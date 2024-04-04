Путин открыл пять новых молодежных центров в регионах

Tекст: Вера Басилая

Круглогодичный молодежный образовательный центр «ГосСтарт» при Корпоративном университете правительства Нижегородской области будет заниматься работой по направлению «государственное и муниципальное управление». Он рассчитан на обучение 220 человек, в деятельности центра будут участвовать 3 тыс. человек, передает ТАСС.

Молодежный образовательный центр по молодежному туризму в Салехарде будет функционировать при координации Департамента молодежной политики ЯНАО на площадках Арт-резиденции «Полярис», а также пространства Ямальского многопрофильного колледжа. Центр рассчитан на 200 человек.

Образовательный центр «Шум» для медиасообществ Калининградской области будет работать на базе ГАУ «Центр молодежи», инфраструктура будет развиваться в Светлогорском городском округе, стационарные объекты будут простроены до 2028 года, пока на первом этапе будут использованы некапитальные модульные строения. Вначале здесь будут обучаться 150 человек, а с августа – до 350 человек.

Образовательный центр Сахалинской области на базе двух корпусов ГАУ СО «Агентство по развитию человеческого капитала» будет заниматься направлением «карьера». Пропускная способность центра – 150 человек единовременно.

Пятым центром, открытым Путиным, стал круглогодичный молодежный образовательный центр «Истоки» на площадке Севастопольской детской школы искусств на территории древнего Херсонеса.

Помимо этого, в систему неформального образования, обеспечивающую развитие профессиональных компетенций, также вошли центры в Хабаровском крае («предпринимательство»), ХМАО – Югре («общественные инициативы, развитие гражданского общества и добровольчества»), Липецкой области («технологии»), Ростовской области («сельская молодежь»), Ленинградской области («безопасность и профилактика»), Камчатском крае («экология»), Красноярском крае («спорт и здоровье»).



