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В Европе обеспокоились энергетической зависимостью от США
Politico: В Европе обеспокоились зависимостью от американского СПГ
Европейские страны опасаются излишней зависимости от американского сжиженного природного газа (СПГ) на фоне возможного сокращения поставок и роста цен, пишет Politico.
После решения президента США Джо Байдена приостановить заключение новых контрактов на экспорт СПГ из-за экологических соображений в Европе выросли опасения по поводу стабильности поставок и доступности топлива, следует из материала Politico, передает ТАСС.
Страны ЕС, отказавшись от российской энергии, вложили миллиарды в инфраструктуру для СПГ и заключили множество новых контрактов с США. С 2022 года в Европе появилось восемь новых или расширенных терминалов СПГ, однако, по словам эксперта по газовой политике Эстер Боллендорфф, эти мощности могут оказаться невостребованными, так как коэффициент использования существующих мощностей сейчас составляет менее 60%.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как эксперты оценили решение администрации Байдена ограничить экспорт СПГ в Европу.