Tекст: Ольга Самофалова

ЕК готовится ввести пошлины в размере 95 евро за тонну на импорт зерновых из России и Белоруссии. Это приведет к повышению цен как минимум на 50%, уверяют источники Financial Times. Дополнительно ЕК может ввести пошлины на поставки семян масличных культур и продуктов их переработки. Подобные пошлины являются заградительными, то есть они приведут к остановке поставок зерновых из России.

В прошлом году Россия поставила в ЕС 4 млн тонн зерновых, что соответствует примерно 1% от общего европейского спроса, пишет издание.

По данным Евростата, в 2023-м, впервые за полтора года, Россия вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС. Европа нарастила импорт зерна из России аж в десять раз. На первых трех местах по поставкам зерна в ЕС идут Украина, Бразилия и Турция.

Зачем Европа выгоняет российское зерно? Возможно, чтобы не пришлось выгонять украинское зерно, которое заполонило Европу и вызывает огромное раздражение фермеров по всему Евросоюзу.

«Европа, скорее всего, вынуждена идти на такие меры и под давлением США, и с целью купировать фермерские бунты. Других быстрых инструментов реагирования у нее сейчас нет»,

– считает Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы НРА.

Почти вся Европа оказалась охвачена бунтами собственных аграриев. Они перекрывают движение на ключевых трассах, а входы в мэрии украшают навозом и сеном. Протесты фермеров начались еще в конце прошлого года, а в этом они только набирают обороты и разрастаются. Недовольство растет не только в Польше, которая «воюет» с украинским зерном. Фермеры бастуют по всей Европе – и в Греции, и во Франции, в странах Центральной и Восточной Европы. Протестное движение приобретает какой-то беспрецедентный масштаб для Евросоюза. Такого не было никогда.

«Пошлины, на самом деле, вводятся для поддержки собственных фермеров в попытке приподнять цены на пшеницу, которые снижались до 182 евро за тонну. Сейчас задача – не столько обеспечить продуктовую безопасность, сколько успокоить бастующих фермеров, затраты которых по топливу, аренде, электричеству и стоимости наемной силы не снижаются, несмотря на падение цен на газ в Европе», – говорит Гришунин.

Что касается России, то для нее этот шаг европейцев точно не станет катастрофой. Российское зерно ценится во всем мире и вряд ли останется без покупателя. В Минсельхозе планируют в этом году отправить на экспорт 70 млн тонн зерна. «Для России 4 млн тонн зерновых культур, без учета зернобобовых, поставленных в прошлом году в несколько стран ЕС, это около 6% от совокупного экспорта зерновых в прошлом году. То есть страны ЕС в совокупности представляют собой небольшого, а теперь еще и не очень выгодного клиента для российских экспортеров зерновых культур», – указывает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

«Количество российского зерна и масличных, которое импортирует Европа, невелико относительно европейского рынка. В то же время это продукты с очень конкурентным рынком, слабо привязанным к географическим районам и маршрутам логистики. Выпадающие из-за Европы объемы можно достаточно легко перенаправить на другие рынки.

Низкий уровень мировых цен на эти культуры – вот более существенная проблема для российских экспортеров»,

– считает Денис Терновский, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС.

Куда Россия сможет пристроить 4 млн тонн, от которых отказывается Европа? «Скорее всего, такая пошлина перенаправит российское зерно на рынки Азии, как это уже имело место в прошлом году. Например, поставки в Бангладеш выросли сразу на 1,4 млн тонн. А также в Африку, например, поставки в Нигерию в прошлом году не достигали и 30% от уровня 2021 года. Поэтому России есть куда поставить 4 млн тонн с европейского рынка», – уверен Сергей Гришунин. В итоге российские объемы заместят Украина, Турция, США и Канада, а Россия получит азиатские и африканские рынки в обмен на европейский, считает он.

«Основные клиенты России по импорту зерна – страны Ближнего Востока и Африки, поэтому России даже не надо переориентировать потоки экспорта, достаточно нарастить объемы поставок в эти страны», – говорит Наталья Мильчакова.

При этом Россия, конечно, потеряет от роста логистических расходов, но эти потери компенсируются ростом цены на 30-50 долларов за тонну, поэтому по итогам года потери не превысят 3-4% от величины экспорта 2023 года,

– считает управляющий директор рейтинговой службы НРА.

Эта ситуация даже может простимулировать развитие пищевой промышленности в России, когда на экспорт отправляется не сырье, а первично обработанная продукция, не исключает Гришунин.

Для самой Европы, на первый взгляд, импорт зерна из России и вовсе незначим – всего 1% от общего импорта. «Однако в Испании и Греции российские зерновые, преимущественно пшеница, в прошлом году составили почти 55% от общего объема импорта зерновых, чуть меньше, но близко к этой цифре – в Италии. То есть эти европейские страны понесут существенные потери», – говорит Мильчакова.

И эти страны не просто так покупали пшеницу именно у России. «Например, Италия произвела прошлым летом около 4 млн тонн зерновых, что сравнимо с поставленным объемом Россией на территорию всего ЕС. Однако у Италии в прошлом году оказался небольшой урожай твердых сортов пшеницы, применяемых для производства пасты (макаронных изделий), и эти объемы она закупила у России. Если Россия перестанет поставлять твердые сорта пшеницы, то у итальянских производителей макарон возникнут проблемы. Твердые сорта пшеницы и шрот (последний используется в производстве кормов для животных) закупала еще и Испания, где возникнут, скорее всего, аналогичные проблемы», – считает Мильчакова.

По данным Российского зернового союза, с начала этого сельхозгода (с 1 июля 2023 года) по 1 декабря Россия отгрузила в страны ЕС 2,23 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (968 тыс. тонн).

Основные объемы были поставлены в пять стран. Испания купила 850 тыс. тонн российских культур, показав рост в 8,8 раза. Италия импортировала 812 млн тонн, что в 7,7 раза больше. Замыкает топ-3 Бельгия, которая купила 198 тыс. тонн (рост в 3,7 раза). На четвертом и пятом местах – Греция и Латвия. Основная причина такого роста поставок на европейский рынок, как считают в Российским зерновом союзе, более низкая цена: с 1 июля по 1 декабря дисконт в цене российской пшеницы по отношению к европейской составил 14 долларов за тонну. Поэтому импортное зерно для этих стран точно вырастет в цене, а следом макаронные изделия и хлеб, потому что более привлекательного российского зерна уже не будет.