Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они? Что вместо демаркации на основе советских административных карт? А что если азербайджанцы просто заберут то, на что претендуют?0 комментариев
Российские войска освободили Керамик в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Керамик в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, они улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны около Новоалександровки, Вишневого, Карловки и Розовки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Отражены десять контратак подразделений 92-й десантно-штурмовой, 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 23-й, 24-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ возле Очеретино, Семеновки, Соловьево, Нетайлово и Бердычей ДНР.
ВСУ за последние сутки потеряли до 390 военнослужащих, пять бронемашин, 155-мм самоходную артустановку Paladin и 155-мм американскую гаубицу М777, 155-мм британскую самоходную артиллерийскую установку Braveheart, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию РЭБ «Буковель», сообщил Конашенков.