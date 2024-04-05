Политолог: Молодежной политикой в России Путин формирует будущий облик страны

Политолог Шаповалов: Россия формирует комплексный подход к молодежной политике

Tекст: Олег Исайченко

«Одной из ключевых тем стала молодежная политика. Президент понимает, что от нового поколения зависит будущее России, ее грядущие победы и достижения. Именно поэтому данной тематике уделяется большое внимание», – сказал Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Государственная политика в этой сфере должна иметь комплексный подход, и он сейчас формируется. Важными являются те программы, которые поспособствуют развитию общероссийской гражданской идентичности, сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма у нового поколения. Уже сейчас мы можем гордится молодыми людьми, многие из них занимаются волонтерством. Они же совершали подвиги во время трагедии в «Крокусе», – отмечает он.

«На этой ценностной основе будут выстраиваться и другие программы. В частности, важно обеспечить новому поколению возможности для обучения и реализации. Молодежь должна понимать, что ее будущее неотделимо от развития страны. Движение государства вперед, в свою очередь, создает дополнительные возможности и социальные лифты», – подчеркивает собеседник.

«Также обсуждался национальный проект «Молодежь и дети». Он позволит обеспечить комплексное развитие нового поколения россиян. Инициатива помогает выстроить политику в отношении как подростков, так и более взрослых страт, уже закончивших обучение и участвующих в развитии российской экономики», – акцентирует эксперт.

«Также на совещании президент затронул тему социальных выплат гражданам. Этот вопрос находится под пристальным контролем Путина. Практически на каждой встрече с министрами он обсуждает данную сферу. В частности, в его послании содержалось много новых мер. Сейчас же в разговоре был сделан фокус на медицине и образовании», – поясняет собеседник.

«Обсудили на совещании и региональную политику, в том числе индивидуальные программы развития субъектов страны. Эти меры уже показали себя достаточно хорошо, так как каждая часть России имеет свою специфику, а адресная помощь позволяет комплексно решать конкретные проблемы. Более того, сейчас ожидается расширение этого проекта», – резюмировал Шаповалов.

Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с членами правительства, сообщает официальный сайт Кремля. Встреча началась с обсуждения важнейшего, по словам главы государства, национального проекта «Молодежь и дети».

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что «согласно демографическому прогнозу, до 2030 года доля молодежи в возрасте от 14 до 24 лет увеличится на 2,7 млн человек». По ее словам, это означает увеличение числа учащихся в школе, в вузе, и в последствии выходящих на работу. «Исходя из понимания этого процесса, мы посчитали важным учитывать специфику каждого возрастного периода, начиная с воспитания ребенка в семье», – заключила она.

Она представила проект Стратегии реализации молодежной политики до 2030 года. По ее словам, основной целью проекта является создание условий для самореализации нового поколения россиян и его участия в жизни общества. Голикова уточнила, что туда будут внесены все ключевые меры поддержки молодых людей, в том числе он будет направлен на создание социальных лифтов.

Также в проект войдут мероприятия по развитию современной инфраструктуры – это молодежные центры, капитальные ремонты школ, точечное строительство учебных заведений там, где это необходимо. Будет обновлена и материально-техническая база педагогических вузов.

Кроме того, Владимир Путин затронул тему выплат медицинским работникам первичного звена и классным руководителям. Голикова отметила, что министерство здравоохранения формирует соответствующие реестры. Средства педагогам также выделены и будут выплачены в апреле за март.

Важной темой совещания президента и правительства стали итоги реализации индивидуальных программ развития регионов и планы по их продлению на 2025–2030 годы. Напомним, с 2020 по 2024 они проводились в Адыгее, Алтайском крае, Калмыкии, Карелии, Марий Эл, Республике Алтай, Псковской и Курганской областях, Туве, Чувашии, сообщает ТАСС.