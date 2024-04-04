  • Новость часаНАТО приняло решение о создании миссии на Украине
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    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Теракт выявил у релокантов синдром Бовари

    Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов МОК дискредитировал себя окончательно

    Нам остается только принять то, с кем приходится иметь дело. Принять, что олимпийские принципы и хартия давно превратились в бессмысленные буквы, и начать восстанавливать то, что было разрушено.

    0 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему СССР был идеальной капстраной

    Корпорация СССР кончила, как и все другие корпорации. Но у нее были и хорошие времена. В какой-то период это была величайшая корпорация мира. СССР, начав концентрацию капитала раньше, чем Запад, использовал все плюсы суперкапитализма.

    19 комментариев
    4 апреля 2024, 18:46 • Новости дня

    Голикова рассказала о разработке Стратегии реализации молодежной политики

    Tекст: Дарья Григоренко

    На совещании президента РФ Владимира Путина с правительством вице-премьер Татьяна Голикова представила проект Стратегии реализации молодежной политики до 2030 года.

    Голикова рассказала об основных достижениях, отметив, что уровень безработицы среди молодежи сократился с 6,8% в 2019 году до 5,1% в 2023 году. По ее словам, доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, за пять лет увеличилась с 64% до 81%, доля испытывающих чувство гордости за Россию возросла с 58% до 92%, а также доля молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые не учатся и не работают, сократилась до 8,7%, передает ТАСС.

    Она добавила, что целью стратегии до 2030 года является создание условий для самореализации молодежи и ее участия в жизни общества. Голикова уточнила, что в нацпроект будут внесены все ключевые меры поддержки молодых людей, он будет направлен в том числе на создание условий для самореализации молодежи, кадровых и социальных лифтов.

    По словам Голиковой, нацпроект «Молодежь и дети» включит в себя все ключевые меры поддержки молодых людей. Также, по ее мнению, сюда же войдут мероприятия по развитию современной инфраструктуры для детей и молодежи – это молодежные центры, капитальные ремонты школ, точечное строительство школ там, где это необходимо, а это примерно 150 школ, также будет обновлена материально-техническая база педагогических вузов.

    Ранее Голикова сообщила, что все новые российские нацпроекты планируется запустить с 1 января 2025 года, кроме нацпроекта «Молодежь России».

    В четверг президент России Владимир Путин открыл пять новых молодежных центров в Нижегородской, Калининградской и Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и в Севастополе.

    4 апреля 2024, 08:27 • Новости дня
    В ВСУ заявили, что истребители F-16 «уже не нужны»

    Politico: ВСУ уже не нужны истребители F-16

    В ВСУ заявили, что истребители F-16 «уже не нужны»
    @ Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Истребители F-16 производства США, которые Киев просил у Запада, уже не актуальны для нужд украинской армии в 2024 году, заявил газете Politico высокопоставленный офицер ВСУ.

    По его словам, Украине часто не передают оружие вовремя, а когда оно все же попадает в страну, оно уже «неактуально». F-16, по мнению военного, были бы востребованы в 2023 году, но сейчас они не подходят, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО.

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    4 апреля 2024, 11:12 • Новости дня
    Лазарева заявила о радости после украинских ударов по городам России
    Лазарева заявила о радости после украинских ударов по городам России
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом), покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине, заявила, что всякий раз, когда появляется новость об атаке украинским беспилотником на российские города, в глубине души она испытывает радость.

    «Это ужасно, но я радуюсь», – приводит ее слова канал «360».

    Ранее Лазарева в интернет-эфире с певицей Лаймой Вайкуле пожаловалась на то, что российские зрители, которые некогда аплодировали на концертах, разлюбили ее.

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    3 апреля 2024, 20:48 • Новости дня
    В «Яндексе» объяснили депрессивный ответ «Алисы» про героиню «Маши и медведя»
    В «Яндексе» объяснили депрессивный ответ «Алисы» про героиню «Маши и медведя»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    «Яндекс» исправил некорректный ответ умной колонки «Алиса» на вопрос о героине мультфильма «Маша и медведь».

    В «Яндексе» заявили, что такой ответ был единичным случаем и сейчас колонка так не отвечает, передает РИА «Новости».

    Там также отметили, что «Алиса» регулярно обучается и старается подбирать подходящие фразы для диалога. «Для части вопросов, на которые Алиса не может ответить сама, она берет информацию из открытых источников», – добавили в компании.

    Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина ранее выразила беспокойство по поводу бесконтрольного влияния на детей информационных технологий. Она привела ответ «Алисы» в пример того, как некорректная информация может негативно влиять на детей.

    Напомним, «Алиса» на вопрос ребенка о том, почему Маша живет одна, отвечала, что «она всего лишь призрак убитой девочки и именно поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя потому, что он и лишил ее жизни».

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    3 апреля 2024, 19:56 • Новости дня
    Стало известно содержание телефонного разговора министров обороны России и Франции

    Министр обороны Франции Лекорню осудил теракт в Подмосковье в разговоре с Шойгу

    Стало известно содержание телефонного разговора министров обороны России и Франции
    @ EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу, заявление об этом распространило французское оборонное ведомство.

    Лекорню решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле», а также выразил солидарность близким погибших, передает ТАСС.

    Он подтвердил готовность Франции сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и поддержал двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.

    Ранее Национальное собрание Франции почтило минутой молчания память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

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    4 апреля 2024, 10:03 • Новости дня
    Захарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе

    Спикер МИД Захарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе

    Захарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Коллективный Запад придумал новый тренд – игру в слова, в связи с чем придется использовать натовский «словарь абсурда», чтобы перевести на нормальный язык итоги саммита в Брюсселе 21 марта, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что одним из кричащих примеров стал пресс-релиз по итогам прошедшего 21 марта в Брюсселе саммита по ядерной энергетике, который был охарактеризован как исторический, глобальный и исключительный – как и «все, что происходит под их руководством».

    Дипломат отметила, что по итогу на саммите о ядерной энергетике отсутствовали ключевые государства Евразии, занимающиеся мирным атомом на глобальном уровне, включая Россию и Иран.

    По словам Захаровой, эксперты увидели провал «исторического саммита». Особенно с учетом того, что до форума был анонсирован «глобальный» документ – Совместная декларация, который по факту оказался пшиком.

    «Пресс-релиз ни о какой декларации не упоминает, видимо, ее просто не существует», – заключила она.

    Ранее Захарова указывала на деградацию руководства Совета Европы.

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    3 апреля 2024, 23:07 • Новости дня
    Министр обороны Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»

    Министр обороны Франции по телефону пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»

    Министр обороны Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к атаке на «Крокус»
    @ Frederic Kern/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе телефонного разговора с Сергеем Шойгу глава министерства Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню пытался убедить российского министра в непричастности Киева и Запада к атаке на «Крокус сити холл», сообщает Минобороны России.

    «Настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ (устаревшее название ИГ, запрещенной в России террористической организации)», – приводит ТАСС сообщение российского оборонного ведомства.

    В то же время Шойгу выразил надежду, что что за терактом в «Крокус сити холле» не стоят французские спецслужбы.

    «Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», – отметил Шойгу в ходе беседы.

    Ранее сообщалось, 3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу с Лекорню.

    Лекорню решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле», а также выразил соболезнования близким погибших.

    Он подтвердил готовность Франции сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом и поддержал двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия этой угрозе.

    За несколько дней до разговора с Шойгу Лекорню заявил, что Франция поставит Украине сотни старых бронетранспортеров VAB и ракеты Aster 30 в рамках нового пакета помощи.

    По его словам, ВСУ нужны французские бронированные машины переднего края (VAB), которые будут способствовать мобильности войск. При этом во французских войсках эти машины, возраст которых превысил 40 лет, будут заменяться бронемашинами нового поколения Griffon.

    Париж также поставит новую партию ракет Aster 30 для системы «земля-воздух» SAMP/T MAMBA, сообщил французский министр.

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    4 апреля 2024, 10:59 • Новости дня
    Экс-глава отдела полиции Коммунарки задержан в Москве

    Экс-глава отдела полиции Коммунарки Андрей Тургенев задержан в Москве

    Экс-глава отдела полиции Коммунарки задержан в Москве
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве задержан бывший глава ОВД «Коммунарский» полковник Андрей Тургенев.

    По информации близкого к МВД источника, Тургенева подозревают в организации незаконной миграции, передает РБК со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Как прокомментировали газете ВЗГЛЯД в ГУ МВД России по Москве, в настоящее время начальник МО МВД России «Коммунарский» уволен из органов внутренних дел. В отношении действующего сотрудника проводится служебная проверка, он отстранен от исполнения обязанностей.

    Уточняется, что при подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.

    Летом 2023 года московские следователи задержали семь участников преступной группы, которых обвиняют в организации незаконной миграции граждан Украины на территорию России.

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    3 апреля 2024, 21:50 • Новости дня
    Актер Аверин рассказал, почему никогда не уедет из России

    Актер Аверин заявил, что никогда не уедет из России

    Актер Аверин рассказал, почему никогда не уедет из России
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский актер Максим Аверин признался, что не представляет жизнь за границей, поэтому не станет уезжать из России.

    Во время съемок сериала «Склифосовский» в Кисловодске актера спросили, мог бы он по завершении карьеры переехать жить в этот город или куда-то за границу, на что он ответил, что не может представить себе жизнь за рубежом, передает «Комсомольская правда».

    «Я играю, дышу, говорю на русском языке. Я не представляю себе жизни без своей страны. Не потому, что сейчас все кидаются говорить, какие они русские. Но тем не менее я по-другому жить не могу, не смогу думать и чувствовать на другом языке», – сказал он.

    Ранее Аверин призвал не вырезать из фильмов уехавших из России артистов.

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    3 апреля 2024, 22:01 • Новости дня
    Херш: Американская разведка не знала, что именно «Крокус» станет местом совершения теракта
    Херш: Американская разведка не знала, что именно «Крокус» станет местом совершения теракта
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская разведка заранее не знала, что террористы планировали напасть именно на «Крокус Сити Холл», заявил журналист Сеймур Херш со ссылкой на информированные источники.

    Он отметил, что в предупреждении США России говорилось о месте «публичного скопления», передает РИА «Новости».

    Ранее Washington Post сообщала, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» за две недели. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе».

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    4 апреля 2024, 09:25 • Новости дня
    Грушко: Базы НАТО на Украине будут гореть

    Грушко: Базы НАТО в случае их появления на Украине будут законной целью для ВС России

    Грушко: Базы НАТО на Украине будут гореть
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель главы МИД Александр Грушко заявил, что базы НАТО на территории Украины станут законной целью для России.

    В интервью RT дипломат подчеркнул, что подобные объекты будут уничтожены, как это произошло с Яворовским полигоном. Он напомнил, что на территории Украины НАТО уже тренировало войска, что является «абсолютно законной целью» для России.

    «Гореть будут эти базы», – пообещал Грушко.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что авантюрные действия стран НАТО, даже одной или двух из них, могут привести к выходу украинского кризиса за рамки регионального конфликта, ситуация при таком сценарии приобретет совершенно иной масштаб.

    Коментарии (18)
    4 апреля 2024, 15:48 • Новости дня
    ФСБ задержала пособников теракта в «Крокусе» в Москве, Екатеринбурге и Омске
    ФСБ задержала пособников теракта в «Крокусе» в Москве, Екатеринбурге и Омске
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ФСБ провела задержания в трех российских городах подозреваемых в пособничестве террористическому акту в «Крокус Сити Холле», сообщили в Центре общественных связей ведомства.

    В Москве, Екатеринбурге и Омске задержаны россиянин и два иностранца, все выходцы из Средней Азии, указало ведомство, передает ТАСС.

    Их подозревают в причастности к теракту в «Крокусе».

    Двое задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте. Третий непосредственно участвовал в вербовке пособников атаки и финансировании ее исполнителей.

    До этого один из задержанных в Дагестане признал, что снабжал оружием напавших на «Крокус».

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    4 апреля 2024, 11:53 • Новости дня
    В Первоуральске разгорелся скандал из-за группового секса подростков с 11-летней школьницей

    Tекст: Ольга Никитина

    В скандале из-за видео с групповым сексом оказалась замешана 11-летняя школьница из Первоуральска Свердловской области, которая, по утверждению местных СМИ, якобы сама писала мальчикам и предлагала им интимную близость.

    В телефоне пятиклассницы обнаружили десятки переписок с ее возможными половыми партнерами, сообщает портал E1.

    Напомним, в марте стало известно о возбуждении уголовного дела из-за снятого на видео группового секса с 11-летней девочкой. Школьникам в Первоуральске, причастным к этому, грозит колония по статье об изнасиловании, пишет «Лента.ру».

    По информации СМИ, девочка сама приглашала мальчиков к себе и инициировала секс, чтобы поздравить их с Днем защитника Отечества.

    Источник издания E1 утверждает, что у пятиклассницы был партнер, с которым она занималась сексом «уже 15 раз». При этом возраст мальчика не уточняется. Источник утверждает, что секс происходил по согласию со стороны девочки. Иногда половой акт происходил в подъезде, несмотря на то, что мама запретила ей выходить гулять, говорится в публикации.

    Житель Первоуральска рассказал изданию, что девочка «сама писала всем мальчикам и предлагала переспать». Причем, как утверждает источник, девочка писала «не намеками, а напрямую предлагала». При этом переписка, по его словам, не сохранилась. «Этой девочке надо лечить голову», – сказал житель Первоуральска.

    Утверждается также, что в телефоне у пятиклассницы нашли переписку еще со множеством мальчиков, из которой следует, что они были половыми партнерами 11-летней девочки. Источник Е1 не исключил, что и в отношении этих молодых людей будет заведено уголовное дело.

    Источник добавляет, что общественность слабо верит в версию, что пятиклассницу изнасиловали.

    Родственница пятиклассницы настаивает на том, что девочку совратили, и пообещала, что в ситуации будут разбираться, чтобы понять, кто «довел ситуацию до таких извращений, какой именно мальчик». «Девочка самостоятельно до такого бы не додумалась, ее явно спровоцировали к таким мыслям и действиям», – подчеркивает родственница пятиклассницы.

    Напомним, групповой секс, ставший причиной скандала в городе, произошел накануне 23 февраля. По разным данным, парней было двое или трое. 14-летние подростки сняли процесс на видео, чтобы «похвастаться сверстникам». Когда ролики в телефоне увидела мать одного из восьмиклассников, она обратилась в полицию с требованием наказать девочку за совращение ее сына.

    Полицейские провели беседу со всеми участниками истории, СК позднее открыл уголовное дело. Мальчикам грозит до шести лет колонии – максимальный срок наказания для подростков в возрасте от 14 до 16 лет.

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    4 апреля 2024, 18:06 • Новости дня
    НАТО приняло решение о создании миссии на Украине

    Сикорский: НАТО приняло решение о создании миссии на Украине

    НАТО приняло решение о создании миссии на Украине
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны – члены Североатлантического альянса приняли решение по вопросу создания миссии на Украине, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    По словам Сикорского, это не означает, что НАТО вступит в конфликт напрямую, передает РИА «Новости».

    Миссия позволит задействовать «координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом», пояснил он. В частности, это даст возможность большему числу украинских военных проходить обучение в Польше, сказал министр.

    Ранее Кремль предупредил о непоправимых последствиях отправки западных военных на Украину.

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    4 апреля 2024, 16:50 • Новости дня
    Олланд призвал Париж прекратить контактировать с Россией

    Экс-президент Франции Олланд призвал Париж прекратить контактировать с Россией

    Олланд призвал Париж прекратить контактировать с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Парижу после заявлений Министерства обороны России нужно прекратить контакты с Москвой, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд в эфире France Inter.

    Он отметил, что Россия даже допускает, что Париж мог поддерживать теракты в Москве. «Моя рекомендация: никаких контактов с Россией», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорню. В Минобороны России заявили, что Лекорню пытался убедить Шойгу в непричастности Киева и Запада к атаке на «Крокус Сити Холл».

    Коментарии (24)
    3 апреля 2024, 21:05 • Новости дня
    Место сборки украинских беспилотников под Харьковом попало под ракетный удар

    Место сборки и хранения БПЛА ВСУ под Харьковом попало под ракетный удар

    Место сборки украинских беспилотников под Харьковом попало под ракетный удар
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская ракета поразила место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, пораженная цель находится в районе Мерефянского механического завода недалеко от Харькова, передает ТАСС.

    На прошлой неделе российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ.

    Коментарии (7)
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