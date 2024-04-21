Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.0 комментариев
На аэродроме Днепр уничтожены украинские МиГ-29 и пусковая установка ЗРК С-300ПС
Авиация, ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили на аэродроме Днепр украинские самолет МиГ-29, пункт управления, радиолокатор и пусковую установку ЗРК С-300ПС, сообщили в Минобороны РФ.
В Telegram-канале ведомства говорится, что ВС РФ поразили цех по производству беспилотников, радиолокационную станцию «Пеликан», а также живую силу и технику ВСУ в 104 районах.
По данным Минобороны, средствами ПВО за сутки сбиты 194 украинских БПЛА, восемь реактивных снарядов HIMARS и «Ураган».
В сообщении говорится, что с начала СВО уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 22 289 БПЛА, 508 ЗРК, 15 816 танков и ББМ, 1269 РСЗО, 9008 орудий артиллерии, 21 205 единиц спецтехники.
Ранее в Минобороны сообщили, что войска ДНР при поддержке российских сил задействовали комплекс мер, в результате которых взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике.