что приговор Мосгорсуда оставлен в силе, а жалоба – без удовлетворения, передает РИА «Новости».    

    Также Кара-Мурзе назначили штраф в размере 400 тыс. рублей, а после освобождения запретили заниматься журналистикой семь лет и ограничили свободу. Следствие заявило, что политик в палате представителей американского штата Аризона озвучил недостоверную информацию о действиях ВС России на территории Украины. Говорилось о якобы бомбардировках жилых районов и соцобъектов.

    Помимо этого, Кара-Мурзу обвинили в госизмене за выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США.

    30 июля 2023, 19:46
    В США предрекли окружение российскими войсками Харькова

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Прорыв россиянами обороны ВСУ в ЛНР грозит окружением Харькова

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные прорвали оборону ВСУ, и приближаются к окружению Харькова после череды поражений украинских военных в зоне боевых действий, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Американский военный в своем блоге на YouTube предрек, что взятие ВС России под контроль дороги в направлении Купянска и Лимана, позволит им двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова, передает РИА «Новости».

    Макгрегор считает, что ВСУ никогда не смогут прорваться сквозь российскую систему укреплений, а сложившуюся ситуацию назвал безнадежной для украинских военных.

    В середине июля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о своей уверенности в том, что ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков.

    Коментарии (32)
    30 июля 2023, 18:48
    Офицер ВСУ: Россия научилась глушить связь Starlink

    Украинский офицер пожаловался на то, что российские военные глушат связь Starlink на фронте

    Офицер ВСУ: Россия научилась глушить связь Starlink
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные получили технологию, которая вносит сбои в работу спутниковой сети Starlink, рассказал офицер ВСУ «Мадьяр».

    По его словам, ВС России уже глушат Starlink на «нуле», технология уже успешно используется на фронте. Украинский военный пожаловался, что без Starlink очень трудно, потому что ВСУ буквально «оглохли и ослепли», передает Ura.ru.

    Ранее СМИ писали, что американский предприниматель Илон Маск ответил отказом на запрос украинских военных о включении его сети спутниковой связи Starlink в районе Крыма.

    До этогов США заявили о секретном оружии России для нарушения работы Starlink на Украине.

    Коментарии (38)
    30 июля 2023, 18:19
    На Украине предрекли социальный взрыв из-за мобилизации

    Экс-советник Кучмы Соскин: Украине из-за мобилизации угрожает социальный взрыв

    Tекст: Вера Басилая

    Продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву на Украине, ситуация становится неконтролируемой, заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Он обратил внимание на растущее сопротивление людей против военкомов, которых «скоро будут отстреливать». Соскин заявил, что Зеленскому стоит задуматься, потому что напряжение и дальше будет нарастать, передает РИА «Новости».

    Как отметил бывший советник Кучмы, ВСУ не удастся пробить мощные оборонительные укрепления ВС России, а западное вооружение у Киева заканчивается.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес два законопроекта в Верховную раду, в которых предложил продлить действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации.

    Как объяснил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, инициативы Зеленского направлены на отмену выборов президента Украины, поскольку он опасается поражения.

    Коментарии (48)
    31 июля 2023, 07:41
    Москва назвала условие вывода ядерного оружия из Белоруссии

    Дипломат Полищук: Вывод ТЯО из Белоруссии возможен при отказе США от курса против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия (ТЯО) стало вынужденной мерой, его гипотетический вывод с территории республики возможен только в случае, если США и НАТО откажутся от антироссийского курса, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

    Полищук напомнил, что Россия разместила ТЯО в Белоруссии в ответ на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона. Кроме того, отметил он, за последнее время в ключевых областях европейской безопасности произошли коренные изменения. Данная мера сдерживания, по словам дипломата, призвана обеспечить безопасность Союзного государства, передает РИА «Новости».

    Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что гипотетический вывод ядерного оружия с территории Белоруссии будет возможен лишь в случае, если Североатлантический альянс и Соединенные Штаты изменят деструктивный курс и полностью вывезут американское ядерное оружие из Европы, ликвидировав при этом соответствующую инфраструктуру.

    Москва ранее заявляла, что график размещения российского ядерного оружия в Белоруссии остается в силе, передачи контроля над ядерным оружием кому бы то ни было в рамках осуществляемых мероприятий не происходит.

    Коментарии (31)
    31 июля 2023, 01:35
    В Эстонии полиция задержала бывшего российского журналиста Бабченко
    В Эстонии полиция задержала бывшего российского журналиста Бабченко
    @ @babchenkoa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Полиция Эстонии задержала бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иноагентом) после того, как он забросал яйцами стену посольства России в Таллине, пишут эстонские СМИ.

    Бабченко задержали на месте, сообщает Delfi со ссылкой на активиста организации «Мирное сопротивление» Михаила Баранова.

    В отношении бывшего журналиста заведено уголовное дело.

    Уточняется, что сам инцидент произошел в воскресенье, 30 июля.

    В апреле Минюст России включил Бабченко в реестр иностранных агентов. Ранее, в июле 2020 года, Бабченко был включен в список террористов и экстремистов Федеральной службой по финансовому мониторингу.

    Напомним, имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на украинском телевидении в Киеве. В 2018 году сначала СМИ, а затем и украинские власти объявили, что Бабченко «застрелили» на лестничной клетке его дома. В украинской и западной прессе развернули громкую антироссийскую кампанию. Почти сутки Бабченко считали мертвым, пока на следующий день журналист не пришел в СБУ. Украинские спецслужбы назвали произошедшее «спецоперацией» по предотвращению покушения на Бабченко. Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину. Назвав свой отъезд «временной эвакуацией», он переехал в Израиль.

    Коментарии (43)
    30 июля 2023, 20:30
    The Economist назвал признаки подготовки Китая к войне

    The Economist: Закупки нефти и соевых бобов могут быть признаками подготовки Китая к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Китай потратил десятилетия на совершенствование своих вооруженных сил, укрепил свою экономику против возможных санкций. При этом закупки сырья и продовольствия могут говорить о подготовке Пекина к войне, сообщил журнал The Economist.

    После развала СССР США доминировали в мире несколько десятидетий, но «угроза со стороны Китая» может привести к мировой войне, передает РБК со ссылкой на The Economist. Издание отмечает, что горячей точкой может стать Тайвань, который поддерживает США.

    По мнению авторов, Китай много лет укреплял свою экономику, а также армию, и обеспечил себе продовольственную безопасность. В статье также отмечается, что западные спецслужбы должны обратить внимание на возможные признаки подготовки Китая к войне: это закупки сырьевых товаров, продуктов питания и металлов. По словам аналитиков, данные о торговле «являются полезным индикатором намерений правительства».

    The Economist отмечает, что Китай импортирует почти три четверти потребляемой нефти, в случае, если бы Пекин начал наращивать свои резервы – это было бы одним из лучших показателей того, что он готовится к войне. Еще один важный маркер – потребление угля. Если бы страна начала сжигать его больше, чем обычно, это может привести к закупкам газа, из боязни быть отрезанным от поставок из-за рубежа.

    При этом запасов пшеницы Китая хватит 18 месяцев, а в случае подготовки к войне Пекин начал бы закупать еще больше сельхозпродукции, в особенности соевых бобов, большая часть которых идет на корм свиньям, ведь на свинину приходится 60% всего потребления мяса в стране.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Китай зовет Россию вместе управлять миром.

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    30 июля 2023, 21:29
    Al Mayadeen: Генералы ВСУ рассказали ЦРУ о краже денег Запада Зеленским

    Al Mayadeen: Генералы ВСУ передали ЦРУ данные о хищении Зеленским выделенных на помощь Украине денежных средств

    Tекст: Вера Басилая

    Генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли передать Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США информацию о краже президентом страны Владимиром Зеленским финансовой помощи, предоставленной Вашингтоном Киеву, сообщил портал Al Mayadeen.

    Издание со ссылкой на статью журналиста Сеймура Херша предположило, что генералы ВСУ разозлились на Зеленского за то, что он не поделился с ними деньгами, и сдали его ЦРУ, передает РИА «Новости».

    Ранее журналиста Сеймур Херш заявил, что президента Украины заподозрили в незаконном присвоении 400 млн долларов из западных фондов помощи.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в Пентагоне сообщили о краже на Украине части поставляемого Западом вооружения.

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    31 июля 2023, 12:00
    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении

    Военный эксперт Онуфриенко: ВС РФ заняли господствующие высоты и ведут ожесточенные бои на Купянском направлении

    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Активность российских подразделений вынуждает противника перебрасывать под Купянск резервы, которые готовились для контрнаступления на Запорожском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию на Купянском направлении.

    «Вооруженные силы ВС РФ на Купянском направлении атакуют село Синьковка, расположенное северо-восточнее Купянска. Для этого они пробились западнее населенного пункта к берегу реки. Сейчас там идут самые упорные бои», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, наши подразделения подошли к Макеевке. А севернее этого города переправились через реку Жеребец и заняли большой плацдарм между населенными пунктами Кармазиново и Надия», – отметил собеседник.

    «Идут ожесточенные бои, но выбить российскую армию вооруженные силы Украины не в состоянии, поскольку в этом районе нами заняты господствующие высоты. ВС РФ также освободили поселок Новоегоровка. Одновременно с этим мы продвинулись в Серебрянском лесничестве – южнее Макеевки и севернее Северска, в районе излучины Северского Донца», – объясняет эксперт.

    «К югу от Артемовска идут бои за Клещеевку, сам город находится в низине, а господствующие высоты заняты противником. На Запорожском направлении у противника есть лишь незначительные успехи, прорвать оборону российской армии им так и не удалось. В целом на всей линии фронта для нас достаточно стабильная обстановка, мы крепко стоим и даже постепенно наступаем», – добавил эксперт.

    «Известно, что украинское командование перебрасывает подкрепления на Купянское и Краснолиманское направления. В частности, туда были направлены две батальонные группы из резервов, которые изначально предполагалось использовать после прорыва российской обороны на Запорожском направлении», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступление в направлении Новоселовского и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника.

    По его словам, также нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ под Песчаным, Ольшаной, Тимковкой, Новомлынском Харьковской области, Стельмаховкой, Новоселовским и Артемовкой ЛНР.

    Представитель оборонного ведомства отчитался, что ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих на Купянском направлении. Также поражены самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30. У Избицкого Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

    По словам Конашенкова, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника около Ковалевки ЛНР, а также Серебрянского лесничества, за последние сутки уничтожены до 140 украинских военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30.

    Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Торским, Серебрянкой, Григоровкой ДНР, Червоной Дибровой, Невским и западнее Нововодяного Луганской народной республики (ЛНР).

    В свою очередь экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрек, что взятие российскими войсками под контроль дороги в направлении Купянска и Лимана, позволит ВС РФ двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова. Он считает, что ВСУ никогда не смогут прорваться сквозь российскую систему укреплений, а сложившуюся ситуацию назвал безнадежной для украинских военных.

    Макгрегор также отметил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло. Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

    Коментарии (6)
    31 июля 2023, 07:55
    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ

    Полковник Макгрегор: ВСУ в промышленных масштабах теряют солдат из-за наступления России

    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим, надеясь заручиться политической поддержкой со стороны Запада, растрачивает жизни украинских военнослужащих «в промышленных масштабах», заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью на YouТube-канале Douglas Macgregor Straight Calls заявил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло, передает РИА «Новости».

    Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

    По мнению Макгрегора, единственное, на что могут надеяться ВСУ, это поставки истребителей F-16. Он напомнил, что Запад обещал эти самолеты Украине, однако никому не известно, когда это произойдет и удастся ли этим поставкам переломить ситуацию.

    Украинская инфраструктура так и не была подготовлена к обслуживанию армии, а Россия тем временем с каждым днем все больше наращивает свой потенциал, подчеркнул полковник ВС США.

    По его словам, Россия выпускает совершенно новые вооружения, ракеты, реактивные снаряды и артиллерийские боеприпасы, причем российские запасы, по оценке Макгрегора, «огромны». Заводы в России, отметил он, работают по семь дней в неделю 24 часа в сутки и производят все необходимое.

    Россия, подчеркнул Макгрегор, является столь грозной военной державой, какой она не была в феврале 2022 года.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении.

    Коментарии (5)
    31 июля 2023, 13:15
    Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль

    Шойгу: Киевский режим за июль потерял 20 тыс. военных и более 2 тыс. единиц техники

    Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за июль потеряла 20 тыс. 824 военнослужащих и 2 тыс. 227 единиц вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    В числе потерянной техники ВСУ: 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем M777, 50 САУ Британии, США, Германии, Франции и Польши, приводит слова министра Telegram-канала Минобороны.

    Поставляемое западными странами различное вооружение не приводит к успехам ВСУ на поле боя, а лишь затягивает конфликт, подчеркнул Шойгу, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ не приносит результата.

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    30 июля 2023, 19:00
    Макрон пригрозил Нигеру ответом в случае атаки на интересы Франции

    Президент Франции Макрон пообещал немедленно отреагировать в случае атаки на французских граждан в Нигере

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен немедленно отреагировать в случае нападения на французских граждан в Нигере, и встанет на защиту французских интересов, сообщили в Елисейском дворце.

    Как следует из заявления, Франция ответит в немедленной и непреклонной манере, в случае совершения нападения на граждан, армию, дипломатов и интересы страны в Нигере. Президент республики Эммануэль Макрон не потерпит никаких атак против нее и ее интересов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.

    Ранее протестующие у посольства Франции в столице Нигера потребовали закрытия иностранных баз.

    До этого в столице Нигера прошла манифестация с пророссийскими лозунгами. Нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, границы страны закрыты, введен комендантский час.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российские флаги в Нигере ставят под вопрос благополучие Франции.

    Коментарии (33)
    31 июля 2023, 14:33
    Нигер решил прекратить поставки золота и урана во Францию

    Би-би-си: Нигер решил прекратить поставки золота и урана во Францию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители нового военного руководства Нигера заявили о прекращении вывоза урана и золота во Францию.

    Решение об этом было принято в воскресенье и будет действовать бессрочно. Других подробностей не приводится, передает «Российская газета» со ссылкой на Би-би-си.

    Нигер – один из крупнейших производителей урана в мире. В стране уже более 50 лет работает французская корпорация Orano. Более трети урана, который применяется на АЭС во Франции, импортируется из Нигера.

    Однако представители корпорации заявили, что добыча урана в Нигере продолжается. Газета Monde сообщает, что предприятия Orano охраняют более 300 солдат.

    На Нигер приходится от 15% до 17% урана, применяемого для производства электроэнергии во Франции, передает ТАСС.

    Власти Франции пока не принимали решения об эвакуации граждан из Нигера. В стране находятся 500-600 французов.

    Ранее эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов объяснял газете ВЗГЛЯД, что военный переворот в Нигере может привести к остановке поставок урана во Францию, в которых она очень нуждается.

    Коментарии (30)
    30 июля 2023, 21:01
    На Украине анонсировали переговоры по гарантиям безопасности с США

    Офис Зеленского: Украина начнет переговоры с США по гарантиям безопасности на следующей неделе

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Гарантии представляют собой конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат «способность Украины побеждать» как сейчас, так и в будущем, пояснил Ермак в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Он также заявил, что эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО. По его словам, уже подписана совместная декларация, принятая руководителями государств G7 и Украины в Вильнюсе, «к которой присоединились более десятка других стран».

    Он также отметил, что с участниками этой декларации Украина заключит систему двусторонних договоров, содержащих конкретные гарантии безопасности, четко описанные форматы и механизмы поддержки, в том числе оборонные и финансовые.

    Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали киевскому режиму некие «гарантии безопасности», «ядром» которых, как поясняли в Пентагоне, станет «самооборона» Украины.

    Кроме того, Джо Байден ранее заявлял, что США «были бы готовы» предоставить Украине гарантии безопасности «по типу Израиля». Политолог Федор Лукьянов в этой связи отмечал, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации». «Видимо, это предлагается и Украине», – предположил он.

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    31 июля 2023, 10:10
    IBTimes: Украинская ПВО не смогла сбить ни одну российскую ракету «Оникс»

    IBTimes: Россия при ударах в Одессе применила самый грозный ракетный арсенал

    IBTimes: Украинская ПВО не смогла сбить ни одну российскую ракету «Оникс»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Россия во время ударов по Одессе применила свой «самый грозный ракетный арсенал», украинские средства ПВО не смогли сбить ни одну из российских ракет «Оникс», пишет американская газета International Business Times.

    Российские силы во время обстрела Одессы применили свой «самый грозный ракетный арсенал», в том числе крылатые ракеты «Оникс», которые были запущены с берегового ракетного комплекса «Бастион» в Крыму. Обстрел стал одним из серьезнейших инцидентов в новейшей истории региона, пишет International Business Times.

    Издание отмечает, что П-800 «Оникс» сложно перехватить из-за высокой скорости и полета на малых высотах, передает РИА «Новости». В статье отмечается, что еще ни одна ракета «Оникс» не была перехвачена или сбита.

    Напомним, российские войска нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту.

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    30 июля 2023, 20:37
    Блинкен: Угроза ядерной войны не страшнее изменения климата

    Госсекретарь США Блинкен: Угроза ядерной войны соизмерима с угрозой изменения климата

    Tекст: Вера Басилая

    Потенциальная угроза ядерной войны не является более опасной, чем изменение климата, США уделяют внимание и другим проблемам человечества, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    В эфире австралийской новостной программы «60 минут» он заявил, что все проблемы имеют свое значение для человечества, однако изменение климата представляет экзистенциальный вызов для всех жителей планеты, передает Ura.ru.

    По его словам, Вашингтон уделяет большое внимание проблеме глобального потепления, но существуют и другие проблемы международного порядка.

    «Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии. Есть какие-то вещи центральные и на передовой – волк у двери, – включая потенциальный конфликт, но, без сомнений, климат, представляет экзистенциальный вызов для всех нас», – заявил госсекретарь США.

    Однако он не пояснил, почему он считает равноценной угрозу изменения климата и ядерную угрозу, которая по факту присутствует «здесь и сейчас».

    Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вопрос изменения климата не идет ни в какое сравнение с угрозой оказаться в эпицентре ядерного взрыва, которая растет с каждым днем.

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