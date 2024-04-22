Польша временно прекратила таможенное оформление грузовиков с Украины

Таможенная служба Украины сообщила о приостановке оформления грузовиков Польшей

Tекст: Антон Антонов

Таможенное оформление грузовиков было остановлено около 17.00 (18.00 мск). Ожидается, что оно возобновится около 07.00 (08.00 мск). Польша заявила, что причиной приостановки стали «технические неисправности». Указывается, что пустые транспортные средства оформляются штатно, передает ТАСС.

Напомним, после того, как польские фермеры снова устроили блокаду погранпереходов на границе с Украиной, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости разблокировать границу.