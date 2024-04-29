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    Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

    13 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева На «передке» есть только сейчас

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

    15 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Прекращение транзита газа через Украину на руку России

    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

    15 комментариев
    29 апреля 2024, 06:58 • Новости дня

    Минобороны КНДР осудило поставки США ракет ATACMS Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны КНДР осудило решение США о поставке Украине ракет ATACMS, назвав это «опрометчивым выбором».

    «Поставляемые США дальнобойные ракеты ни в коем случае не изменят ситуацию в войне, а только внушат безрассудную конфронтационную истерику правительству Зеленского», – приводит РИА «Новости» заявление северокорейского ведомства.

    В Минобороны КНДР считают, что поставки ATACMS сделают ситуацию более «небезопасной» для самих США.

    «Никакими сверхсовременными вооружениями, никакой военной помощью США не победят героическую армию и народ России», – подчеркнули в ведомстве.

    Газета New York Times сообщила, что Украина сможет использовать ракеты ATACMS для ударов по Крыму.

    Ранее сообщалось, что российские ПВО за сутки уничтожили пять ракет ATACMS и 46 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    27 апреля 2024, 14:14 • Новости дня
    Эксперты объяснили, как хуситы сбивают американские беспилотники MQ-9 Reaper
    Эксперты объяснили, как хуситы сбивают американские беспилотники MQ-9 Reaper
    @ Master Sgt. Robert W. Valenca/U.S. Air Force

    Tекст: Анастасия Куликова

    Боевики «Ансар Аллах» уже не в первый раз сбивают MQ-9 Reaper. Главная уязвимость этих американских дронов – их заметность для систем ПВО, сказали газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее стало известно о сбитии хуситами очередного MQ-9 Reaper.

    «Американский беспилотник MQ-9 Reaper – весьма серьезный аппарат с большими возможностями. Он имеет очень хорошую оптику с внушительной дальностью обнаружения, а также средства радиоэлектронной разведки. Кроме того, зачастую на дрон устанавливаются радиолокационные станции бокового обзора. Все это обеспечивает комплексную и весьма эффективную разведку», – говорит военный эксперт Максим Климов.

    Впрочем, Reaper также способен наносить удары по наземным целям, но только в условиях практически полного отсутствия противовоздушной обороны, добавил он. Собеседник объясняет: главная уязвимость аппаратов – их достаточно высокая заметность. «Дрон является простой аэродинамической целью. В зоне действия ПВО он не выживет», – уточнил аналитик.

    В то же время Климов не исключает, что в операции против Reaper хуситы задействовали двухступенчатый беспилотник, вторая ступень которого представляет зенитную ракету. Он напомнил, что это не первый случай, когда боевики «Ансар Аллах» смогли сбить американский дрон. «С этим их можно только поздравить», – подчеркнул спикер.

    В данном контексте военный эксперт напомнил, что цена одного Reaper составляет примерно 30 млн долларов. «Более того, к этому нужно прибавить стоимость эксплуатации. Для американцев потерять дорогую матчасть, а не личный состав – более приемлемый вариант. Ведь беспилотники выполняют задачи, которые находятся в зоне повышенного риска, потери неминуемы», – считает Климов.

    Помимо Йемена, MQ-9 сбивали в Ливии и Сирии, указал аналитик. Кроме того, был случай, когда американский беспилотник упал в Черном море в результате инцидента с российскими истребителями Су-27 в марте 2023 года. «Тогда аппарат вел разведку. Эта деятельность продолжается сейчас как в Черном, так и в Красном морях», – сказал военный эксперт.

    Однако у России не получится перенять опыт хуситов в борьбе с Reaper. «Дело в том, что боевики «Ансар Аллах» зачастую действуют вне правового поля», – пояснил собеседник. Климов указал: американские разведывательные аппараты в Черном море летают над международными водами, их уничтожение приведет к неблагоприятным для Москвы международным последствиям.

    Об уязвимости разведывательно-ударных беспилотников Reaper говорит и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. «Это достаточно крупные, хорошо видимые для радиолокационных средств обнаружения аппараты. При этом они малоскоростные и неманевренные. Совокупность этих факторов делает их несложными целями для средств ПВО», – указал он.

    Собеседник напомнил, что БПЛА Reaper использовались американскими военными в ходе всех конфликтов последних почти двух десятков лет, а также применялись в отдельных операциях ЦРУ. «Как правило, использовался полный функционал: ведение длительной разведки над заданным районом, выявление целей и их поражение бортовым вооружением», – уточнил специалист.

    Сейчас США также используют Reaper в числе прочих пилотируемых и беспилотных средств разведки вблизи наших границ на Черном море, добавил Федутинов. «В данном случае они применяются в исключительно разведывательном варианте. Тем не менее их использование, очевидно, связано с решением Украины собственных военных задач. Информационное обеспечение всех ударов по территории Крыма производится с непосредственным участием США и ряда стран НАТО. В этом вопросе они буквально балансируют на грани casus belli», – подчеркнул он.

    «К сожалению, мы на подобное участие этих стран в конфликте отвечаем главным образом дипломатически», – считает спикер. Федутинов в этой связи вспомнил события, повлекшие потерю одного из Reaper над акваторией Черного моря. «Это привело к тому, что США пересмотрели зоны патрулирования этих дронов, несколько отодвинув их от наших границ. Сейчас все возвращается обратно. Чтобы память наших визави не подводила, необходимо, чтобы такие вещи повторялись чаще», – заключил эксперт.

    Ранее йеменские хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщили представители движения «Ансар Алла». Цель была поражена в воздушном пространстве провинции Саада. Кроме того, с помощью противокорабельных ракет им удалось нанести удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star.

    С осени прошлого года Штаты потеряли уже третий БПЛА над Йеменом. Издание CBS News пишет, что стоимость одного экземпляра равна примерно 30 млн долларов. Подчеркивается, что американские дроны, базирующиеся в регионе, призваны защищать международную торговлю в акватории Красного моря.

    Так, MQ-9 Reaper был уничтожен хуситами в ноябре. Тогда представитель движения Яхья Сариа сообщил, что силами ПВО удалось сбить беспилотник Штатов, «осуществлявший враждебные разведывательные действия» над территориальными водами страны для «поддержки израильского режима».

    В феврале заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что хуситы сбили второй дрон. По ее словам, ликвидация аппарата происходила с помощью ракеты класса «земля-воздух». Обломки БПЛА Штатам обнаружить не удалось. Между тем, по данным открытых источников, всего йеменским повстанцам начиная с 2019 года удалось сбить четыре MQ-9 Reaper.

    Напомним, американский аппарат является модульным разведывательно-ударным дроном, разработанным компанией General Atomics Aeronautical Systems. В настоящий момент БПЛА стоит на вооружении в ВВС США, Британии, Италии, Турции и Франции. Первый экспериментальный полет состоялся в 2001 году.

    MQ-9 Reaper создавался на основе MQ-1 Predator. От предшественника он отличается большей скоростью. Турбовинтовой двигатель позволяет дрону преодолевать 400 км/ч. Максимальная высота движения – 15 тыс. метров. Наибольшая продолжительность непрерывного полета – 24 часа.

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    27 апреля 2024, 22:57 • Новости дня
    Макрон порассуждал о применении ядерного оружия

    Макрон призвал к дискуссии о будущем европейской обороны, включая ядерное оружие

    Макрон порассуждал о применении ядерного оружия
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за начало дискуссии о будущем европейской обороны, включая ядерное оружие. Об этом он заявил в беседе с французской молодежью.

    «Нужно обсудить все это и понять, что нас действительно защищает», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на эльзасский новостной портал DNA.

    Макрон напомнил, что французская военная доктрина допускает применение ядерного оружия в тех случаях, когда существуют угрозы жизненно важным интересам страны. При этом он подчеркнул, что оценка этих интересов происходит с точки зрения обороны всей Европы, поэтому нужно обсудить противоракетную оборону, оружие большой дальности и ядерное оружие для стран, которые «им обладают или имеют на своей территории американские ядерные вооружения».

    «Франция сохранит специфику своей доктрины, но готова содействовать в большей мере европейской обороне», – подчеркнул французский лидер.


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    26 апреля 2024, 11:45 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил отвод ВСУ танков Abrams с линии фронта

    Военный эксперт Бартош: Российские дроны не единственная причина отвода ВСУ танков Abrams

    Военный эксперт объяснил отвод ВСУ танков Abrams с линии фронта
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Есть несколько причин, почему ВСУ были вынуждены отвести танки Abrams с линии фронта. Одна из них действительно заключается в эффективности российских дронов против бронированной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош.

    «Российские дроны стали серьезной угрозой для бронетехники противника. Если говорить о танках Abrams, то больше всего проблем им создают «Ланцеты». За время спецоперации они продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с бронированными целями. Так как аппарат работает в паре с дроном-разведчиком, беспилотник способен сначала выявить цель, а затем нанести удар аккурат в уязвимое место танка», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.  

    Впрочем, по мнению собеседника, российские дроны хотя и являются основной причиной отвода Abrams, есть еще несколько немаловажных аспектов. Эксперт допускает, что решение было принято также из-за складывающегося не в пользу ВСУ положения на поле боя. «В Вашингтоне начинают понимать, что украинская армия терпит поражение, поэтому использование Abrams становится нерациональным. Пентагон попросту опасается, что кадры с горящей американской техникой, которую они представляют как неуязвимую, нанесут существенный ущерб коммерческим интересам США», – уточнил Бартош.

    Кроме того, ВСУ могут на время спрятать танки в расчете на то, что ими можно будет воспользоваться при отражении полномасштабного наступления ВС России, добавил спикер. По словам Бартоша, противник опасается продвижения российских военных в районе Одессы и Харькова. «Однако если события будут развиваться по этому сценарию, Abrams вряд ли помогут ВСУ. Как показали предыдущие месяцы, мы успешно уничтожаем эту технику», – подчеркнул военный эксперт.

    Существует и третья причина отвода танков. Собеседник не исключает, что в Пентагоне решили продумать более надежную систему защиты от дронов. «Установить ее в полевых условиях на Abrams сложно, поэтому, возможно, бронетехнику оснастят дополнительной защитой где-то в тылу», – пояснил он. При этом ранее противник не прибегал к сооружению тех навесов, которые российские танкисты делают для наших танков. Бартош напоминает, что до определенного момента на Западе высмеивали наши конструкции, получившие прозвище «мангал».

    «Возможно, эффективность дронов против бронетехники заставила их изменить мнение по этому вопросу. Если раньше они считали защитные конструкции малоэффективным средством и не хотели демонстрировать свою слабость перед возможными атаками беспилотников, то теперь они начнут копировать российский опыт», – считает аналитик.

    Ранее стало известно, что ВСУ отвели от линии соприкосновения предоставленные США танки Abrams. По информации Associated Press, одной из причин такого решения стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику. AP отмечает, что на брифинге 25 апреля высокопоставленный представитель Пентагона заявил – распространение беспилотников в зоне боевых действий на Украине означает, что «нет открытой местности, по которой вы могли бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженными».

    Зампредседателя американского Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди подтвердил отвод Abrams от линии соприкосновения, добавив, что США вместе с украинской стороной будут работать над тем, чтобы изменить тактику.

    Позднее в Киеве также признались в выводе Abrams с поля боя. Как заявил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский, украинские военные перестали использовать на передовой американские танки из-за уязвимости перед российскими беспилотниками. «Изменился характер войны, бронетехника ценой в миллионы становится легкой добычей дрона за несколько тысяч долларов, это очевидно», – отметил он.

    До этого газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

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    28 апреля 2024, 06:04 • Новости дня
    Днепровскую флотилию оснастят вертолетами и подразделениями береговых войск

    В состав возрождаемой Днепровской флотилии войдут подразделения береговых войск ВМФ России и вертолеты

    Днепровскую флотилию оснастят вертолетами и подразделениями береговых войск
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Возрождаемая Днепровская военная флотилия будет оснащена вертолетами в десантно-штурмовом оснащении. В ее состав также войдут отдельный батальон морской пехоты и береговой ракетный дивизион, которые создаются на базе береговых войск Каспийской флотилии, а также Черноморского и Балтийского флотов, сообщили в силовых структурах Крыма.

    «Процесс формирования Днепровской флотилии запущен с начала этого года», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в крымских силовых структурах.

    По его словам, в приоритетном порядке решается вопрос с обеспечением флотилии вертолетами.

    Отмечается, что в ближайшие месяцы новое оперативное объединение примет подразделения вместе с вооружением и техникой. ТАСС подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

    20 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о формировании Днепровской военной флотилии.

    По словам бывшего начальника Главного штаба ВМФ РФ адмирала Виктора Кравченко, в состав флотилии должны войти бригада малых ракетных кораблей, артиллерийские и ракетные катера, речные тральщики, подразделения морской пехоты, береговые ракетные и артиллерийские части. Главной задачей флотилии станет обеспечение форсирования Днепра во взаимодействии с силами Сухопутных войск и Черноморского флота.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что к сражению за Днепр готовится новая флотилия.

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    28 апреля 2024, 07:34 • Новости дня
    Российские ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над четырьмя регионами

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства противовоздушной обороны России за минувшую ночь уничтожили 17 украинских беспилотников самолетного типа над территорией четырех регионов, сообщает Минобороны России.

    «Пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    Больше всего дронов – девять – было сбито над Брянской областью.

    В Курской области уничтожены три беспилотника, в Белгородской и Калужской – по два и три соответственно.

    По информации Минобороны, пострадавших и разрушений нет.

    Ранее сообщалось, что уничтожили над Брянской областью в общей сложности 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытавшихся атаковать территорию. Четыре БПЛА были уничтожены над Севским районом, над которым ранее были дважды сбиты по два дрона.

    Еще три беспилотника были сбиты над Выгоничским районом, один – над Трубчевским и один – над Стародубским муниципальным округом.

    Во всех случаях пострадавших и разрушений нет.

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    28 апреля 2024, 22:44 • Новости дня
    Россиянин задержан по подозрению в убийстве двух украинских военных в Германии

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое граждан Украины, являющихся военнослужащими, были убиты в городе Мурнау, Германия. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин Российской Федерации.

    Тела мужчин с колото-резаными ранениями были обнаружены в субботу вечером вблизи торгового центра, сообщает РИА «Новости».

    По данным местных правоохранительных органов, один из пострадавших скончался на месте происшествия, второй – позднее в больнице.

    Украинское Министерство иностранных дел подтвердило, что погибшие являлись военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии.

    В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего. Украинские консулы устанавливают личности погибших и оказывают содействие их семьям.

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    27 апреля 2024, 22:31 • Новости дня
    Осужденный в Киргизии участник СВО запросил временное убежище в России

    Осужденный в Киргизии участник СВО подал документа на получение в России временного убежища

    Tекст: Денис Тельманов

    Участник специальной военной операции (СВО) Аскар Кубанычбек уулу, гражданин Киргизии, получивший условный срок на родине за наемничество, может получить временное убежище в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «18 апреля у Аскара приняты документы для предоставления временного убежища на территории Российской Федерации», – написала Волк в своем Telegram-канале.

    Она также отметила, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о предоставлении Кубанычбек уулу российского гражданства.

    Напомним, летом 2022 года Кубанычбек уулу вступил в вооруженные силы Луганской Народной Республики (ЛНР), которая на тот момент не являлась частью России. По версии следствия, он участвовал в разведывательных операциях и занимался материально-техническим обеспечением войск.

    В ноябре 2022 года он вернулся в Бишкек, где был задержан и осужден за наемничество.

    В августе 2023 года Верховный суд Киргизии отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

    МИД России сообщил, что работает над вопросом выдачи Кубанычбек уулу российского паспорта.

    Ранее сообщалось, что сербскому добровольцу Александру Йокичу, который участвовал в СВО на стороне России, грозит депортация на родину, где ему может грозить до 25 лет тюрьмы по статье «наемничество».

    Йокич принимал участие в освобождении Мариуполя и сражался на Угледарском направлении, где получил ранение.

    Он четырежды пытался получить российское гражданство, но ему отказывали из-за того, что он подписал контракт с ДНР, а не с Минобороны.

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    28 апреля 2024, 03:08 • Новости дня
    В России разработали беспилотник-«утку» с улучшенными характеристиками

    В России разработали новый беспилотник-«утку» с улучшенными характеристиками

    Tекст: Денис Тельманов

    НПО машиностроения получило патент на новый беспилотный летательный аппарат с турбореактивным двигателем. Отличительной особенностью БПЛА является аэродинамическая схема «утка» и улучшенные летные характеристики.

    Целью разработки является создание беспилотника, превосходящего аналоги по своим возможностям, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что новый аппарат оснащен центральным грузовым отсеком, крылом сложной формы и V-образным хвостовым оперением.

    Интегральная компоновка и особая форма крыла позволят беспилотнику достигать высокой маневренности и эффективно выполнять задачи в условиях противодействия ПВО и истребителей-перехватчиков, подчеркивается в сообщении.

    НПО машиностроения также рассматривает проект по созданию малозаметных ударных БПЛА с реактивным двигателем. По мнению специалистов, такие беспилотники смогут выполнять функции штурмовой, бомбардировочной и истребительной авиации, обладая при этом меньшей стоимостью изготовления и обслуживания.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Минобороны будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботизированных комплексов, который объединит предприятия, лаборатории и конструкторские бюро по разработке и производству оружия.

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    29 апреля 2024, 01:43 • Новости дня
    Шойгу наградил отличившиеся в спецоперации воинские части

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны России Сергей Шойгу направил поздравительные телеграммы воинским частям и соединениям, отличившимся в ходе специальной военной операции, сообщили в российском военном ведомстве.

    Орденом Суворова награждены 11-я отдельная гвардейская инженерная Кингисеппская бригада и 90-я зенитная ракетная бригада, передает ТАСС.

    По словам Шойгу, военнослужащие этих подразделений проявили мужество и отвагу при выполнении боевых задач на лисичанском, соледаро-бахмутском, авдеевском, запорожском, каховском и херсонском направлениях.

    50-я отдельная железнодорожная бригада удостоена ордена Кутузова за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие показатели в боевой подготовке. В настоящее время бригада выполняет задачи по материально-техническому обеспечению группировки войск «Восток» и охране государственной границы на территории Брянской области.

    Орденом Кутузова также награжден 56-й гвардейский десантно-штурмовой Донской казачий полк. Бойцы полка проявили мужество и героизм в ходе боевых действий на херсонском и ореховском направлениях.

    В Минобороны отметили, что сотни военнослужащих из награжденных подразделений представлены к государственным наградам.

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    28 апреля 2024, 05:12 • Новости дня
    Ракетчики Балтфлота поразили морскую цель из БРК «Бал»
    Ракетчики Балтфлота поразили морскую цель из БРК «Бал»
    @ Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчет берегового ракетного комплекса «Бал» Балтийского флота в ходе учений выполнил успешную боевую стрельбу по морской цели. Об этом сообщает Министерство обороны России.

    «По замыслу мероприятия дивизион БРК «Бал», выполнявший задачи по предназначению в одном из позиционных районов Калининградской области, обнаружил корабль условного противника и взял цель на сопровождение», – приводит сообщение военного ведомства ТАСС.

    Отмечается, что в качестве корабля противника был задействован корабельный щит-мишень

    Стрельба велась со стартовой позиции на побережье Калининградской области.

    В ходе учения ракетчики совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район, провели развертывание комплекса и отработали алгоритм действий по обнаружению морских целей.

    Ранее сообщалось, что корвет «Бойкий» Балтфлота на учениях уничтожил подлодку и воздушные цели «противника».

    На учении на Балтике экипаж корвета «Бойкий» выполнил задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения и противолодочного вертолета Ка-27.

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    27 апреля 2024, 23:29 • Новости дня
    Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла попытку атаки украинского беспилотника в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

    По его словам, над Стародубским муниципальным округом был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

    Он также сообщил, что пострадавших и разрушений нет, а оперативные службы работают на месте.

    «Спасибо нашим подразделениям ПВО!» – добавил губернатор.

    Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по двум селам Брянской области, в результате повреждения получили машина, бульдозер и трактор.

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    28 апреля 2024, 07:57 • Новости дня
    ПВО сбила три беспилотника у нефтебазы в Калужской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы противовоздушной обороны сбили три беспилотника в районе нефтебазы города Людиново в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

    «Сегодня ночью в 03:40 в районе нефтебазы г. Людиново сбиты три БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что в настоящее время проводятся проверочные мероприятия.

    Ранее сообщалось, что российские ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над четырьмя регионами.

    Больше всего дронов – девять – было сбито над Брянской областью.

    В Курской области уничтожены три беспилотника, в Белгородской и Калужской – по два и три соответственно.

    Коментарии (0)
    28 апреля 2024, 03:56 • Новости дня
    В Брянской области сбили еще четыре беспилотника, общее количество достигло 13

    В Брянской области силы ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника, общее количество перехваченных дронов достигло 12

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО Министерства обороны России за последние пять часов уничтожили в общей сложности 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытавшихся атаковать территорию Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «Спасибо нашим защитникам!» – написал Богомаз в своем Telegram-канале, сообщая об очередной атаке.

    По данным главы региона, четыре БПЛА были уничтожены над Севским районом, над которым ранее были дважды сбиты по два дрона.

    Еще три беспилотника были сбиты над Выгоничским районом, один – над Трубчевским и один – над Стародубским муниципальным округом.

    Во всех случаях пострадавших и разрушений нет. Тем не менее, на местах происшествий работают оперативные службы.


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    27 апреля 2024, 08:40 • Новости дня
    «Высокоточные комплексы» досрочно поставили войскам снайперские винтовки МЦ-566

    «Высокоточные комплексы» досрочно поставили в ВС России партию снайперских винтовок МЦ-566

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно поставил в подразделения российских войск партию снайперских винтовок МЦ-566, сообщили в пресс-службе холдинга.

    Как говорится в сообщении, Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия досрочно отгрузило партию снайперских винтовок МЦ-566 в ВС России, передает ТАСС.

    В пресс-службе добавили, что самозарядные винтовки под патрон .308 Win отлично зарекомендовали себя в зоне СВО.

    МЦ-566 является полностью оригинальной разработкой, по показателю кучности винтовка является одной из лучших в России.

    Ранее гендиректор «Высокоточных комплексов» (входит в Ростех) Олег Рязанцев сообщил, что серийный морской ЗРК «Панцирь-М» в боевых условиях впервые успешно поразил крылатую ракету Storm Shadow.

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    26 апреля 2024, 09:59 • Новости дня
    Ростех начал поставки портативной РЛС для обнаружения дронов на сверхмалых высотах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Росэлектроника» осуществил первую поставку портативной многофункциональной радиолокационной станции (МРЛС), способную обнаруживать беспилотники, в том числе летящие на сверхмалых высотах или находящиеся в режиме зависания.

    Как говорится в сообщении госкорпорации, созданная на отечественной элементной базе инженерами Рыбинского завода приборостроения новая МРЛС, предназначена для радиолокационного обнаружения на расстоянии до 10 км, круглосуточно и в любых погодных условиях, идентификации и сопровождения наземных и водных объектов и способна замечать даже самые малозаметные дроны, передает ТАСС.

    В Ростехе добавили, что сейчас МРЛС проходит тестовую эксплуатацию на одном из защищенных объектов, до конца года планируется начатьа серийное производство изделия.

    Напомним, «Росэлектроника» за 2023 год произвела и поставила более 100 комплексов «Серп», которые эксплуатируются на объектах ТЭК и ВПК России.

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