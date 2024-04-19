Туск заявил о необходимости разблокировать границу Польши и Украины

Туск потребовал прекратить «вредить» Киеву блокированием польско-украинской границы

Tекст: Антон Антонов

Польские фермеры, протестующие против импорта украинской сельхозпродукции, снова устроили блокаду двух погранпереходов на границе с Украиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на Польское телевидение.

Туск считает, что вне зависимости от причин протестов «переходы не могут быть больше заблокированными». Он сказал, что рассчитывает на понимание фермеров и призвал их добровольно отказаться от блокады.

«Я не думаю, чтобы кто-то приличный в Польше хотел бы ослабить Украину», – сказал Туск. Он полагает, что силовые меры не потребуются.

«Я обращаюсь с горячим призывом: мы не можем перегибать в этой ситуации, мы сегодня не можем блокировать Украину на наших переходах. Это попросту исключено», – заявил глава правительства.

Напомним, Туск и его украинский коллега Денис Шмыгаль провели консультации в Варшаве, но после этих переговоров польские фермеры возобновили блокирование движения грузовиков через границу.