ОДКБ сохранила обязательства перед Арменией, несмотря на ее ограниченное участие

Tекст: Денис Тельманов

«Армения действительно ограничила свое участие в работе ОДКБ, однако основные механизмы взаимодействия функционируют, работа по повестке организации продолжается. Все обязательства ОДКБ в отношении Армении сохраняются в полном соответствии с уставными целями и принципами организации», – отметил генсек в интервью «Известиям».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что на ОДКБ нельзя положиться и у него нет ответа на вопрос армянского общества, зачем оставаться в организации.

В последнее время Ереван неоднократно пропускал встречи в рамках ОДКБ. В частности, Пашинян не присутствовал на саммите ОДКБ в Минске в 2023 году, а также заявлял, что республика приостановила участие в этой организации.

Разногласия между Арменией и ОДКБ возникли на фоне конфликта в Нагорном Карабахе.