Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.3 комментария
Голикова рассказала о разработке Стратегии реализации молодежной политики
На совещании президента РФ Владимира Путина с правительством вице-премьер Татьяна Голикова представила проект Стратегии реализации молодежной политики до 2030 года.
Голикова рассказала об основных достижениях, отметив, что уровень безработицы среди молодежи сократился с 6,8% в 2019 году до 5,1% в 2023 году. По ее словам, доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, за пять лет увеличилась с 64% до 81%, доля испытывающих чувство гордости за Россию возросла с 58% до 92%, а также доля молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые не учатся и не работают, сократилась до 8,7%, передает ТАСС.
Она добавила, что целью стратегии до 2030 года является создание условий для самореализации молодежи и ее участия в жизни общества. Голикова уточнила, что в нацпроект будут внесены все ключевые меры поддержки молодых людей, он будет направлен в том числе на создание условий для самореализации молодежи, кадровых и социальных лифтов.
По словам Голиковой, нацпроект «Молодежь и дети» включит в себя все ключевые меры поддержки молодых людей. Также, по ее мнению, сюда же войдут мероприятия по развитию современной инфраструктуры для детей и молодежи – это молодежные центры, капитальные ремонты школ, точечное строительство школ там, где это необходимо, а это примерно 150 школ, также будет обновлена материально-техническая база педагогических вузов.
Ранее Голикова сообщила, что все новые российские нацпроекты планируется запустить с 1 января 2025 года, кроме нацпроекта «Молодежь России».
В четверг президент России Владимир Путин открыл пять новых молодежных центров в Нижегородской, Калининградской и Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и в Севастополе.