Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.0 комментариев
Человек погиб из-за заморозков в Германии
Tagesspiegel: В Германии из-за заморозков погиб человек, еще 17 пострадали
Один человек погиб, еще 17 получили травмы в авариях в субботу в Германии из-за заморозков и выпавшего снега, сообщает издание Tagesspiegel.
По сообщению издания, в первой половине дня в субботу в Тюрингии в аварии погиб 65-летний мужчина, шел мокрый снег, его машину занесло, передает РИА «Новости».
Издание сообщило также, что всего в Центральной и Восточной Германии из-за непогоды пострадали 17 человек, двое из них получили тяжелые травмы.
Как сообщает издание со ссылкой на немецкую метеорологическую службу (DWD), заморозки и снегопад сохранятся в Германии и в воскресенье.