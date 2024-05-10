Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Мишустин: Кабмин сфокусирует усилия на «Экономике данных»
Правительство России усилит внимание в рамках нового нацпроекта «Экономика данных» для достижения прорывных результатов в цифровой трансформации и обеспечения безопасности страны, заявил и. о. премьер-министра России Михаил Мишустин в ходе рассмотрения в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства.
По его словам, на данный момент ни одна отрасль не обходится без специализированных программных продуктов, а наличие собственных электронных необходимы для достижения прорывных результатов и обеспечения безопасности страны, передает ТАСС.
Также Мищустин добавил, что правительство намерено продолжить поддержку увеличения инвестиций в отечественные ИТ-решения на уровне вдвое выше уровня роста экономики страны.
Ранее Мишустин заявил, что в следующие шесть лет правительство России будет работать над повышением уровня жизни россиян, поддержкой семей с детьми, а также укреплением экономики.