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Польша временно прекратила таможенное оформление грузовиков с Украины
Таможенная служба Украины сообщила о приостановке оформления грузовиков Польшей
Польша до утра понедельника прекратила таможенное оформление грузовых автомобилей, которые везут груз с Украины, сообщила украинская таможенная служба.
Таможенное оформление грузовиков было остановлено около 17.00 (18.00 мск). Ожидается, что оно возобновится около 07.00 (08.00 мск). Польша заявила, что причиной приостановки стали «технические неисправности». Указывается, что пустые транспортные средства оформляются штатно, передает ТАСС.
Напомним, после того, как польские фермеры снова устроили блокаду погранпереходов на границе с Украиной, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости разблокировать границу.