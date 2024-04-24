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ОДКБ сохранила обязательства перед Арменией, несмотря на ее ограниченное участие
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что организация продолжает выполнять свои обязательства по отношению к Армении в полном объеме, несмотря на решение Еревана ограничить участие в ее работе.
«Армения действительно ограничила свое участие в работе ОДКБ, однако основные механизмы взаимодействия функционируют, работа по повестке организации продолжается. Все обязательства ОДКБ в отношении Армении сохраняются в полном соответствии с уставными целями и принципами организации», – отметил генсек в интервью «Известиям».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что на ОДКБ нельзя положиться и у него нет ответа на вопрос армянского общества, зачем оставаться в организации.
В последнее время Ереван неоднократно пропускал встречи в рамках ОДКБ. В частности, Пашинян не присутствовал на саммите ОДКБ в Минске в 2023 году, а также заявлял, что республика приостановила участие в этой организации.
Разногласия между Арменией и ОДКБ возникли на фоне конфликта в Нагорном Карабахе.