Польша выкидывает Украину с европейского рынка

Tекст: Кирилл Аверьянов

Польские фермеры возобновили блокирование движения грузовиков через пункт пропуска «Угринов – Долгобычев» на украинско-польской границе. В связи с этим можно говорить о фиаско межправительственных консультаций, которые премьер-министр Дональд Туск и его украинский коллега Денис Шмыгаль провели 28 марта в Варшаве. Ранее сообщалось, что в день переговоров работа указанного пункта пропуска была полностью восстановлена.

Подводя итоги встречи с Туском, Шмыгаль излучал оптимизм. По его словам, стороны договорились о введении совместного контроля на пунктах пропуска. «Такое соглашение согласовано украинской и польской сторонами. И сейчас оно согласовывается с Европейской комиссией... Мы также работаем над тем, чтобы ввести обмен базами данных, что улучшит обслуживание наших пунктов пропуска и ускорит их пересечение», – заявил украинский премьер.

Однако непонятно, как совместный контроль пунктов пропуска может успокоить польских фермеров. Ведь их главное требование – прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции c Украины.

Напомним, Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран Евросоюза. После этого власти Польши, а также Венгрии и Словакии объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Однако, как утверждают польские фермеры, украинское зерно все равно оседает в Польше, когда проходит транзитом через эту страну.

Дональд Туск, который до того, как стал премьер-министром Польши, пять лет возглавлял Европейский совет, явно не хотел бы идти наперекор Брюсселю. При этом пренебречь интересами польских аграриев он позволить себе не может.

Именно из этого противоречия родилось его русофобское предложение о введении эмбарго на поставки сельхозпродукции из России и Белоруссии в Польшу и даже весь Евросоюз. Этим предложением Туск хвалился на встрече со Шмыгалем. Однако блокадой импорта российской и белорусской продукции польскому правительству едва ли удастся замылить тему украинского зерна, которая слишком сильно волнует Киев, польских фермеров и брюссельскую бюрократию.

Киев с начала конфликта проявлял редкое упрямство по данному вопросу, что отмечается польскими экспертами. Так, соучредитель компании Confidence.Trading Юлий Зоря заявил: «Я не слышал, чтобы украинская сторона говорила, что в Польше есть дотационное зерно. Что даже с учетом европейских дотаций в Польше на зерне убыток составляет около 430 евро на одной тонне, а сами дотации составляют около 300 евро...

Таким образом, к украинскому правительству возникает недоверие. Но украинское правительство должно говорить не на языке ультиматумов, а искать понимания. Для этого нужно изучать польскую ситуацию, но этого никто не делает. Украинское посольство в Польше самоустранилось, хотя проблема родилась не сейчас, а еще 15 апреля прошлого года».

Главным лоббистом интересов фермеров в польском правительстве является замминистра сельского хозяйства Михал Колодзейчак, возглавляющий движение «Агроуния». Он боролся с украинским зерном еще в 2022 году, при прошлом правительстве.

Тогда Колодзейчак организовал акцию протеста, на которой заявил: «Сегодня продовольственный рынок в Польше очень сильно дестабилизирован бесконтрольным ввозом продуктов питания из-за рубежа. Есть картофель из Франции, из Германии, а также зерно с Украины. Кто-то на этом зарабатывает огромные деньги, а мы разоряемся. Правительство за этим просто наблюдает и ничего не делает».

Сейчас Колодзейчак сам входит в правительство и высказывается не менее решительно: «Мы будем защищать польское сельское хозяйство, как независимость. Мы будем защищать его и на каждом этапе действовать так, чтобы польский потребитель, польский фермер чувствовали себя безопасно и чувствовали себя хорошо».

Судя по всему, именно Колодзейчак – главный мотор польской кампании против украинского зерна. Перед парламентскими выборами 2023 года Дональд Туск включил «Агроунию» в свою «Гражданскую коалицию», чтобы получить дополнительные голоса на селе, и теперь премьер вынужден учитывать бескомпромиссную позицию Колодзейчака.

Украинская сторона, похоже, понимает, что в конфликте с Варшавой нашла коса на камень, поэтому потихоньку перенаправляет потоки украинского зерна от границы с Польшей в причерноморские порты.

«Вагонопоток с зерновыми грузами переориентировался с западных границ на направление морских портов Большой Одессы. Фиксируется уменьшение объемов передачи зерновых грузов на границах со всеми без исключения соседними странами – Венгрией, Словакией, Польшей, Румынией», – написал у себя в соцсетях замдиректора департамента коммерческой работы компании «Украинские железные дороги» Валерий Ткачев.

История с зерном лишний раз показывает, что маниакальное стремление украинского руководства осуществить евроинтеграцию не отвечает экономическим интересам страны. У Украины не получится встроиться в европейскую экономику, став житницей Евросоюза. Все дело в том, что в этой роли видят себя другие страны ЕС. И это не только Франция, но и Польша, которая не собирается лишать себя доходов в пользу Киева.