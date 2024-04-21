Человек погиб из-за заморозков в Германии

Tagesspiegel: В Германии из-за заморозков погиб человек, еще 17 пострадали

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению издания, в первой половине дня в субботу в Тюрингии в аварии погиб 65-летний мужчина, шел мокрый снег, его машину занесло, передает РИА «Новости».

Издание сообщило также, что всего в Центральной и Восточной Германии из-за непогоды пострадали 17 человек, двое из них получили тяжелые травмы.

Как сообщает издание со ссылкой на немецкую метеорологическую службу (DWD), заморозки и снегопад сохранятся в Германии и в воскресенье.