Для нервной реакции США и Британии на европейское турне председателя КНР есть основания: Китай делает одну из своих ставок на использование Франции, Германии и еще нескольких государств Евросоюза в качестве «слабого звена» внутри широкой западной коалиции.0 комментариев
Опубликованы кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой
Журналист Зарубин опубликовал кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой
Журналист Павел Зарубин опубликовал видео, на котором запечатлено последнее заявление и.о. министра обороны России Сергея Шойгу перед отставкой.
В своем Telegram-канале Зарубин указал, что видео было снято 6 мая, перед инаугурацией президента Владимира Путина. Шойгу рассказал о высокой оценке главой государства работы правительства.
Также он рассказал, что Путин говорил о результатах деятельности кабинета министров в тяжелейших условиях, сначала в период пандемии, затем беспрецедентных санкций. При этом министр отметил, что слово «беспрецедентные» кажется очень мягким, если посмотреть на тот объем санкций, который был введен против России.
Напомним, президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России и предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.