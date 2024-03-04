Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».6 комментариев
Голикова назвала сроки запусков новых нацпроектов
Все новые российские нацпроекты планируется запустить с 1 января 2025 года, кроме проекта «Молодежь России», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Это все планы (на запуск новых нацпроектов – прим. ВЗГЛЯД) с 1 января 2025 года за исключением одного национального проекта «Молодежь России», который мы должны запустить в этом году. Потому что он будет, по сути, механизмом сопровождения принимаемой нами сейчас, находящейся в высокой степени готовности, новой стратегии молодежной политики, которую мы делаем по поручению главы государства. А это, по сути, инструмент реализации», – цитирует Голикову РИА «Новости».
Она добавила, что, скорее всего, нацпроект «Молодежь России» начнут реализовывать во второй половине этого года. Вице-премьер отметила, что все национальные проекты, которые сейчас реализуются во всех сферах, так или иначе будут подстраиваться под новые приоритеты, которые объявлены президентом с 2025 года.
Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 29 февраля, анонсировал запуск пяти новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных».