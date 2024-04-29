29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
Член королевской семьи Британии впервые с начала СВО прибыл на Украину
Жена британского принца Эдварда Софи встретилась в Киеве с Зеленским
В Киев прибыла герцогиня Эдинбургская Софи, это первое посещение Украины представителем британской королевской семьи после начала российской специальной военной операции, сообщил Букингемский дворец.
Герцогиня передала президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от короля Карла III. Визит инициирован МИД Великобритании. Софи – супруга принца Эдварда, младшего сына покойной королевы Елизаветы II и принца Филиппа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Напомним, британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что его страна продолжит оказывать поддержку Киеву в сфере безопасности до конца десятилетия. Также Сунак заявил, что Великобритания переводит свою экономику на военные рельсы.